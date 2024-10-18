$97.15-0.11105.76-0.33
Войти в почту

Фильм «Елки 11», 2024 год: что известно о новой части новогодней франшизы

В конце 2024 года состоится премьера фильма «Елки 11» — продолжение новогоднего киноальманаха, первая часть которого вышла в 2010 году. «Елочная» франшиза давно стала для россиян неотъемлемой частью Нового года, а суммарные просмотры всех фильмов серии перевалили за 250 миллионов. «Лента.ру» рассказывает, будет ли новая картина связана с предыдущими частями, раскрывает детали сюжета, дату выхода и актерский состав одиннадцатых «Елок».

«Елки 11»: что известно о новой части новогодней франшизы
© Постер

«Елки 11»: главное

  • Страна: Россия
  • Жанр: комедия
  • Возрастное ограничение: 6+
  • Шоураннер: Петр Внуков
  • Режиссеры: Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов, Егор Чичканов
  • Производство: кинокомпании Bazelevs и Gala Production
  • Когда выйдет: зима 2024 года
  • В главных ролях: Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит, Кристина Бабушкина и другие

Дата выхода

Фильмы франшизы «Елки» традиционно выходят в прокат в преддверии новогодних праздников. Десятые «Елки» начали показывать в кинотеатрах 7 декабря 2023 года, а премьера девятой части состоялась 1 декабря 2022-го.

Дата выхода нового фильма стала известна 3 октября 2024 года — ее раскрыли в первом тизер-трейлере одиннадцатых «Елок».

Премьера фильма «Елки 11» состоится 19 декабря 2024 года.

За прокат ленты отвечает «НМГ Кинопрокат» — до этого кинокомпания показывала россиянам десятую часть новогодней франшизы, а также картины «Лед 3» и «По щучьему велению».

Создатели новых «Елок» рассказали, что рассчитывают на хорошие сборы. Причем «Елки 10» собрали в прокате около 4,5 миллиона долларов — почти на 4 миллиона меньше, чем девятая часть.

Сюжет

По слухам, одиннадцатые «Елки 11» станут еще одной перезагрузкой франшизы. До этого киноальманах обновляли в 2022 году — тогда «Елки» покинул ведущий актерский дуэт Ивана Урганта и Сергея Светлакова.

«Елки 11» сохранят узнаваемую структуру — фильм будет состоять из пяти новелл, которые в итоге переплетутся между собой.

Большая часть сюжета держится в секрете — в сети есть информация всего о двух новеллах.

В одной из них появится герой, уже знакомый поклонникам «елочной» франшизы — дядя Юра (Дмитрий Нагиев). Теперь бывший сотрудник МЧС работает охранником в элитном поселке и ухаживает за минипигом по имени Костя. Судя по трейлеру, в этой новелле также появится Михаил Трухин — кого именно сыграет актер, пока непонятно.

Вторая новелла будет называться «Золушка» и станет современной интерпретацией знаменитой сказки.

События развернутся в городе Альметьевске в канун Нового года. Главной героиней станет молодая девушка (Мария Раскина), которая будет мечтать о встрече с мужчиной мечты — турецким актером Бураком Озчивитом (играет самого себя). В новелле также появятся вредная мачеха (Кристина Бабушкина) и добрый парень по имени Дамир (Рузиль Минекаев). Как именно переплетутся судьбы героев, пока неизвестно.

«Это будет сказочная история про Золушку, которая очень хочет увидеть принца Бурака Озчивита, а дальше — посмотрим в кино», — Александр Карпиловский, режиссер новеллы «Золушка».

Производство

Первые новости об одиннадцатой части «Елок» появились в сети в мае 2024 года — Telegram-канал «Новости кинопроизводства» рассказал о том, что новая глава кинофраншизы уже находится в разработке.

«Вы можете перестать резать оливье на НГ (если режете), но в декабре в прокате все равно будут «Елки», — Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

Тогда же появилась информация о том, что шоураннером «Елок 11» станет Петр Внуков — сценарист сериалов «Мир! Дружба! Жвачка»!» и «Звоните ДиКаприо!» с Александром Петровым в главной роли.

Съемки новой части франшизы прошли летом 2024-го в Москве. В конце августа съемочная группа переместилась в город Альметьевск в Татарстане — там создавали новеллу под названием «Золушка». Режиссером этой части фильма стал Александр Карпиловский («Проект "Анна Николаевна"»), который работал над третьей, четвертой и шестой частью «Елок».

Остальные новеллы сняли Александр Котт («Брестская крепость»), Егор Чичканов («И снова здравствуйте!») и Сергей Трофимов («Нулевой пациент»).

Все постановщики уже работали над франшизой — Котт снимал новеллы для пяти «елочных» фильмов, Чичканов писал сценарий для «Елок последних» и «Елок новых», а Трофимов был оператором практически всех частей киноальманаха.

Первый тизер-трейлер «Елок 11» появился в сети 3 октября 2024 года.

Актерский состав

Большинство персонажей, которые появятся в одиннадцатых «Елках» — новые герои, еще не знакомые зрителям. Кстати, в этой части франшизы впервые появится зарубежная кинозвезда.

В фильме «Елки 11» сыграет турецкий актер Бурак Озчивит — звезда сериалов «Великолепный век», «Черная весна» и «Основание: Осман».

В «Елках 11» к своей роли вернется Дмитрий Нагиев. Актер вновь сыграет сурового дядю Юру из «Елок новых» и «Елок последних». Роли большинства актеров, заявленных в касте, пока держатся в секрете.

Какие актеры сыграют в фильме «Елки 11»

  • Дмитрий Нагиев («Кухня») — дядя Юра;
  • Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте») — Дамир;
  • Мария Раскина (первая роль в кино) — Золушка из одноименной новеллы;
  • Кристина Бабушкина («Беспринципные») — мачеха Золушки;
  • Бурак Озчивит («Великолепный век») — играет самого себя;
  • Михаил Трухин («Хрусталев, машину!»);
  • Антон Васильев («Ученик»);
  • Ирина Пегова («Экипаж»);
  • Виктор Хориняк (франшиза «Последний богатырь»);
  • Андрей Рожков (шоу «Уральские пельмени»);
  • Валентина Мазунина («Реальные пацаны»);
  • Надежда Маркина («Стрельцов»);
  • Александр Михайлов («Любовь и голуби»);
  • Павел Ворожцов («Мастер и Маргарита»);
  • Таисья Калинина («Нежность»);
  • Анатолий Журавлев («Бедная Саша»);
  • Алена Долголенко («Бедные смеются, богатые плачут»).

Дуэта Ивана Урганта и Сергея Светлакова, знакомого всем поклонникам франшизы, в новых «Елках» не будет. Последнее появление их героев Бори и Жени состоялось в восьмой картине, которая вышла в 2021 году.

Решение не вводить закадычных друзей в сюжет девятой части принял шоураннер Евгений Кулик. Он объяснил, что Ургант — непрофессиональный актер, который бы не справился с новой «объемной историей».

В десятых «Елках» Светлаков и Ургант не появились, в касте одиннадцатой главы они тоже не заявлены — кажется, в 2021-м путь их героев в «елочной» франшизе подошел к концу.

Долгое время неотъемлемой частью «елочной» франшизы был также голос Константина Хабенского — актер выступал рассказчиком истории в первых девяти фильмах. Однако в фильме «Елки 10» Хабенского уже не было, ему на смену пришел российский актер и мастер озвучания Владимир Еремин (русский голос Аль Пачино, Энтони Хопкинса и других зарубежных актеров).

Пока неизвестно, будет ли вообще в одиннадцатой части франшизы рассказчик. В касте картины не заявлены ни Хабенский, ни Еремин, а в тизере закадровый голос не звучит.

Также в ленте не появятся Федор Добронравов, Елена Валюшкина и другие актеры из девятой и десятой частей франшизы «Елки».

Фильмы и сериалы
Хрусталев, машину!
По щучьему веленью
Любовь и голуби
Нежность
Золушка
Экипаж
Ёлки
Кухня
Ученик
Последний богатырь
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
Петр Внуков
Павел Ворожцов
Елена Валюшкина
Виктор Хориняк
Надежда Маркина
Анатолий Журавлев
Михаил Трухин
Владимир Еремин
Антон Васильев
Кристина Бабушкина
Аль Пачино
Сергей Трофимов
Егор Чичканов
Ирина Пегова
Иван Ургант
Андрей Рожков
Федор Добронравов
Энтони Хопкинс
Александр Михайлов
Александр Котт
Евгений Кулик
Дмитрий Нагиев
Сергей Светлаков
Александр Карпиловский
Константин Хабенский