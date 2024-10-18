«Елки 11»: что известно о новой части новогодней франшизы

Фильм «Елки 11», 2024 год: что известно о новой части новогодней франшизы
В конце 2024 года состоится премьера фильма «Елки 11» — продолжение новогоднего киноальманаха, первая часть которого вышла в 2010 году. «Елочная» франшиза давно стала для россиян неотъемлемой частью Нового года, а суммарные просмотры всех фильмов серии перевалили за 250 миллионов. «Лента.ру» рассказывает, будет ли новая картина связана с предыдущими частями, раскрывает детали сюжета, дату выхода и актерский состав одиннадцатых «Елок».
«Елки 11»: главное
- Страна: Россия
- Жанр: комедия
- Возрастное ограничение: 6+
- Шоураннер: Петр Внуков
- Режиссеры: Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов, Егор Чичканов
- Производство: кинокомпании Bazelevs и Gala Production
- Когда выйдет: зима 2024 года
- В главных ролях: Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит, Кристина Бабушкина и другие
Дата выхода
Фильмы франшизы «Елки» традиционно выходят в прокат в преддверии новогодних праздников. Десятые «Елки» начали показывать в кинотеатрах 7 декабря 2023 года, а премьера девятой части состоялась 1 декабря 2022-го.
Дата выхода нового фильма стала известна 3 октября 2024 года — ее раскрыли в первом тизер-трейлере одиннадцатых «Елок».
Премьера фильма «Елки 11» состоится 19 декабря 2024 года.
За прокат ленты отвечает «НМГ Кинопрокат» — до этого кинокомпания показывала россиянам десятую часть новогодней франшизы, а также картины «Лед 3» и «По щучьему велению».
Создатели новых «Елок» рассказали, что рассчитывают на хорошие сборы. Причем «Елки 10» собрали в прокате около 4,5 миллиона долларов — почти на 4 миллиона меньше, чем девятая часть.
Сюжет
По слухам, одиннадцатые «Елки 11» станут еще одной перезагрузкой франшизы. До этого киноальманах обновляли в 2022 году — тогда «Елки» покинул ведущий актерский дуэт Ивана Урганта и Сергея Светлакова.
«Елки 11» сохранят узнаваемую структуру — фильм будет состоять из пяти новелл, которые в итоге переплетутся между собой.
Большая часть сюжета держится в секрете — в сети есть информация всего о двух новеллах.
В одной из них появится герой, уже знакомый поклонникам «елочной» франшизы — дядя Юра (Дмитрий Нагиев). Теперь бывший сотрудник МЧС работает охранником в элитном поселке и ухаживает за минипигом по имени Костя. Судя по трейлеру, в этой новелле также появится Михаил Трухин — кого именно сыграет актер, пока непонятно.
Вторая новелла будет называться «Золушка» и станет современной интерпретацией знаменитой сказки.
События развернутся в городе Альметьевске в канун Нового года. Главной героиней станет молодая девушка (Мария Раскина), которая будет мечтать о встрече с мужчиной мечты — турецким актером Бураком Озчивитом (играет самого себя). В новелле также появятся вредная мачеха (Кристина Бабушкина) и добрый парень по имени Дамир (Рузиль Минекаев). Как именно переплетутся судьбы героев, пока неизвестно.
«Это будет сказочная история про Золушку, которая очень хочет увидеть принца Бурака Озчивита, а дальше — посмотрим в кино», — Александр Карпиловский, режиссер новеллы «Золушка».
Производство
Первые новости об одиннадцатой части «Елок» появились в сети в мае 2024 года — Telegram-канал «Новости кинопроизводства» рассказал о том, что новая глава кинофраншизы уже находится в разработке.
«Вы можете перестать резать оливье на НГ (если режете), но в декабре в прокате все равно будут «Елки», — Telegram-канал «Новости кинопроизводства».
Тогда же появилась информация о том, что шоураннером «Елок 11» станет Петр Внуков — сценарист сериалов «Мир! Дружба! Жвачка»!» и «Звоните ДиКаприо!» с Александром Петровым в главной роли.
Съемки новой части франшизы прошли летом 2024-го в Москве. В конце августа съемочная группа переместилась в город Альметьевск в Татарстане — там создавали новеллу под названием «Золушка». Режиссером этой части фильма стал Александр Карпиловский («Проект "Анна Николаевна"»), который работал над третьей, четвертой и шестой частью «Елок».
Остальные новеллы сняли Александр Котт («Брестская крепость»), Егор Чичканов («И снова здравствуйте!») и Сергей Трофимов («Нулевой пациент»).
Все постановщики уже работали над франшизой — Котт снимал новеллы для пяти «елочных» фильмов, Чичканов писал сценарий для «Елок последних» и «Елок новых», а Трофимов был оператором практически всех частей киноальманаха.
Первый тизер-трейлер «Елок 11» появился в сети 3 октября 2024 года.
Актерский состав
Большинство персонажей, которые появятся в одиннадцатых «Елках» — новые герои, еще не знакомые зрителям. Кстати, в этой части франшизы впервые появится зарубежная кинозвезда.
В фильме «Елки 11» сыграет турецкий актер Бурак Озчивит — звезда сериалов «Великолепный век», «Черная весна» и «Основание: Осман».
В «Елках 11» к своей роли вернется Дмитрий Нагиев. Актер вновь сыграет сурового дядю Юру из «Елок новых» и «Елок последних». Роли большинства актеров, заявленных в касте, пока держатся в секрете.
Какие актеры сыграют в фильме «Елки 11»
- Дмитрий Нагиев («Кухня») — дядя Юра;
- Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте») — Дамир;
- Мария Раскина (первая роль в кино) — Золушка из одноименной новеллы;
- Кристина Бабушкина («Беспринципные») — мачеха Золушки;
- Бурак Озчивит («Великолепный век») — играет самого себя;
- Михаил Трухин («Хрусталев, машину!»);
- Антон Васильев («Ученик»);
- Ирина Пегова («Экипаж»);
- Виктор Хориняк (франшиза «Последний богатырь»);
- Андрей Рожков (шоу «Уральские пельмени»);
- Валентина Мазунина («Реальные пацаны»);
- Надежда Маркина («Стрельцов»);
- Александр Михайлов («Любовь и голуби»);
- Павел Ворожцов («Мастер и Маргарита»);
- Таисья Калинина («Нежность»);
- Анатолий Журавлев («Бедная Саша»);
- Алена Долголенко («Бедные смеются, богатые плачут»).
Дуэта Ивана Урганта и Сергея Светлакова, знакомого всем поклонникам франшизы, в новых «Елках» не будет. Последнее появление их героев Бори и Жени состоялось в восьмой картине, которая вышла в 2021 году.
Решение не вводить закадычных друзей в сюжет девятой части принял шоураннер Евгений Кулик. Он объяснил, что Ургант — непрофессиональный актер, который бы не справился с новой «объемной историей».
В десятых «Елках» Светлаков и Ургант не появились, в касте одиннадцатой главы они тоже не заявлены — кажется, в 2021-м путь их героев в «елочной» франшизе подошел к концу.
Долгое время неотъемлемой частью «елочной» франшизы был также голос Константина Хабенского — актер выступал рассказчиком истории в первых девяти фильмах. Однако в фильме «Елки 10» Хабенского уже не было, ему на смену пришел российский актер и мастер озвучания Владимир Еремин (русский голос Аль Пачино, Энтони Хопкинса и других зарубежных актеров).
Пока неизвестно, будет ли вообще в одиннадцатой части франшизы рассказчик. В касте картины не заявлены ни Хабенский, ни Еремин, а в тизере закадровый голос не звучит.
Также в ленте не появятся Федор Добронравов, Елена Валюшкина и другие актеры из девятой и десятой частей франшизы «Елки».