Сериал про Гарри Поттера: что о нем известно?

В 2023 году кинокомпания Warner Bros. Discovery подтвердила, что приступает к разработке сериала о Гарри Поттере в сотрудничестве со стриминговым сервисом Max. «Лента.ру» рассказывает все, что известно о новой экранизации культовой саги, и предполагает, когда стоит ждать ее выхода.

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Поттериана: главное

Первый фильм легендарной саги, «Гарри Поттер и философский камень», вышел на экраны 16 ноября 2001 года. Картина получила восторженные отзывы от зрителей и кинокритиков, удостоилась множества наград и номинаций (в том числе на «Оскар) и стала самым кассовым фильмом 2001 года.

В течение следующих десяти лет в прокат вышли и другие киноленты о Гарри Поттере — экранизации одноименных книг британской писательницы Джоан Роулинг.

«Гарри Поттер и Тайная комната» (2002)

«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004)

«Гарри Поттер и Кубок огня» (2005)

«Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007)

«Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009)

«Гарри Поттер и Дары смерти: Часть I» (2010)

«Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II» (2011)

Главного героя сыграл актер Дэниел Рэдклифф, а его друзей Рона и Гермиону — Руперт Гринт и Эмма Уотсон. Продюсером всех частей выступил Дэвид Хейман, впоследствии работавший над «Гравитацией» (2013) режиссера Альфонсо Куарона и «Однажды в Голливуде» (2019) сценариста и режиссера Квентина Тарантино, а за режиссуру в разное время отвечали Крис Коламбус, Альфонсо Куарон, Майк Ньюэлл и Дэвид Йейтс.

Более $ 7 млрд принесла в общей сложности кинокомпании Warner Bros. вся франшиза в мировом прокате.

Позже по мотивам фильмов сняли трилогию «Фантастические твари и где они обитают»: в нее вошли фильмы «Фантастические твари и где они обитают» (2016), «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (2018) и «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (2022).

В 2022 году на HBO Max вышел документальный фильм «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». С 2016 года также ходили слухи о том, что сценаристы Джек Торн и Джон Тиффани собираются экранизировать пьесу «Гарри Поттер и проклятое дитя», однако проект так и не получил развития.

Сюжет нового сериала

Основой для сериала (как и в случае с фильмом) станут книги Джоан Роулинг, каждая из которых будет адаптирована в отдельный сезон.

По словам главы HBO и Max Content Кейси Блойса, создатели сериала «глубоко погрузятся в каждую из культовых книг, которыми поклонники наслаждались все эти годы».

Изначально предполагалось, что каждый сезон будет соответствовать одной книге.

Однако позже шоураннеры заявили, что проект будет выходить в течение 10 лет — это означает, что события некоторых книг могут быть разделены на несколько сезонов или что фанатов ждут спецэпизоды.

Одной из ключевых задач сериала станет расширение и углубление мира Гарри Поттера.

По сравнению с фильмами, которые были ограничены по времени, сериал позволит добавить больше деталей и раскрыть дополнительные сюжетные линии. Блойс отметил, что это будет близкая к оригиналу адаптация, без вольностей или новых сюжетных элементов, однако зрителей ожидает более медленное и вдумчивое развитие событий.

Джоан Роулинг, имя которой в последние несколько лет чаще появлялось в новостях в связи с ее скандальными и противоречивыми заявлениями, а не в связи с ее творчеством, примет участие в сериале в качестве консультанта и исполнительного продюсера. Она заявила, что приветствует новую экранизацию, и подчеркнула, что формат сериала позволит передать всю глубину ее произведения, которую невозможно было полностью раскрыть в фильмах.

Скандал с Джоан Роулинг

Писательница несколько раз негативно высказывалась в адрес трансгендерных людей, из-за чего была обвинена в трансфобии и подверглась резкой критике со стороны многих медийных личностей. В 2020 году Роулинг вместе еще со 150 деятелями культуры подписала открытое письмо в защиту свободы слова. Выступая против трансгендеров, Роулинг высказывается в защиту прав женщин: в частности, по ее словам, запрет на именование трансгендерных женщин мужчинами учитывает только чувства мужчин и не дает при этом дополнительной защиты цисгендерным женщинам.

В 2023 году многие фанаты поттерианы объявили бойкот видеоигре Hogwarts Legacy в знак протеста против Роулинг, однако это нисколько не повлияло на продажи, и уже спустя 11 месяцев после выхода тираж игры превысил 22 миллиона копий. Этот пример, вероятно, вселил уверенность в создателей нового сериала, которые не побоялись привлечь Роулинг к работе над проектом.

«Это очень тонкий и сложный разговор, и мы не собираемся в него углубляться, — заявил Кейси Блойс. — Наш приоритет — это история, которая разворачивается на экране. И очевидно, что эта история невероятно позитивная и положительная, она о любви и самопринятии. Джоан Роулинг будет участвовать в проекте, ее мнение полезно». «Мы вольны делать все, что захотим», — поддержал Блойса генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав. — В чем-то мы будем советоваться с Джей Кей [Роулинг], в чем-то у нас есть полная возможность двигаться вперед».

Актеры

В сентябре 2024 года телеканал HBO объявил официальный кастинг на роли Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер.

К участию в кастинге пригласили детей в возрасте 9-11 лет, которые живут в Великобритании или Ирландии. Этническая принадлежность, гендер и наличие инвалидности, по словам продюсеров, не имеют значения при отборе.

На первом этапе кастинга участникам нужно прислать два видеоролика: в одном из них ребенок должен прочесть стихотворение или отрывок из рассказа (не из «Гарри Поттера»), в другом — рассказать о себе и своем близком человеке или питомце. Заявки перестанут принимать 31 октября 2024 года, потом шоураннерам необходимо будет их отсмотреть, а значит, новых Гарри, Рона и Гермиону зрители узнают еще не скоро. Актеры на другие ключевые роли пока тоже не утверждены.

Один из главных вопросов, который продолжает волновать фанатов: появятся ли в сериале прежние исполнители главных ролей Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт. Надежды на это немного: Уотсон и Гринт не комментировали новости о сериале, а Рэдклифф заявил, что с удовольствием посмотрит новое шоу как зритель. На вопрос, может ли он вернуться в качестве камео, актер ответил: «Я так не думаю».

Кроме того, воссоединение трио на съемочной площадке вряд ли будет возможным при условии, что в проекте задействована Джоан Роулинг: писательница и Рэдклифф с Уотсон не сошлись во мнениях относительно трансгендерных людей.

Тем временем Гэри Олдман, сыгравший во франшизе Сириуса Блэка, заявил, что был бы не против снова оказаться во вселенной Гарри Поттера, но уже, например, в роли волшебника Дамблдора.

Создатели

Творческую команду возглавят продюсер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод. Оба уже работали вместе над популярным сериалом «Наследники» (2028-2023) на HBO; Гардинер также известна по проектам «Темные начала» (2019-2022) и «Убивая Еву» (2018-2022), а Майлод — по «Игре престолов» (2011-2019) и «Наследникам». Наряду с Гардинер и Майлодом в команду продюсеров также войдут Джоан Роулинг, Нил Блэр и Рут Кенли-Леттс.

Дата выхода

По словам генерального директора Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, проект уже находится в активной стадии подготовки. Съемки должны начаться в 2025 году, а в 2026-м — при лучшем раскладе — первый сезон выйдет на сервисе Max.

Если предположить, что первые книги получат по одному сезону, а заключительные — по два, примерный график выхода сезонов может выглядеть следующим образом: