«Это от бездарности»: Титова высказалась о ремейках советских фильмов

Актриса Валентина Титова поделилась с NEWS.ru мнением о ремейках советских фильмов, назвав причиной их частого появления на экранах бездарность режиссеров. Впечатления от просмотра такого кино сравнимо с попаданием в самодеятельность после нормальной классической работы, добавила она на Международном кинофестивале «Евразия-Кинофест».

Это от бездарности. Это все равно, что в самодеятельности очутиться после нормальной классической работы. Я думаю, что это идет от продюсеров, так легче делать <...> кинуть новых артистов. Новые артисты не тянут на такое обаяние, которое было в основной картине, так что делать нечего, — посетовала Титова.

Категорично против ремейков также выступила советский и российский диктор Анна Шатилова. Она посчитала современные вариации классических работ неудачными и призвала кинодеятелей придумывать что-то свое.

Ранее народная артистка РСФСР Валентина Талызина призналась, что не станет смотреть новую версию комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» с участием китайцев. По ее словам, отечественным режиссерам лучше выпустить что-нибудь оригинальное.

До этого актриса Анна Пескова указала, что популярный сегодня тренд на создание ремейков известных произведений можно объяснить недосказанностью. Поднимаемые оригиналами темы всегда будоражат, а киноленты возвращают зрителя к важным историям, резюмировала она.