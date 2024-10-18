Вышел трейлер новогодней комедии «Уралочка»

Готовьтесь к путешествию на север: вышли трейлер и постер новогодней комедии «Уралочка»
Кинокомпания «ТЕМА», онлайн-кинотеатр START, «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START) и дистрибьютор фильма НМГ Кинопрокат (входит в холдинг Национальная Медиа Группа) объявили о выходе постера и трейлера новой романтической комедии, которая подарит зрителям новогоднее настроение — «Уралочка». Картина выйдет в кинотеатрах 5 декабря.
Режиссером новой комедии стал Михаил Расходников. Главных героев в фильме сыграют Валерия Астапова и Александр Горбатов. Вместе с ними на экране появятся Роман Курцын, Александр Фролов и звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, которая впервые попробовала себя в новой роли – в качестве продюсера проекта.
«Уралочка» — это история столичной красавицы Ланы, чья беззаботная жизнь неожиданно меняется. Ради спасения карьеры девушка вместо долгожданного отдыха в теплых странах едет на Север. Там она встречает дальнобойщика Гришу — харизматичного мужчину, привыкшего рассчитывать в жизни только на свой надежный грузовик «Уралочка». Вместе они попадают в головокружительную авантюру, благодаря которой Лана открывает для себя совершенно новые горизонты — настоящую красоту бескрайнего Севера, искренность простых людей и настоящие чувства.
Зимняя сказка разворачивается на фоне захватывающих дух пейзажей Русского Севера. Живописные заснеженные леса Урала, удивительный город Париж, расположенный в Челябинской области, и другие уголки наших холодных широт служат прекрасным фоном для разворачивающейся на экране истории.
«Крайний Север — моя родина, поэтому увидеть город Лабытнанги в сценарии было приятным удивлением… Наша картина познакомит зрителей с потрясающими северными краями, где абсолютно свой мир, свои правила, где люди живут в вечной мерзлоте, видят меньше световых дней, наделены суровыми закаленными характерами, но при этом не теряют доброго, искреннего, горячего сердца», — признается Валерия Астапова, исполнившая главную роль в картине. «В фильме “Уралочка” я играю дальнобойщика Григория. Мне было интересно работать над этой ролью, потому что Григорий — настоящий социальный герой. Он сильный, смелый и добрый. Съемки были непростыми из-за холода и снега. Я надеюсь, что зимняя атмосфера, которую мы передали на экране, подарит зрителям новогоднее настроение и напомнит о том, что даже в самые трудные времена греет любовь и человеческое отношение к тем, кто рядом», — отмечает Александр Горбатов. «Благодаря этому проекту я побывал на севере в городах Ханты-Мансийск и Магнитогорск. Удивлен, что в таких холодных краях живут уникальные люди, с очень богатой культурой и теплыми сердцами. Первая смена в Магнитогорске запомнилась очень сильным морозом, причем мой герой, по задумке, должен был ходить без шапки. Но наш Миша — очень внимательный режиссер. Он заметил, что на третьем дубле мне уже не так весело, и придумал моему персонажу смешной головной убор, который дополнил образ и сделал его даже более комедийным», — вспоминает актер фильма Александр Фролов.