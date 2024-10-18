Вышел трейлер новогодней комедии «Уралочка»

Кинокомпания «ТЕМА», онлайн-кинотеатр START, «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START) и дистрибьютор фильма НМГ Кинопрокат (входит в холдинг Национальная Медиа Группа) объявили о выходе постера и трейлера новой романтической комедии, которая подарит зрителям новогоднее настроение — «Уралочка». Картина выйдет в кинотеатрах 5 декабря.

© Popcake.tv

Режиссером новой комедии стал Михаил Расходников. Главных героев в фильме сыграют Валерия Астапова и Александр Горбатов. Вместе с ними на экране появятся Роман Курцын, Александр Фролов и звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, которая впервые попробовала себя в новой роли – в качестве продюсера проекта.

«Уралочка» — это история столичной красавицы Ланы, чья беззаботная жизнь неожиданно меняется. Ради спасения карьеры девушка вместо долгожданного отдыха в теплых странах едет на Север. Там она встречает дальнобойщика Гришу — харизматичного мужчину, привыкшего рассчитывать в жизни только на свой надежный грузовик «Уралочка». Вместе они попадают в головокружительную авантюру, благодаря которой Лана открывает для себя совершенно новые горизонты — настоящую красоту бескрайнего Севера, искренность простых людей и настоящие чувства.

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Зимняя сказка разворачивается на фоне захватывающих дух пейзажей Русского Севера. Живописные заснеженные леса Урала, удивительный город Париж, расположенный в Челябинской области, и другие уголки наших холодных широт служат прекрасным фоном для разворачивающейся на экране истории.