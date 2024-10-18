Дени Вильнев: съемки фильма «Дюна 3» начнутся раньше, чем многие думают

Режиссёр «Дюны» Дени Вильнёв в беседе с Deadline сообщил, что съёмочный процесс третьей части «Дюны» начнётся раньше, чем многие думают. Притом точную дату или хотя бы год постановщик называть не стал.

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Также Вильнёв отметил, что продолжает вносить правки в сценарий триквела, хотя его большая часть уже написана. Ещё в беседе с журналистом Дени назвал первые две части «Дюны» единым целым, поскольку одна лента успешно дополняет другую.

"Это большой фильм, снятый в двух частях. Он закончен".

Как и говорилось ранее, после «Дюны 3» Вильнёв перестанет работать над франшизой в качестве режиссёра. Сам триквел завершит историю Пола Атрейдеса, которого играет Тимоти Шаламе. Ещё Вильнёв рассказал про возвращение почти всего актёрского состава и, конечно, песчаных червей.

"Актёры должны вернуться. Весь основной актёрский состав. И ещё вернутся черви. Что я ещё могу сказать?"

Выход картины в прокат запланирован на 18 декабря 2026 года.