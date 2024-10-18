«Тогда. Сейчас. Потом» выйдет в российский прокат не неделю позже

Новый трейлер и уточненную дату выхода в российский прокат фильма «Тогда. Сейчас. Потом» (Here) обнародовала 17 октября 2024 года кинокомпания «Карропрокат». «ИнтерМедиа» напоминает, что это шестая совместная работа режиссера Роберта Земекиса и актера Тома Хэнкса, где также снялись Робин Райт, Мишель Докери, Пол Беттани, Келли Райлли, Гвилим Ли, Дэвид Финн, Офелия Ловибонд и др.

© Кадр из фильма

"У каждого места есть своя история и свое будущее, - сообщается в синопсисе. - И, казалось бы, обычный дом в Новой Англии на самом деле может рассказать немало – от футуристического будущего до давно пережитых времен Гражданской войны. Или даже отправиться в период, когда по здешней лужайке топтались мамонты. Это история одной семьи и в то же время сотни других семей, которые жили, любили, теряли и боролись за счастье именно здесь – в этом ничем не примечательном доме".

В российский прокат «Тогда. Сейчас. Потом» выйдет 12 декабря.