Лента «Шторм» откроет Большой фестиваль мультфильмов

Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Москве офлайн-формате с 25 октября по 5 ноября 2024 года, с 8 по 17 ноября 2024 года - в режиме онлайн по всей стране. Смотр откроет работа "Шторм" китайского режиссера Яна Чжигана, сообщили ТАСС в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".

"В 2024 году "Большой фестиваль мультфильмов" состоится в Москве в 18-й раз. Мероприятие будет проходить на столичных площадках в офлайн-формате с 25 октября по 5 ноября 2024 года, а с 8 по 17 ноября 2024 года - в режиме онлайн по всей стране. Фестивальную программу "Большого фестиваля мультфильмов", генеральным партнером которого выступает "Союзмультфильм" откроет анимационная работа "Шторм" китайского режиссера Яна Чжигана", - отметили в пресс-службе.

Выполненная в технике 2D и 3D картина стилизована под традиционное китайское рисование тушью. В этом году лента также была участником конкурсной программы Международного анимационного фестиваля в Анси.

Сюжет "Шторма" разворачивается во времена древнего Китая. В центре внимания - история бедняка-воришки Дагуцзы и его подопечного, маленького мальчика по имени Маньтоу, который был найден в загадочной корзинке на реке. Вместе они оказываются в волшебном мире, где таинственный корабль, поднимающийся из морских глубин, населен душами ушедших из жизни.

В программе фестиваля свыше 400 анимационных работ со всего мира. Участников ждут встречи с художниками и режиссерами, мастер-классы, где специалисты поделятся мастерством создания различных анимационных техник.