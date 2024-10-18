Каким получился фильм «Робин Гуд и хранители леса»

Если соединить средневековую легенду, классический троп о силе веры в чудеса и актуальную экологическую повестку, можно получить готовый образец детского кино последнего десятилетия. И на этот раз зрителю покажут фильм «Робин Гуд и хранители леса». Мария Михайлова рассказывает о наивной, но милой попытке поднять серьезные темы в формате современной сказки.

© Кадр из фильма

Робин – непоседливая, принципиальная и довольно властная девчонка. Она лидер «Капюшонов», группы ребят, которая построила свое «Королевство» в небольшом лесу недалеко от дома. «Капюшоны», как и их заклятые враги «Рыцари» из заброшенного скейтпарка, видят мир через призму своих фантазий и буквально «живут» в созданной ими реальности. Так было бы и дальше, если бы в сказочный мир ребят не вмешались коварные застройщики: они хотят вырубить лес и построить на его месте центр досуга. Против насильственной урбанизации и выступит Робин с ребятами в попытке отстоять свое детство.

Этот фильм вряд ли удивит кого-то (ну может, кроме маленьких детей) сюжетными поворотами. Идея о том, как бывшая вражда вдруг перестает быть важной перед лицом «взрослой» опасности, не нова. Но картина действительно старается заложить в умы своих зрителей хорошее, доброе и светлое. Причем уместить пытаются многое и сразу, как бы боясь потратить экранное время даром. Тут и история о том, как важно ценить свои мечты и фантазии, и мысль о том, как ценно проводить время с друзьями на природе (родители оценят!), и, конечно же, вопрос экологии, который также стал неотъемлемой частью воспитательного процесса за последние десятилетия.

Получается некоторый винегрет из смыслов, которые было бы сложно переварить в детском кино, если бы эти темы не поднимались так часто и повсюду. «Робин Гуд» не расскажет ребенку ничего кардинально нового, если, конечно, не станет первым фильмом в его жизни. Это классическая история «мы за все хорошее и против всего плохого» с легчайшими нотками политической сатиры (веселят образы мэра, который пытается усидеть на всех стульях сразу и коварной ведьмы-застройщицы). И, наверное, эта простецкая концепция бы даже отталкивала, если бы создатели картины выбрали столь же незамысловатую подачу.

Но как раз в этом фильм и не промахнулся. Повествование «Робина Гуда» протекает как бы в двух реальностях одновременно. Первая – настоящий мир. Вторая – средневеково-фэнтезийный, каким его видят дети через призму своего воображения. Эта двойственность помогает раскрасить однообразный сюжет и вообще делает картину красочнее – это преимущество для детей. А для родителей, внезапно, такая подача несет поясняющую функцию. Фильм дает возможность взрослым вспомнить это ощущение сказки, в котором зачастую находятся дети, снова понять, каково это: верить в ведьм, магию и, конечно, Деда Мороза. Это не просто ностальгия, а вполне реальная возможность сблизиться с ребенком и взглянуть на мир его глазами.

Вот так, неожиданным образом, фильм оказывается терапевтичным, причем не для маленьких, а для больших зрителей. Впрочем, картина зачастую так увлекается игрой в параллельные вселенные, что возникают сомнения в том, насколько адекватен ребенок, столь глубоко погрузившийся в фантазии – все же иногда стоит находиться поближе к реальности. Но это все же сказка: почему бы не простить создателям вольность?

В целом, «Робин Гуд и хранители леса» — фильм без особых притязаний. Он развивает уже хорошо известные темы, избегает драматизма и экспериментирует лишь с подачей материала. Здесь нет ни цепляющего юмора, ни блестящей актерской игры, ни каких-либо других выдающихся достижений. Но это неплохая семейная картина с понятным посылом и четкими ценностями, которая никому не навредит, а кого-то даже сумеет порадовать.