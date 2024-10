Названы самые популярные у российских зрителей песни из фильмов

Композиция "Я спросил у ясеня" Микаэла Таривердиева из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" оказалась самой известной песней из отечественного кино (23%).

© Кадр из фильма "Ирония судьбы"

Наиболее узнаваемым треком из иностранного кинематографа стала главная тема "Титаника" - "My Heart Will Go On" в исполнении Céline Dion (29%).

Такими данными с "РГ" поделились аналитики HiFi-стриминга "Звук" на основе опроса, приуроченного к запуску персональной рекомендательной волны "Сила Звука" в онлайн-кинотеатре Okko.

В компании называют это совместным шагом на пути к созданию контентных вселенных в рамках концепции "Смотри в Okko - слушай в Звуке". Музыкальная волна из более 70 млн треков доступна в приложении на SMART TV и Android TV.

Более 40% россиян уверены, что музыкальное сопровождение усиливает эмоции при просмотре фильма. Наиболее яркие чувства вызывают ностальгические мелодии, которые переносят зрителя в прошлое (50%). Также в топе лирические композиции (26%) и эпическая музыка (25%).

При этом для 40% респондентов музыка не является главной мотивацией для выбора фильма. Однако, услышав знакомый трек в кино, более трети опрошенных сошлись на том, что начинают подпевать (34%).

Несмотря на то, что многие не могут назвать любимого кинокомпозитора (38%), произведения Ханса Циммера россияне отметили как одни из самых понравившихся (13%). Его музыку можно услышать в "Дюне" или "Гладиаторе". Также респонденты отметили Джона Уильямса (11%), написавшего музыку к "Гарри Поттеру" и "Звёздным войнам", и композиции Джеймса Хорнера (9%). Его треки звучат в "Титанике" и "Аватаре".

Кроме того, выяснено, какие музыкальные жанры в фильмах больше всего нравятся пользователям. На первом месте оказался рок (29%): например, полюбившиеся многим песни Вячеслава Бутусова из фильма "Брат". Второе место занимает эпическая симфоническая музыка (21%), например, "The Breaking of the Fellowship" Говарда Шора из "Властелина колец". На третьем месте оказалась ретро-музыка (14%).

Более 30% россиян уверены, что фильм "Пираты Карибского моря" без энергичной темы Клауса Бадельта не был бы таким удачным. А около 15% респондентов считают, что "Кавказская пленница" не стала бы настолько известной кинокартиной без "Песенки о медведях". И именно музыкальное сопровождение "Титаника", по мнению 10% людей, повлияло на успех фильма.

В среднем россияне смотрят кино 1-2 раза в неделю (28%), при выборе руководствуются сюжетом (36%). Многие также обращают внимание на актерский состав и жанр (по 36%). Для одной пятой опрошенных важную роль занимает музыка - 19%. Декорации и костюмы влияют на выбор фильма в меньшей степени (5%).