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Появились первые фото со съемок фильма «Король и Шут. Навсегда» — это продолжение сериала

«Кинопоиск» объявил, что начались съёмки продолжения сериала «Король и Шут». События шоу продолжат в фильме «Король и Шут. Навсегда». Также появились первые кадры со съёмок.

Появились первые фото со съемок фильма «Король и Шут. Навсегда»
© Чемпионат.com

На них можно увидеть Константина Плотникова и Влада Коноплёва в образах Горшка и Князя. К своим ролям также вернулись Вера Вольт, Илья Хвостиков и Дарья Мельникова.

Сюжет расскажет о том, как сказочную вселенную грозят уничтожить мертвецы, воскрешённые злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают на защиту созданного ими мира.

Фото со съёмок

© Кадр со съемок
© Кадр со съемок
© Кадр со съемок
© Кадр со съемок

Лента выйдет в 2025 году — сначала в кинотеатрах, а затем появится в «Кинопоиске».

Фильмы и сериалы
Влад Коноплев
Илья Хвостиков
Константин Плотников
Дарья Мельникова
Андрей Князев
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