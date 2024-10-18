Мультсериал «Рик и Морти» продлят на пять сезонов

Мультсериал "Рик и Морти" получил продолжение еще на пять сезонов. Об этом пишет Variety со ссылкой на сценаристов проекта Дэна Хармона и Скотта Мардера.

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"Я не мог бы быть более гордым, что принял эту эстафету всей своей жизни в четвертом сезоне "Рика и Морти" и привел нас к десятому сезону. Возможность превзойти это сейчас – это подарок, который я хочу вручить нашим фанатам. Рик и Морти – сто лет – навсегда", – заявил Хармон.

Он рассказал, что есть еще много идей, куда отправить главных героев мультсериала.

Ранее стало известно, что по мультсериалу "Ох уж эти детки!" снимут фильм. При рисовке главных персонажей будут использовать компьютерную графику. Срежиссирует проект Джейсон Мур, сценарий прорабатывают Майки Дэй и Стритер Сайделл. При этом "Соник в кино" может стать основным референсом.