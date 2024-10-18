Вышел трейлер фильма «Злой город» об обороне Козельска от хана Батыя

Сегодня появились официальные постер и трейлер масштабного исторического экшена режиссера и продюсера Константина Буслова "Злой город" об обороне города Козельска от нашествия войска хана Батыя. Как ранее стало известно, кинопрокатная компания выпустит картину на большие экраны 23 января. Читатели "РГ" увидят новые материалы первыми.

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События в фильме происходят в 1238 году, и перед создателями стояла задача добиться максимальной исторической достоверности в кадре, поэтому вся съемочная команда работала в крайне суровых условиях.

Актер Алексей Гуськов подтверждает:

"Съемки были в условиях, максимально приближенных к реальным. Настоящий холод, настоящий снег. Пририсованного на компьютере пара изо рта у актеров в кадре не будет точно. Но самое интересное в картине - это герои и история, которую мы рассказываем. Благодаря чему или, вернее, кому удалось так долго держать оборону Козельска? Как они это сделали, что придумали? Как им удалось всем объединиться - горожанам, дружине, князьям, крестьянам? На каких убеждениях они стояли до последнего, на какой вере? А ведь удерживали Орду! Огромную массу! Монгольское войско, которое сметало все на своем пути. Монголы же, не моргнув глазом, прошли всю Венгрию, дошли до окрестностей Вены, практически до Венеции!".

"Противник недооценил людей. Он привык действовать нахрапом, силой, думал, что ему будет легко, - продолжает мысль художник-постановщик фильма "Злой город" Сергей Февралев. - Вообще, русское средневековье - это как целая отдельная планета, назовем это так. Целая цивилизация, которую доподлинно все боятся и только приблизительно понимают, как там все было устроено, а потому изображают немного сказкой. Мы постарались создать совершенно другой мир, основанный на правде, на открытиях ученых, археологов, которые нашли настоящий Козельск".

По его словам, создателям картины "хотелось показать огромный разрыв между нами сейчас и нами тогда: в быту, изобразительном ряду, в целом, но также и то, что, по сути, человек с тех пор не изменился".

Режиссер и продюсер фильма Константин Буслов, в свою очередь, вспоминает, чем его привлек сценарий:

"История о том, как маленький русский город Козельск встал на пути у целого монгольского войска во главе с ханом Батыем, движущегося на Русь, зацепила меня своей цельностью, разнохарактерностью персонажей, их отвагой и жертвенностью, и, если говорить про форму сценария, его многофигурной структурой и многозадачностью. Я люблю такие конструкции. Они сложные с точки зрения режиссуры и интересные в поиске решений как художественных, так и производственных. Ранее у меня были исторические проекты, но такая сложнопостановочная картина огромного масштаба - впервые. Хотелось с головой окунуться в эту эпоху, разработать, придумать и снять эту значимую, интересную и внушительную историю".

Напомним, что главные роли в фильме исполнили Алексей Гуськов "Мастер и Маргарита", "Серебряные коньки"), Александр Метелкин ("Летучий корабль"), Леонела Мантурова ("1941. Крылья над Берлином"), Алексей Шевченков ("Иуда", "Красный призрак"), Алексей Розин ("Мастер и Маргарита", "Страсти по Матвею"), Максим Белбородов ("28 панфиловцев"), Полина Чернышева ("Тихий Дон"), Владимир Любимцев ("Сердце пармы", "Мост"), Артем Волобуев ("Вызов"), Дмитрий Куличков ("Калашников"), Сергей Баталов ("Время первых") и Аглая Шиловская ("Скажи правду").