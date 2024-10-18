Фото: Стартовали съемки фэнтези-фильма "Король и Шут. Навсегда"

"Кинопоиск" объявил о старте съемок фильма "Король и шут. Навсегда". Премьера запланирована на 2025 год.

Действие фильма происходит в сказочном мире: персонажи песен легендарной панк-группы предстанут в облике друзей и помощников Горшка и Князя, а также их врагов. Главный антагонист фильма - Некромант из одноименной песни. Чтобы спасти сказочную вселенную, Горшок похищает Андрея Князева из реальности, и они вместе встают на защиту созданного ими мира.

Первые сцены снимаются на полуострове Рыбачий Мурманской области. Пейзажи русского севера станут декорациями для фэнтезийной части фильма, а съемки сцен из реальности пройдут в Санкт-Петербурге.

К своим ролям вернулись Константин Плотников (Горшок), Влад Коноплев (Князь), Дарья Мельникова (Вдова), Вера Вольт (Принцесса), Илья Хвостиков (Кочерыжка).

За производство фильма отвечает команда сериала "Король и шут". Режиссер проекта - Рустам Мосафир. Он же - соавтор сценария вместе с Александром Бузиным.