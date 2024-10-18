Сериал «Мое солнце» покажут в рамках «Золотой недели» китайского кино

В честь 75-летия образования КНР и начала дипломатических отношений между Россией и Китаем, а также в преддверии саммита БРИКС в Казани RG.RU запускает спецпроект. Мы покажем русскоязычным зрителям яркие документальные и телевизионные фильмы, созданные при поддержке Медиакорпорации Китая.

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Сериалы - это один из самых интересных способов окунуться в чужую культуру. В нашем спецпроекте мы предлагаем начать знакомство с сериалом "Мое солнце". Главные герои - Джань Бинь и Шэн Ян. Джань Бинь - известный режиссер рекламы и просто сильная женщина. Шэн Ян - новичок в мире рекламной индустрии. Она недавно пережила развод, а он - тщетно пытается встретить свою любовь в большом городе. Встреча двух одиноких сердец в ресторане станет началом большого путешествия, в котором героиня снова поверит в любовь, а герой превратится в уверенного в себе человека. Несмотря на препятствия - разницу в статусе и опыте, неприятие их отношений родными - Джань Бинь и Шэн Ян вместе преодолеют все трудности и станут сильнее.

К просмотру уже доступны пять серий этой увлекательной истории, они переведены на русский язык.