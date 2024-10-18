25 фильмов XXI века с самыми яркими саундтреками

Авторитетный британский журнал о кино Sight & Sound собрал 25 фильмов XXI века с лучшими, интересными и авангардными саундтреками. Делимся с вами их выбором.

С развитием цифровых технологий изменялась и музыка к фильмам, поскольку инновации давали композиторам новые возможности для создания звуков и разработки стилистических приемов. Английский журнал Sight & Sound издается с 1932 года — примерно с тех пор, как получило распространение звуковое кино. Это одно из авторитетнейших изданий о кино в мире, известное своей традицией составлять списки лучших фильмов всех времен и народов. На эти подборки потом ориентируются критики из друг стран. В журнале регулярно публикуются выборки не только знаковых художественных, но и документальных фильмов. В этом году его редакторы опросили кинокомпозиторов и критиков и составили список из 25 фильмов XXI века с лучшими и самыми интересными саундтреками.

Брат якудзы (2000)

История немногословного якудза, которого играет Такеши Китано, переезжающего в Лос-Анджелес и берущего под контроль банду своего брата, казалось бы, требует музыки со стальным блеском, каким может похвастаться множество фильмов про нуарный Лос-Анджелес. Но вместо этого Дзе Хисаиси склоняется к оркестровым и джазовым влияниям в духе Аарона Копленда и Гила Эванса. Композитор создал музыку, полную пышных, но скорбных струнных и едва заметного фортепиано. Она смягчает острые углы «Брата» и заполняет пробелы, оставляемые невозмутимым исполнением Китано, широким эмоциональным размахом, который вряд ли был бы уместен в работах композитора для студии Ghibli.

Гармонии Веркмейстера (2000)

В замызганном баре группа алкашей под грустные, но полные чудес звуки композиции Valuska венгерского композитора Михая Вига разыгрывает сценку солнечного затмения. От камертона до музыки сфер в «Гармонии Веркмейстера» режиссер Бела Тарр использует музыку для исследования идей порядка, хаоса и чего-то божественного. Минималистичная музыка Вига — фортепиано, скрипка, ударные и виолончель — словно ведет нас за руку в неуловимом вальсе между светом и тьмой.

Комната сына (2001)

Не такой известный, как Эннио Морриконе или Нино Рота, но плодовитый Никола Пиовани, однако, был важной фигурой в европейском кино на протяжении полувека. Его работы можно было услышать в лентах Федерико Феллини, Марко Беллоккью, братьев Тавиани и Роберто Бениньи. Музыка к фильму последнего «Жизнь прекрасна» даже получила «Оскар». Пиовани также поработал и с Нанни Моретти, в этот раз на картине о семье психотерапевта, пытающейся смириться со смертью сына. Деликатная музыка композитора идеально соответствует несентиментальной сдержанности фильма. Скупой, ясный фортепианный мотив предполагает хрупкость, тихий жалобный кларнет — шок, недоумение и горе.

Незваный гость (2004)

В принципе с тем же успехом можно выбрать любую работу XXI века от Клер Дени и композитора Стюарта Стэплза с его группой Tindersticks. «Незваный гость» представляет собой малопонятные размышления о стареющем наемнике, ищущем возможность нелегально пересадить себе сердце. Навязчивый гитарный мотив Стэплза, которому в какой-то момент составляет компанию пронзительная тема трубы мариачи, ходит по краю, едва не вызывая раздражения. Однако именно он задает мечтательно-загадочное настроение для образов Таити и Альп и формирует чувство подавленного смятения.

Aboio / Cattle Callers (2005)

Первый полнометражный документальный фильм Марилии Рочи «Cattle Callers» рассказывает о музыкальной культуре ковбоев из сертанов, полузасушливых внутренних районов Бразилии на северо-востоке страны. У этих скотоводов есть древняя традиция импровизационно петь для стада, которая, скорее всего, уходит корнями в арабскую музыкальную культуру, доминировавшую на Пиренейском полуострове на протяжении столетий. Сейчас эта культура находится на грани исчезновения, поскольку практика грузоперевозок пришла на смену ковбойскому укладу. Над саундтреком поработала большая команда людей. За сведение отвечал коллектив O Grivo, саунд-дизайн — дело рук Бруно ду Кавако, а музыку записала группа Cordel do Fogo Encantado и выдающийся перкуссионист Нана Васконцелос. Но звуковую композицию нельзя отделить от выдающихся импровизированных мелодий самих героев этого фильма. Колокольчики, голоса, мычание коров и звуковой ландшафт Каатинга собраны с большой любовью и дотошностью, зачастую с обезоруживающей свободой от рамок привычного дуализма «картинка-звук». В результате получилось прекрасное музыкальное произведение, которое вместе с картинкой переносит нас в воспоминания и мечты этих людей.

Castro (2009)

В каждом фильме Алехо Могильянски есть что-то от немого кино. Особенно это справедливо в отношении «Кастро», где человек с таким именем (и даже актера зовут Эдгардо Кастро) бежит по Буэнос-Айресу, преследуемый бывшей женой и ее сообщниками. Фортепианный саундтрек Улисеса Конти связывает эту абсурдистскую беккетовскую историю и стремительную подачу реплик персонажей с налетом несерьезности, что возвращает нас к пульсирующим партитурам, которые вызывают прямые ассоциации с немым кино. Ускоряя темп и служа чем-то вроде метронома для динамичной хореографии Лучаны Акуны, Конти создал музыкальное сопровождение, олицетворяющее забавный кавардак происходящего.

Драйв (2011)

Саундтрек Клиффа Мартинеса для «Драйва» Николаса Виндинга Рефна — идеальное сопровождение для фильма с таким названием. Настроение, в совершенстве пойманное и упакованное в форме синтвейва. Словно тебе снится чахоточный сон, ты никак не можешь проснуться, но и не особо пытаешься, потому что хочется досмотреть, чем же все кончится. Такой музыки было много в соответствующих фильмах в 1980-х, но здесь кинематографическое напряжение гармонично сочетается с темой ностальгии, что по итогу дает ощущение того самого драйва.

Шпион, выйди вон! (2011)

Фильм и сам по себе отличный, но звуковую дорожку авторства Альберто Иглесиаса, постоянного композитора Педро Альмодовара, можно считать дополнительным поводом для очередного просмотра этой картины. Мало того, сам саундтрек вполне можно слушать и как отдельное музыкальное произведение. Неброское звуковое оформление хорошо сочетается с сюжетом и уводит зрителей за рамки простого наслаждения режиссерской работой.

Побудь в моей шкуре (2013)

© Film4

Саундтрек к научной фантастике — это всегда непросто. Однако сегодня можно с уверенностью сказать, что музыкальное сопровождение авторства Мики Леви к фильму десятилетней давности прошло проверку временем. Идеально подходя под происходящее на экране, эта музыка обладает особой глубинной силой, которая и наделяет смыслом героев на экране, и придает определенную атмосферу. Мы как будто слышим традиционный саундтрек, но если убрать звуковые слои, то можно прочувствовать живую, бурную энергию.

Пленницы (2013)

Автор этого саундтрека к фильму Дени Вильнева — известный исландский композитор Йоуханн Йоуханнссон. Он начинал как один из самобытных и ярких деятелей на волне популярности так называемой неоклассики. Это было первое сотрудничество режиссера и композитора. Потом были и «Прибытие», и «Бегущий по лезвию 2049». Но их первая работа в фильме «Пленницы» заложила все аспекты дальнейшего плодотворного сотрудничества. Когда слушаешь этот саундтрек, то кажется, словно музыка нацелилась на некую точку на горизонте и стремится к ней стойко, решительно и последовательно. Но вряд ли когда-то этой точки она достигнет.

Детство лидера (2015)

Сведенная на запредельной громкости, иногда взбрыкивающая ритмичная звуковая дорожка Скотта Уокера временами доминирует над бормочущими себе под нос диалогами. Она производит впечатление хорошо сыгранного ансамбля, которому в «Детстве лидера» отведена отдельная роль. Вполне возможно, такое впечатление возникает от большой любви самого Уокера к композиторам-модернистам. Его музыка отчасти перекликается с работами таких классиков, как Дьердь Лигетти или Эдгар Варез. Поскольку в центре фильма стоит психология, то и музыка здесь звучит соответствующего настроения.

Да здравствует Цезарь! (2016)

В послужном списке Картера Беруэлла превосходные саундтреки для фильмов Тодда Хейнса, Мартина Макдоны, Спайка Джонза и многих других. Впрочем, больше всего он известен тем, что написал музыку практически ко всем картинам братьев Коэн. Самые известные из них — это темы для «Фарго» и «Перекрестка Миллера». В «Да здравствует Цезарь!», где в иносказательном смысле рисуется портрет послевоенного Голливуда, Беруэллу было где развернуться. Ему пришлось стилизовать значительное количество музыкальных форм — эпических, религиозных, вестернов, нуаров. И при этом добиться нужной степени интимности и серьезности, чтобы не разрушить этические дилеммы главного героя.

Сырое (2016)

© Petit Film; Rouge International; Frakas Productions; Ezekiel Film Production; Wild Bunch

Как и фильм, для которого написан саундтрек, музыка Джима Уильямса столь же многогранная и многослойная. При каждом прослушивании она пробуждает массу эмоций. Да, безусловно следуя канонам жанра ужасов, здесь есть диссонирующие смычковые, зловещий гул, завывающие голоса и резкие ударные. Но в музыкальном полотне находится и место настоящему теплу — гитарным вставкам, обеспечивающим сбалансированное чувство нежности, которое зачастую отсутствует между персонажами в фильме.

Вопль (2016)

«Вопль» На Ходжина — идеальный пример азиатского кино на максималках, в котором смешано множество жанров, в итоге превращающихся в большое аудиовизуальное пиршество. Слияние тоски, юмора, комедии и любви органично дополняется медленным развитием саундтрека, который мягко и незаметно захватывает зрителя в первом акте. Когда же фильм достигает своей кульминации, музыка не только возвещает о приближающейся развязки истории, но и раскрывается таким образом, что трогает и ужасает.

Дневник пастыря (2017)

Комната пастыря, в которой из вещей есть только стол, стул, дневник и бутылка с ликером, гармонично сосуществует со звучащей музыкой. Это побуждает зрителя проникнуться происходящим, как если бы он мог кожей ощутить температуру в этой комнате. Именно звук передает то самое напряжение, которое испытывает пастор.

Тебя никогда здесь не было (2017)

Фильм Линн Рэмси в каком-то смысле является одним из самых ярких примеров звукового ландшафта в кино в этом столетии. В нем есть музыкальные вкрапления Джонни Гринвуда, но особенность этой звуковой палитры заключается в визионерском размытии границ между звуком и музыкой. Для подавляющего большинства картин саунд-дизайн рассматривается как совершенно отдельное направление от саундтрека. Но в «Тебя никогда здесь не было» и окружающий звук, и музыка гармонически уживаются друг с другом. Этот фильм можно считать мастер-классом того, как именно должна быть поставлена работа со звуком в современном кино.

Реинкарнация (2018)

Очень необычный саундтрек, поскольку звучит как будто приглушенно. Словно звук находится где-то внутри фильма. Гармонически это необычно, особенно для фильма ужасов. Но свою задачу музыка решает на все сто — это лишь добавляет происходящему жути. Тем более что музыкальное сопровождение в «Реинкарнации» выбивается из сложившегося канона современных хорроров, где композиторы пытаются нарулить бас суровее, чем он получался у раннего Скриллекса. Однако такой подход, кажется, приелся зрителю, и теперь стоит вспомнить, как творчески работали со звуком и музыкой в классических фильмах ужасов вроде «Изгоняющего дьявола» или «Сияния».

Мэнди (2018)

© Legion M; Piccadilly Pictures; SpectreVision; uMedia Family; Wallimages; XYZ Films

Еще один саундтрек Йоуханна Йоуханнссона в этом списке. В этот раз его работа для «Мэнди» Паноса Косматоса. Здесь музыка работает на картинку и наоборот, что в итоге придает фильму резких ощущений и ярких эмоций. Музыка выражает то, что нельзя выразить ни словами, ни визуально. Каким-то образом эти темы из двух нот и гудящий метал сплавляются в единый звуковой поток, который потрясает своим эмоциональным влиянием.

Шейкдаун (2018)

Крайне редко бывает так, что саундтрек документального кино выходит столь же интересным, как и тема самого фильма. Однако в «Шейкдауне» Лейлы Вайнрауб, который посвящен одноименному стрип-клубу в Лос-Анджелесе, нет ни одного момента, где музыка оказывалась бы лишней.

Женщина на войне (2018)

В фильме, где события разворачиваются вокруг борьбы женщины против алюминиевого завода, сама музыка словно спрятана где-то за кадром. Она становится частью окружающего ландшафта, возникает неожиданно, переключает внимание на себя, отпускает и снова переводит фокус на героя. Это звуковое полотно сложно слушать в отрыве от визуального ряда, но именно это и есть плюс работы композитора Давида Тора Йонссона.

Атлантика (2019)

Фильм Мати Диоп начинается как соцреализм, события разворачиваются на стройплощадке в Дакаре. Однако потусторонние мелодии дымчатого синтезаторного саундтрека Фатимы Аль Кадири предвосхищают сверхъестественность, которая вот-вот появится в фильме. Синтезаторная звуковая обложка меняет настроение происходящих событий, служит звуковым гидом и аккуратным ментором. Например, только благодаря звучащей музыке океан представляется не безбрежным водным пространством, а жутким и враждебным.

Обезьяны (2019)

Мика Леви — большой мастер простоты. В «Обезьянах» режиссера Алехандро Ландеса эта простота и скупость вызывают максимальный эффект. Красота южноамериканской горной вершины, покрытой облаками и туманом и скрывающей под собой детей-солдат, подается с помощью жутких свистов, бесформенных эмбиентных всплесков и гулко грохочущих литавр. Саундтрек всякий раз старается спровоцировать и выбить тебя из колеи. Пока на экране персонажи постепенно дичают, музыка Леви хватку не ослабляет на протяжении всего фильма.

1976 (2022)

Для своей дебютной картины о временах диктатуры Пиночета режиссер Мануэлла Мартелли попросила Марию Португал сочинить жутковатое электронное сопровождение, которое бы и раздражало, и тревожило. Это создает пугающий контраст с теплой палитрой самого фильма. Музыка Португал дает голос тому, что нельзя высказать из-за страха возмездия: это голоса мертвых, которые присутствуют на протяжении всего повествования. В начальной сцене женщину насильно уводят, а она кричит свое имя всем, кто готов слушать, — ее крики вступают в диалог с пронзительным саундтреком.

Иа (2022)

Автором саундтрека для этого удивительного фильма одного из классиков польского кино Ежи Сколимовского стал Павел Мыкетин, тоже классик польской культуры — признанный композитор, сотрудничавший с Анджеем Вайдой и Малгожатой Шумовской. Но на сегодняшний день, кажется, его высшее творческое достижение — это саундтрек к «Иа». Это история об ослике, который путешествует по Европе и сталкивается со всем хорошим и плохим, что есть в человечестве. Здесь музыка разворачивается во всю свою ширь — она богата на выдумки и загадки, она мелодичная и экспериментальная. В итоге получилось головокружительное путешествие по расширяющимся возможностям оркестровых и электронных звуков.

Бедные-несчастные (2023)

Называющий себя экспериментальным поп-артистом Джерскин Фендрикс до «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса никогда не работал с кино. Видимо, его свежий взгляд сделал его идеальной кандидатурой для записи музыки о приключениях Беллы Бакстер, ожившего трупа, дорвавшегося до жизни волей ученого. Замес Фендрикса из искаженных деревянных духовых инструментов, колокольного звона и взвизгивающих струнных по ходу картины эволюционирует вместе с главной героиней, удивительным образом подчеркивая важные элементы — вроде радости от первых шагов, речи или сексуальных удовольствий. В итоге Фендрикс превращает эмоциональный интерьер Беллы в психованную и поломанную симфонию.

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