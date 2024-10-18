Семь мультфильмов про спасение животных

Экология — одна из самых важных проблем, волнующих людей по всему миру, и неудивительно, что мультфильмы о спасении животных часто передают зрителям важные моральные и социальные идеи, вдохновляя зрителей на заботу о природе и защите братьев наших меньших.

© tlum.ru

Тлум.Ру выбрал 7 мультфильмов, в которых так или иначе уделяется внимание спасению животных. В списке как полнометражные истории, так и мультсериалы; сюжеты, где звери спасают других зверей, и те, где братьев меньших защищают люди — как правило, от других людей. На любой вкус!

№ 1. «Лесная братва»

Медведь Винсент, угрожая съесть енота Эрджея, предоставляет ему всего неделю, чтобы вернуть уничтоженные им запасы провизиии. В попытках найти еду Эрджей обнаруживает коттеджный поселок и убеждает других животных присоединиться к нему в походе к людям, ведь у них-то точно еды предостаточно. Однако первая вылазка за пищей в поселок оборачивается неприятностями, и спасать приходится уже зверей.

№ 2. «Лео и Тиг»

В лесах Приморского края России однажды родился редкий леопард по имени Лео. Он находит верного друга — молодого тигра по имени Тиг. Им интересно исследовать окружающий мир, сталкиваться с необычными природными явлениями, решать загадки и помогать тем, кто в этом нуждается. Им предстоит встретиться с удивительными существами из далеких стран, пережить захватывающие приключения и даже добраться до Китая.

№ 3. «Зверополис»

Мультфильм рассказывает о мире, где человекоподобные животные обитают в городах, ведя привычную нам с вами жизнь. Главная героиня, крольчиха Джуди Хопс, становится полицейской и объединяется с хитрым лисом Ником Уайлдом, чтобы раскрыть заговор, угрожающий благополучию их города. В процессе их приключений они спасают множество самых разных животных — от маленькой арктической бурозубки до гигантского слона — и учат зрителей важности дружбы и слаженной работы.

№ 4. «Эверест»

Неизвестное науке пушистое существо убегает из научной лаборатории и оказывается в центре оживлённого города, где в панике прячется на крыше одного из зданий. Вскоре его находит школьница Лу. Решив помочь существу избежать злых учёных и вернуться на родину в горы, она берёт на себя эту непростую задачу. К девушке случайно присоединяются два мальчика-соседа, и они образуют весёлую компанию, направляясь к самой высокой горной вершине — Эвересту.

№ 5. «Кунг-Фу Панда»

Хотя основной сюжет посвящен изучению пандой По кунг-фу и его приключениям с друзьями, в серии мультфильмов также есть элементы спасения животных от тёмных сил и тех, кто желает им зла. По находит свою истинную силу и становится защитником всех животных в Долине мира, показывая, как важно стоять на защите слабых.

№ 6. «СОБЕЗ»

Нет, речь идёт не о государственном социальном обеспечении! Уже несколько лет идёт ожесточённая борьба между кланами двух суперзлодеев — Носорога Гегемона и Ядерной Мартышки. Поглощённые жаждой мирового господства, они превратили планету в арену сражений и, вероятно, давно бы уничтожили её, если бы не смелый отряд храбрых животных. Они спасают зверей по всему миру.

№ 7. «Супер Пёс и Турбо Кот«

Запущенный в космос своим владельцем-учёным в 1969 году, верный пёсик Бадди терпит крушение в наши дни в маленьком городке, где его и других животных преследует ненавидящий зверей полицейский по имени Пек. Стремясь воссоединиться с хозяином, Бадди решает обратиться за помощью к гениальному коту-миллионеру Феликсу. Они встречаются с кроликом Кэссиди и его организацией по защите прав животных G.U.A.R.D.

Мультфильмы о спасении животных не только развлекают, но и несут социальные послания, напоминая о важности защиты природы и заботы о животных. Надеемся, что они научат детей думать об экологии и заботиться о хвостатых-полосатых.