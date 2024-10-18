«Мультиландия» представила новый телесезон

На мероприятии были анонсированы премьерные и эксклюзивные проекты, подведены итоги предыдущего года, озвучены планы на дальнейшее развитие телеканала.

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Перед гостями выступили Мария Дворядкина, генеральный директор «Мультиландии», Алёна Яшанина, программный директор, Алексей Табаков, директор по маркетингу, Юлия Кукушкина, директор по аналитике, Анна Громницкая, директор по дистрибуции, Реджинальд Арутюнов, руководитель направления продаж и рекламы, а также операционный директор телеканала Елена Васильева.

Мария Дворядкина:

«Мультиландия» – канал премьер «Союзмультфильма». И скоро мы покажем ещё больше горячих новинок от легендарной киностудии. Также мы приготовили эксклюзивные показы и новые серии полюбившихся нашему зрителю мультсериалов. Будут громкие премьеры, полные метры и эксклюзивный иностранный контент. Мы стремимся не только отвечать интересам и запросам современных детей, но и предлагать контент, который даёт им возможность просто расслабиться, отдохнуть, снизить стресс от информационного шума. Это безопасный и актуальный контент, который объединяет у экранов разные поколения. Более того, сегодня «Мультиландия» — это бренд за пределами телевизионной среды. Мы представлены не только в эфире — мы общаемся с нашими зрителями в социальных сетях и даже игровых средах. Мы освоили детский язык и идём в ногу с детскими трендами» .

Всё самое новое — на «Мультиландии»

Алёна Яшанина рассказала об эксклюзивных премьерах мультсериалов «Умка», «Крутиксы», «Ну, погоди! Каникулы». Запланирован эксклюзивный показ на российском Pay TV популярного мультсериала «Приключения Пети и Волка», который собирает у экранов и детей, и взрослых, а в конце года ожидается новый сезон проекта.

В новом сезоне мультсериала о космических героях «Крутиксы» зрителей ждут неожиданные повороты сюжета и новый злодей. Часть серий нового сезона — уже в эфире, вторая половина и финал запланированы на декабрь.

Новые серии увлекательного ребута «Ну, погоди! Каникулы» будут также показаны на «Мультиландии» эксклюзивно на Pay TV. Юных зрителей порадуют и новые серии мультсериалов «Лудлвилль», «Монсики» и «Простоквашино».

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Телеканал «Мультиландия» продолжит показывать иностранные мультсериалы. «Соня из Тоствилля» — проект, который пришёл на ТВ из digital. Показ мультсериала «Нэйт опять опаздывает» — дебютный на ТВ. Обе премьеры состоялись в новом телесезоне на телеканале «Мультиландия».

«Мультиландия в большой игре»

В последние годы телеканал показывает стремительный рост и сейчас входит в ТОП-5 среди абсолютно всех телеканалов в России по детской аудитории . «Мультиландию» смотрят 15 млн человек ежемесячно, более 1 миллиона человека каждый день, при этом каждый зритель уделяет просмотру канала 68 минут в день.

«Мультиландия – единственный растущий телеканал

На фоне общего снижения объёмов телепросмотра по детям на 40% за последние 5 лет «Мультиландия», собственный телеканал киностудии «Союзмультфильм», показывает турборост и сохраняет статус единственного постоянно растущего детского телеканала (среди телеканалов, существующих более шести лет). Рейтинг «Мультиландии» за пять лет вырос на 200%.

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По словам Юлии Кукушкиной, на данный момент доля телеканала составляет 4,2% по детской аудитории. Спикер отметила, что «Мультиландию» активно смотрят и дети, и взрослые: за последний год аудитория выросла не только по детям 4-12 лет, но и по взрослой аудитории, среди которой особенно много женщин.

Большое исследование

Телеканал «Мультиландия» постоянно проводит исследования целевой аудитории, изучая тренды и паттерны пользовательского поведения детей. На мероприятии были представлены результаты исследования «Отношение детей к анимации и потреблению медиа», которые показали, что современные дети уже с четырёх лет сами выбирают, что им смотреть. Раньше самостоятельность выбора контента наступала позже, в 7 лет, а сегодня «взрослые уже ничего не решают». Однако Юлия Кукушкина поспешила успокоить родителей: несмотря на высокую популярность digital-контента, безопасные мультфильмы всё ещё востребованы среди детей.

«Мультиландия» говорит на детском языке

Одной из важных современных особенностей коммуникации с юными зрителями является создание digital-экосистем анимационных проектов или телеканала, где взаимодействие с любимым героем или брендом продолжается в социальных сетях и компьютерных играх.

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Сегодня «Мультиландия» — бренд за пределами телевизионной среды, который адаптирует ToV под разные площадки. Алексей Табаков отметил, что «Мультиландия» — это телевидение, которое общается со своим зрителем на равных как в эфире и социальных сетях, так и в популярных игровых средах. «Мультиландия» стала первым российским детским телеканалом, представленным в игровой метавселенной «Простоквашино» в ROBLOX.

Инклюзия и искусственный интеллект

«Мультиландия» вещает в странах СНГ, и только в Казахстане за 2024 год аудитория телеканала увеличилась на 2 млн человек. Как рассказала Анна Громницкая, для адаптации к новому законодательству страны телеканал активно использует ИИ и делает дубляж на иностранном языке. Также эта техника применяется в инклюзивном проекте «Страна доступных мультфильмов», который «Мультиландия» реализует совместно с киностудией «Союзмультфильм». Это проект по переводу анимации на русский жестовый язык для сообщества глухих. В рамках «Страны доступных мультфильмов» переведено уже свыше 200 серий известных мультсериалов, среди которых «Простоквашино», «Крутиксы», «Приключения Пети и Волка», «Чуч-Мяуч» и др. Реджинальд Арутюнов отметил, что в планах «Мультиландии» — перевести как можно больше мультсериалов на РЖЯ, так как мультики должны быть доступны каждому ребёнку.

Также на мероприятии было объявлено о планах на запуск нового телеканала в 2025 году, который будет вещать в странах СНГ. Елена Васильева рассказала, что основу сетки составят премьеры киностудии «Союзмультфильм» и мультсериалы и анимационные фильмы из «Золотой коллекции». Телеканал будет доступен для сообщества глухих людей.