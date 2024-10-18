Каким получился фильм «Чужой: Ромул»

Во франшизе "Чужой" вышло два по-настоящему культовых фильма. Все последующие были спорными, проходными, откровенно убогими, но непременно несущими в себе угрозы на возвращение былого величия.

© Российская Газета

© Российская Газета

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Очередной выпуск приключений ксеноморфа вышел в августе с приставкой "Ромул" в названии, собрал вторую по величине кассу среди всех картин серии и на неделе зарелизился в цифре.

Мы отсмотрели ленту и расскажем, насколько претензии формата Make Alien Great Again оказались оправданными.

История начинается традиционно для жанра: одиноко дрейфующий в безмолвном космосе звездолет, научная станция, какие-то люди в скафандрах нашли что-то такое страшное, что точно станет причиной их смерти в жутких мучениях.

События происходят между оригинальным хоррором Ридли Скотта (1979 г.) и сиквелом Джеймса Кэмерона (1986 г.).

После вступления действие переносится на шахтерскую колонию априори злой корпорации Weyland-Yutani, где солнца не видно круглый год.

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Там зрителям представляют главную героиню - девушку-сироту Рэйн (Кейли Спейни). Она вместе с приемным братом, у которого наблюдаются явные поведенческие нарушения, пытается покинуть планету после выполнения трудового контракта, но руководство отказывает ей и накидывает сверху дополнительных 5-6 лет тяжелой работы, сопряженной с высокими рисками летального исхода.

© Российская Газета

В этот момент с ней на связь удачно выходят старые друзья, которые почти буквально предлагают поучаствовать в предприятии формата "зашли и вышли, приключение на 20 минут". Спустя пару минут колебаний и демонстрации лобовых визуальных метафор в виде птицы, запертой в клетке, группа великовозрастных детишек отправляется на орбиту. Они запеленговали там обломки неизвестного судна, которые планируют обчистить - забрать криокапсулы, необходимые для побега в другую систему с ненавистной им планеты.

Ключевая роль в деле отводится убогому брату протагонистки (Дэвид Джонссон), который на поверку оказывается совсем не родственником, а синтетиком, запрограммированным ее оберегать.

И в этом месте вскрывается первая проблема фильма. Тема искусственного интеллекта была сквозной для всех проектов франшизы (да и для всех Sci-Fi трудов Ридли Скотта), но здесь ее разворачивают каким-то совсем странным образом.

© Российская Газета

Нам рисуют фигуру чернокожего очевидно ущербного андроида, с заметными невооруженным глазом ментальными проблемами, который обижается, когда его называют подделкой под человека, и предпочитает термин "искусственная личность". Во имя расползающейся словно чума в Средневековье инклюзивности у аудитории изо всех сил нарочито пытаются вызвать эмпатию к этому заводящемуся с толкача роботу Энди (отсылка к "Истории игрушек"?).

Сопереживать высокотехнологичному ведру с гайками, когда реальные люди в настоящем мире взаправду теряют работу из-за бума нейросетей? Воспринимать это иначе как дешевый наброс не получается.

А на этом, к сожалению, строится большая часть повествования, которое дальше идёт уже по накатанным и проверенным рельсам: лицехват к кому-то присосался, отложил яйцо, грудолом сбежал, взрослая особь начала охоту, а в финале кого-нибудь обязательно выкинут в открытый космос.

© Российская Газета

Это переменные, которые были во всех частях. Они тасуются, меняются местами, но сумма, начиная с триквела, в среднем остается неизменной.

Справедливости ради стоит отметить, что интересных находок все же хватает. Например, есть одна боевая сцена с нулевой гравитацией. Да, она, скорее всего, была подсмотрена в игре Dead Space (которая сама насквозь дань уважения "Чужим"), но ощущается все равно свежо.

В Alien: Isolation создатели, судя по всему, тоже играли - так много оттуда можно заметить пересечений с торговой станцией "Севастополь".

© Российская Газета

В техническом плане - обустройства декораций, графики, общей стилистики ретро-футуризма и звукового оформления - картину можно только хвалить.

Много кадров, снятых под копирку с первых двух картин, но они используются максимально уместно и воспринимаются позитивно - также как трибьют классике.

© Российская Газета

Актерские работы хорошие. Франшиза крепко стояла на хрупких плечах сильных и независимых женских персонажей с несгибаемыми характерами задолго до того, как это стало мейнстримом. В этом разрезе Кейли Спейни молодец и со своей задачей полностью справилась - бывалая прапорщица Эллен Рипли могла бы ей гордиться.

Но в итоге у "Ромула" все равно не получается избавиться от "спорного" статуса. Это точно не тот фильм, который можно однозначно рекомендовать к просмотру даже фанатам хорроров.

© Российская Газета

Действительно свежие находки или приемы можно пересчитать по пальцам, а на одних удачных отсылках к культовым предшественникам далеко не уедешь (спросите у "Звездных войн").

"Ромул" в своем сюжете слишком обособлен и отгорожен от остальных проектов про ксеноморфа, как будто и нет там никакого лора, который развивался 45 лет. По-хорошему, этой вселенной нужен нормальный архитектор масштабов Кевина Файги в его лучшие годы, который бы все систематизировал, привел к общему канону, определил наконец-то роль яутжа в этом бардаке и т.д.

В "Прометее" была шикарная Шарлиз Терон, "Завет" был отвратительной во всех отношениях помойкой, но там хотя бы блистал актерский гений Майкла Фассбендера.

У "Ромула" есть на данный момент нечто более значимое - кассовый успех. Поэтому есть надежда, что в продолжении, на которое намекает концовка, авторы справятся со своей задачей получше.

Оценка: 3,5 из 5.