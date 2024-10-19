Вышел новый эпизод мультсериала «Геройчики»

Что первично — супергерой или его костюм? Может ли настоящий герой не носить броскую одежду, а облачённый в яркие доспехи гордец оказаться не очень-то то смелым персонажем? Ещё как и да! Об особенностях супергеройской одежды и призвания рассуждают в новой серии «Геройчиков». В главных ролях — Ко-Ко, грезящий мечтами о подвигах, и Супергерой, присутствие которого всегда сопровождается хитрыми планами.

© Кадр из мультсериала "Геройчики"

Второстепенные роли достались Глории и Флаю, которые стали и главными помощниками Ко-Ко в истории под названием «Супер Ко-Ко».

Что там?

Красочные постеры, которые развешивает грустный Ко-Ко. Ему бы тоже красивый костюм… Этот печальный взгляд перехватывает Супергерой — коварный лягушонок, облачённый в прекрасные доспехи. Он предлагает Ко-Ко померить свой драгоценный костюм, и тот с радостью соглашается! Вот только с начала надо сделать это, это и то.

Супергерой оправдывает открытую эксплуатацию Ко-Ко некоей специальной «тренировкой». Мол, чтобы примерить костюм, нужно многое уметь — то фактически стать слугой лягушки. Один день Ко-Ко продержался, а там его и поймали Глория с Флаем. Они готовы помочь другу в достижении мечты другим путём. Но останется ли Супергерой в стороне? Можно узнать, посмотрев эпизод:

Теперь мы точно знаем, что без своего костюма Супергерой — просто маленький и трусливый лягушонок. А Ко-Ко мешающая одежда и вовсе не к чему, он и так способен на подвиги! Чтобы узнать, какие именно — добавляйте наш сайт в закладки, мы расскажем и покажем все новые приключения «Геройчиков».