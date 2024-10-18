Вышел русский трейлер фильма «Конклав» с Рэйфом Файнсом

Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила дублированный трейлер фильма «Конклав». Премьера драматической ленты с Рэйфом Файнсом в кинотеатрах России состоится 21 ноября.

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Видео доступно во VK-канале Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат «Атмосферt Кино».

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«Конклав» расскажет историю политических интриг в Ватикане. Кардинал Ломели, которому поручено найти преемника умершего папы Римского, обнаруживает, что находится в центре заговора, который может потрясти сами основы Церкви.

Главные роли в ленте исполнили Рэйф Файнс («Список Шиндлера»), Стэнли Туччи («Терминал»), Джон Литгоу («Восстание планеты обезьян») и другие актёры. Режиссёром выступил Эдвард Бергер — постановщик оскароносной ленты «На западном фронте без перемен».

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