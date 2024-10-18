Новый «Каратэ-пацан» с Джеки Чаном выйдет 30 мая 2025 года

Кинокомпания Sony Pictures представила дебютный постер следующего фильма по вселенной «Каратэ-пацана». Картина выйдет по всему миру и странах СНГ 30 мая 2025 года под локализованным названием «Каратэ-пацан: Легенды».

© кадр из фильма «Кратэ-пацан»

На постере можно увидеть главных героев будущей ленты: персонажа Ральфа Маччио из фильма 1984 года и Джеки Чана, сыгравшего в ремейке 2010-го с Джейденом Смитом. Сюжет картины всё ещё держится в тайне: известно лишь, что сценарий будет учитывать события обеих картин.

© Sony Pictures

В ближайшие месяцы Sony также представит полноценный трейлер. Учитывая, что до премьеры остаётся примерно шесть месяцев, маркетинговая кампания может начаться до конца 2024 года.