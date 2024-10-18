Сценарий фильма «Электрический штат» довел Криса Пратта до слез

Американский актёр Крис Пратт рассказал о производстве фильма «Электрический штат» — следующего блокбастера Netflix. Звезда «Стражей Галактики» хотел взять перерыв после длительных съёмок в Marvel, однако сценарий новой ленты от режиссёра «Мстителей» так захватил его, что он не смог отказаться.

© Чемпионат.com

Дело в том, что будущий фильм не похож на другие блокбастеры, заявил актёр. И он всегда рад сыграть в настолько необычном проекте, который растрогал его ещё на этапе чтения сценария.

Это не тот фильм, который обычно снимают в духе блокбастера. Он очень оригинальный. Я подумал, что это моя последняя возможность сняться в чём-то подобном. Это просто замечательная история. Я был тронут до слёз одним лишь чтением сценария.

Премьера «Электрического штата» состоится 14 марта 2025 года. События ленты развернутся в альтернативном 1994 году, когда ожесточённая война людей и искусственного интеллекта закончилась ничьей. Население пытается восстановиться после масштабных потерь, а роботы отправились в зону отчуждения.