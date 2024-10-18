Завершились съемки сериала «Виноград» с Павлом Прилучным и Нино Нинидзе

Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».

Завершены съемки лирической комедии «Виноград» с Павлом Прилучным, Нино Нинидзе, Софьей Синицыной, Сергеем Газаровым, Мариной Зудиной и Егором Корешковым в главных ролях. Режиссер-постановщик сериала — Владимир Щегольков («Нежность-2», «Везёт», «Цербер»).

Действие сериала разворачивается в Краснодарском крае, съемки проходили в Сочи и Геленджике, и все локации органично вписаны в сценарий Владимира Щеголькова, Сергея Новикова и Натальи Милявской. Премьера лирической комедии «Виноград» состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION в 2025 году.

По сюжету у главного героя — московского топ-менеджера Егора Антонова есть все слагаемые успешной жизни: крупная должность в корпорации, высокие заработки, любимая семья. Всем этим он обязан тестю, который когда-то взял его под крыло в свою компанию. Тесть Егора недолюбливает, но ради дочери и внука терпит его в семье. Однажды Егор заводит интрижку со стажеркой, о чем становится известно тестю. Он тут же увольняет Егора и сообщает дочери о его измене.

В одну секунду успешный бизнесмен Егор теряет все: статус, друзей, семью и доступ к собственной карточке. Внезапно судьба преподносит ему сомнительный подарок — он становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе. Егор ничего не знает о виноделии, и возвращается на родину спустя 20 лет. Здесь ему предстоит начать с чистого листа, разобраться, чего он хочет на самом деле в жизни, и вернуть любовь.

Павел Прилучный рассказывает о сериале: