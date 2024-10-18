Прокатчики оскароносных фильмов в РФ рассказали о сборах и конкуренции

Права на «Дворец» Романа Полански удалось получить еще на стадии сценария, сборы «Анатомии падения» оказались отличными для этого сегмента, а следующим хитом станет «Конец света» с Тильдой Суинтон, сказала в эфире НСН Татьяна Долженко.

Генеральный директор кинопрокатной компании «Про:взгляд» Татьяна Долженко в интервью НСН рассказала о ситуации в России с иностранным фестивальным кино и конкуренции за права на «большие» фильмы.

В числе фильмов, прокатчиком которых являлась эта компания в последние годы, «Дворец» Романа Полански, «Анатомия падения» Жюстин Трие, получившая в 2024 году «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий», а также южнокорейская картина «Паразиты», получившая «Оскар» в номинации «лучший фильм» в 2020 году.

- Ваша компания делает ставку на арт-хаус и фестивальное кино. Расскажите о главных премьерах 2024 года и трендах в этом направлении? На какие картины стоит обратить внимание?

- 17 октября мы выпустили очень красивую историю любви от титулованного режиссера, номинанта на премию «Оскар» Абдеррахмана Сиссако, который, кстати, обучался режиссуре в России, во ВГИКе, в мастерской Марлена Хуциева. Это фильм «Черный чай». 28 ноября на экранах зрителей ждет фильм из конкурса Каннского фестиваля этого года - «Птица», который сняла Андреа Арнольд, являющаяся одним из авторов полюбившегося многим сериала «Большая маленькая ложь». А в январе мы готовим к выходу один из самых ожидаемых фильмов последних сезонов, которому уже прочат номинации на престижные награды. Это мюзикл «Конец света» с целой россыпью звёздных имен - с Тильдой Суинтон, Майклом Шенноном и Джорджем Маккеем.

- По каким критериям вы их отбираете? Что такое «бутиковый подход», который позиционирует «Про:взгляд»?

- Мы отбираем заметное кино, которое при обязательном наличии смысловой прослойки работает со зрителем на самых разных уровнях. И я бы не сказала, что мы целиком дистанцированы от развлекательного уровня, как было когда-то, когда мы только начинали свою деятельность. Сейчас мы счастливы встретить и включить в свой «бутик» кино, которое умеет быть легким, глубоким, ироничным, дерзким, которое разговаривает со зрителем прямо и открыто, может быть, заигрывая с его ожиданиями, но не манипулируя его эмоциями. «Бутиковость» проявляется, в том числе, в том, чтобы не иметь случайного кино в своем пакете.

- В 2023-2024 годах ваша компания показала в России сразу два фильма Романа Полански: «Дворец» с Микки Рурком и Александром Петровым, и «Резню» 2011 года. Сложно ли вообще получить права на прокат «большого фильма»? У вас какие-то особые договоренности с Полански?

- Права получать не просто, в том числе, ввиду высокой конкуренции последних лет за контент между российскими дистрибьюторами. Никакие особенные договоренности с авторами фильмов не способствуют конечному результату в нашей работе. Существуют определенные алгоритмы и правила международного кинорынка, в рамках которого российские компании приобретают кино для его последующего выпуска в кинотеатрах. По ним мы и играем в своей нише уже 11-й год, и делаем это вполне успешно. Мы были рады и горды выиграть так называемое соревнование и пополнить библиотеку «Про:взгляда» фильмами «Дворец» и «Резня» Романа Полански. Причем, права на фильм «Дворец» были приобретены нами на самой ранней стадии, на стадии сценария.

- Эксперты отмечают, что фестивальное кино (даже очень высокого качества) не делает в России большую кассу. Например, «Дворец» собрал 44 млн рублей, а «Анатомия падения», получившая «Оскара» за оригинальный сценарий – и вовсе 31 млн рублей. Что-то не так с нашим зрителем, мы не готовы к таким картинам?

- Для сегмента, к которому относятся эти фильмы, это отличный результат в российском прокате, и мы действительно им очень довольны. Также этими результатами очень довольны продюсеры картин. Но, конечно, зона роста существует всегда. В перспективе по такого рода проектам цифры могут увеличиваться при условии более широкой росписи со стороны кинотеатров. У российского зрителя, безусловно, есть отклик на такое кино, но, по нашим оценкам, он может быть больше - и здесь важен некий просветительский элемент. Например, по нашим наблюдениям, особый отклик и кассу имеют те площадки, в пространствах которых проводятся специальные мероприятия вокруг такого рода фильмов на постоянной основе - обсуждения с кинокритиками, Q&A с создателями, лекции, дискуссии. Такие мероприятия способствуют включенности и интересу зрителей. Синергия работы со зрителем и открытости кинотеатров к экспериментам в перспективе может конвертироваться в еще большие финансовые показатели.

- В первой половине года из каждого утюга звучали бодрые новости о рекордах по количеству российских фильмов-миллиардеров. А в чем заключается эффект от проката фильмов со сборами ниже 50 млн рублей – компания же не будет работать в убыток? Или эстетическая составляющая важнее финансовой и здесь какая-то более глубокая миссия, чем просто бизнес?