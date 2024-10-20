Вышел трейлер фантастики Ash с Эйсой Гонсалес и Аароном Полом

Кинокомпания RLJE Films представила дебютный тизер фантастического фильма Ash. Премьера картины в кинотеатрах России состоится в 2025 году.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале RLJE Films. Права на видео принадлежат RLJE Films.

Сюжет ленты расскажет о девушке Рии, которая приходит в себя на таинственной планете Эш и обнаруживает, что вся её команда убита. На помощь приходит человек по имени Брион, вместе с которым ей нужно пройти психологические и физические испытания. В конечном итоге героям предстоит понять, могут ли они доверять друг другу.

Главные роли в фантастической картине исполнили Эйса Гонсалес («Министерство неджентльменских дел») и Аарон Пол («Во все тяжкие»). Режиссёром выступил Стивен Эллисон («З/Л/О 99»).