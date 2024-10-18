Вышел трейлер нового сезона «Мэйфейрских ведьм»

Первый тизер-трейлер и дату премьеры второго сезона сериала «Мэйфейрские ведьмы» (Mayfair Witches) обнародовал 17 октября 2024 года телеканал AMC. «ИнтерМедиа» напоминает, что он основан на одноименной серии книг Энн Райс.

© кадр из сериала «Мэйфейрские ведьмы»

Это продолжение истории Роуэн Мэйфейр (Александра Даддарио). События будут развиваться после того, как она невольно родила демона Лэшера (Джек Хьюстон). Женщина полна решимости понять, кем он стал — человеком или монстром? — и использовать его для выполнения своего предназначения целителя. Но когда случается трагедия, она должна отложить в сторону собственные желания и бороться, чтобы защитить свою семью.

В сериале также снимаются Бен Фельдман (в роли Сэма «Ларка» Ларкина), Тонгай Арнольд Чириса (в роли Сиприена Грива), Гарри Хэмлин (в роли Кортленда Мейфейра) и другие.

Премьера второго сезона состоится на AMC и AMC+ 5 января 2025 года.

«ИнтерМедиа» напоминает, что в реальной жизни исполнительница главной роли Александра Даддарио находится в ожидании малыша, который должен появиться на свет в этом году.