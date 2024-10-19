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Режиссёр «Претендентов» снимет новую версию «Американского психопата»

Как сообщает издание Variety, кинокомпания Lionsgate готовит новую адаптацию книги «Американский психопат». Режиссёром будущего проекта выступит Лука Гуаданьино, постановщик недавних «Претендентов».

Лука Гуаданьино снимет новую версию «Американского психопата»
© Чемпионат.com

Сейчас у новой версии «Американского психопата» пока нет даты релиза, актёрского состава и других подробностей. Известно лишь, что сюжет ленты вновь адаптирует историю оригинального романа Брета Истона Эллиса и расскажет о банкире Патрике Бейтмане, который по ночам превращается в изощрённого убийцу.

По «Американскому психопату» ранее уже снимали экранизацию — фильм 2000 года с Кристианом Бэйлом в главной роли. Лента получила положительные отзывы от зрителей и критиков.

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