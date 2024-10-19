Рецензия на фильм «Время жить»

На фестивале «КАРО.Арт» в Москве прошла российская премьера романтической ленты «Время жить», снятой режиссером «Бруклина» и «Щегла» Джоном Кроули. В центре сюжета — история любви героев Флоренс Пью и Эндрю Гарфилда. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков объяснил, почему фильм, который 31 октября выйдет в широкий прокат, идеально подходит для состояния осенней меланхолии.

© Кадр из трейлера фильма "Время жить"

Бывают фильмы, которые обязаны удивлять, а есть те, что удивлять ни в коем случае не должны. «Время жить» — из числа вторых. Мелодрама с Флоренс Пью и Эндрю Гарфилдом, разыгрывающих историю великой и трагической любви в духе книг Николаса Спаркса и Джона Грина, оказывается буквально целиком пересказана в трейлере, да и в целом не преподносит ни единого значительного сюрприза. Но именно поэтому нажимает все клавиши и цепляет все струны (фоном тут, конечно, звучат то клавишные, то струнные за авторством участника The National Брюса Десснера), какие должны нажиматься и цепляться в этом кинематографе. На выходе получается идеальная картина для того, чтобы осенью вносить персональный вклад в повышение относительной влажности воздуха.

Происходит это под руководством ирландца Джона Кроули, собаку съевшего на такого рода душещипательных фильмах. Вершиной его карьеры стала костюмная драма «Бруклин» с Сиршей Ронан. В 2016 году картина оказалась в трех номинациях на «Оскар» (за лучший фильм, сценарий и ведущую актрису). А со «Временем жить» постановщик реабилитируется за катастрофическую экранизацию «Щегла», после которой писательница Донна Тартт зареклась продавать киношникам права на свои книги.

Со стороны кажется, что у новой картины Кроули перспективы порадужней. Во всяком случае, по части маркетинга все складывается явно в ее пользу: сперва фильм обзавелся собственным мемом (соцсетям очень уж полюбилась нелепая морда карусельной лошадки), а затем подогревающей интерес байкой про постельную сцену, которая настолько увлекла Гарфилда и Пью, что те пропустили команду «Снято!», засмущав оператора.

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Хотя речь в ленте идет про шеф-повара, переизобретающую баварскую кухню, здешний рецепт особой сложностью не отличается. В нем, кстати, обнаруживается на удивление много пересечений с «Рецептом любви» Чан Ань Хунга, который французы в прошлом году попытались отправить на «Оскар» вместо хитовой «Анатомии падения» Жюстин Трие — ход заведомо проигрышный, но от этого вызывающий еще больше уважения; «Время жить» разве что не обдает зрителя хардкорным фудпорно — поэтому выходить из зала придется с такими же глазами на мокром месте, но хотя бы без бури в области желудка. Гарфилд, который в свое время дебютировал как раз у Кроули в ленте «Мальчик A» (там он играл молодого человека, освободившегося после 14 лет тюрьмы), почти всю дорогу виртуозно улыбается со слезами на глазах, иногда еще трепетно отворачиваясь в сторону. Пью, напротив, демонстрирует широту диапазона, сворачивая то в обезоруживающую нежность, то в обескураживающую черствость. Воздух между ними наэлектризован, как положено.

От статуса совсем уж банального представителя жанра «Время жить» спасает любопытный нелинейный монтаж, как бы противящийся последовательному течению неумолимого хроноса: в фильме без конца тикают часики, как метафорические, так и настоящие, но сам нарратив больше смахивает на хаотизированный поток воспоминаний. Кого-то такое положение вещей может смутить, а кого-то, напротив, приятно взбодрит. На сеансе и тех, и других в любом случае ждет нехитрая мысль о том, что вместо того, чтобы всматриваться в конец обратного отсчета и существовать в парадигме «я так боюсь не успеть хотя бы что-то успеть», нужно жить здесь и сейчас, пока в принципе есть такая опция. Ну, это все славно, конечно, но мы-то, разумеется, помним, что время — это плоский круг.

Показы «Время жить» в рамках фестиваля «КАРО.Арт» пройдут 23 октября в Санкт-Петербурге и 24 октября в Краснодаре и Новосибирске (с полной программой и расписанием смотра можно ознакомиться здесь). В широкий прокат лента выйдет 31 октября.