25 лучших сериалов НВО: от культовых шедевров до современных хитов

HBO — это американский телеканал, известный своими премиальными сериалами. С 1972 года он выпускает качественные телешоу, многие из которых уже обрели статус культовых благодаря глубине и оригинальности сюжета, качеству сценария, прекрасному актерскому составу и зрелищным спецэффектам. «Газета.Ru» подготовила подборку из 25 лучших сериалов HBO с высоким рейтингом, которые стоит посмотреть каждому.

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«Игра престолов» (Game of Thrones)

Жанр: фэнтези, драма, боевик, приключения;

Годы выхода: 2011-2019;

Страна: США, Великобритания;

Рейтинг: IMDb — 9.2, «Кинопоиск» — 9.0;

Режиссеры: Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз и др.

В ролях: Питер Динклэйдж, Лина Хиди, Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Николай Костер-Вальдау;

Количество сезонов и серий: 8 сезонов, 73 серии.

Фэнтезийный эпос о борьбе за власть представителей древних родов Семи Королевств. За 300 лет до событий саги их земли завоевал Эйегон I Таргариен. Он основал столицу — Королевскую Гавань. Из мечей поверженных врагов был выкован железный трон — главный символ королевской власти. Три столетия на нем восседали представители рода Таргариенов, пока Роберт Баратион вместе с ближайшим соратником Эддардом Старком не поднял восстание и не сверг их.

События сериала начинаются с момента, когда восседающий на Железном троне Баратион приглашает своего друга Эддарда Старка перебраться в Королевскую Гавань и стать его правой рукой — десницей, а заодно закрепить их союз браком детей. Однако этому решению коварно противостоит жена Роберта Баратиона королева Серсея, представительница рода Ланнистеров. Она мечтает, чтобы в Семи Королевствах воцарилась их династия, и ради этого готова на все. Гибель Баратиона и последующая казнь Старка приводят к началу затяжной и кровавой войны между Ланнистерами и Старками, в которую втянуты представители других знатных родов.

Параллельно этим событиям, на соседнем континенте Эссос вынашивают план возвращения Железного трона изгнанные потомки Таргариенов — принц Визерис и принцесса Дейенерис. У последней вскоре появится собственная армия, и подрастают три дракона, единственные в мире.

Но и это еще не все угрозы для Семи Королевств. На дальнем севере за Стеной, защищающей страну от врагов, появилась таинственная и страшная сила — Белые Ходоки, которыми правит Король Ночи.

Три причины посмотреть сериал «Игра престолов»

Одна из самых популярных и успешных телевизионных саг в истории, основанная на цикле романов «Песнь льда и огня» американского писателя-фантаста Джорджа Р. Р. Мартина. В свою очередь Мартин вдохновлялся реальными событиями истории, такими как Война Алой и Белой розы, «Черный ужин», Резня в Гленко, осада Константинополя арабами в 717-718 годах, а также историческими персонажами — Вильгельмом Завоевателем, Эдвардом Ланкастерским, Ричардом III. Если вы знаток истории, искать в сериале исторические параллели и отсылки вам будет не менее интересно, чем следить за сюжетом;

Отсутствие сценарных клише: в саге вы не встретите идеальных героев. Интриги и ужасные поступки могут сочетаться с благородством, предательство — с доблестью, ненависть и жажда власти — с самопожертвованием. Сюжетные линии непредсказуемы, ключевые персонажи могут неожиданно погибнуть, а второстепенные герои вдруг выходят на первый план и продвигают действие. Эти повороты будут держать вас в напряжении с первой и до последней серии. Кстати, сама киногруппа до последнего момента старалась сохранить финальную интригу и отсняла несколько вариантов концовки. Даже исполнители главных ролей не догадывались, какая именно развязка будет показана на экране;

У сериала десятки престижных наград, в том числе 38 премий «Эмми» в разных номинациях, три премии «Хьюго» за лучшую постановку. Исполнитель роли Тириона Ланнистера Питер Динклэйдж четыре раза был удостоен премии «Эмми», а также премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана.

«Чернобыль» (Chernobyl)

Жанр: историческая драма, триллер;

Год выхода: 2019;

Страна: США, Великобритания;

Рейтинг: IMDb — 9.3, «Кинопоиск» — 8.8;

Режиссер: Йохан Ренк;

В ролях: Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джесси Бакли, Адам Нагаитис, Пол Риттер, Роберт Эммс, Сэм Тротон, Карл Дейвис;

Количество сезонов и серий: 1 сезон, 5 серий.

Мини-сериал рассказывает о событиях 1986 года на Чернобыльской АЭС и расследовании причин произошедшей аварии. Спустя два года после катастрофы ученый-химик Валерий Легасов надиктовывает на магнитофон заметки о своем участии в ликвидации аварии. Он обвиняет в случившемся заместителя главного инженера станции Анатолия Дятлова и утверждает, что тот заслуживает смерти. Спрятав кассеты, Легасов совершает самоубийство.

В день аварии пожарный Василий Игнатенко и его жена Людмила становятся свидетелями взрыва на Чернобыльской АЭС. Василий направляется к месту пожара, обещая Людмиле быстро вернуться домой. В это время на станции проходит экстренное совещание, на котором Дятлов заявляет, что ядро реактора не могло взорваться, а пострадал лишь бак системы управления и защиты. Инженеры, добравшиеся до реакторного зала, видят открытое горение активной зоны. Однако руководство ЧАЭС заверяет Припятский горисполком, что ситуация под контролем.

В этом сомневаются ученые. Многочисленные признаки говорят о высокой степени радиоактивного загрязнения. В Припять отправляются члены правительственной комиссии — Валерий Легасов и заместитель председателя совета министров СССР Борис Щербина, чтобы оценить обстановку на Чернобыльской АЭС. На месте становится ясно, что ситуация критическая.

Три причины посмотреть сериал «Чернобыль»

Атмосфера и советский быт 1980-х годов воссозданы с мельчайшими подробностями. Съемки проходили в Литве – в нескольких городах и на Игналинской атомной электростанции, а также на Украине. На съемках продюсеры использовали одежду, автомобили, технику тех времен. Чтобы добиться эффекта подлинности и старины, художники по несколько раз перекрашивали нужные предметы;

Сериал снова всколыхнул интерес к самой масштабной радиационной катастрофе в мире. Создатели проекта не раз подчеркивали, что для них важна историческая достоверность событий, которую им в целом удалось соблюсти. В сериале есть ряд вымышленных персонажей — они обобщают образы людей, участвовавших в ликвидации аварии;

У проекта множество наград, в том числе премии «Эмми» в категориях «Лучший мини-сериал», «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий», премия «Золотой глобус».

«Настоящий детектив» (True Detective)

Жанр: детектив, криминал, триллер, драма;

Годы выхода: 2014 — по настоящее время;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 8.9, «Кинопоиск» — 8.6;

Режиссер: Кэри Фукунага;

В ролях: Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Колин Фаррелл, Мишель Монаган, Рэйчел Макадамс, Тейлор Китч, Джоди Фостер, Кали Рейс;

Количество сезонов и серий: 4 сезона, 30 серий.

Криминальный сериал-антология, каждый сезон которого рассказывает новую историю с новыми персонажами. В первом сезоне детективы Мартин Харт и Раст Коул расследуют ритуальное убийство женщины в штате Луизианна.

Действие второго сезона разворачивается в Калифорнии. Из-за убийства коррумпированного чиновника под угрозой срыва крупный бизнес-проект, связанный со строительством железнодорожной магистрали. Три детектива ведут расследование. Выяснить обстоятельства смерти хочет и глава преступного клана Фрэнк Семион, потерявший из-за провала проекта миллионы долларов. У каждого в этом деле свои мотивы и секреты.

В третьем сезоне расследование страшного преступления ведется в городке Озарк. Два детектива выясняют обстоятельства исчезновения двух детей. Действие разворачивается в трех временных периодах.

Четвертый сезон переносит нас на Аляску в полярную ночь. С научно-исследовательской станции пропадает группа ученых. Вскоре их тела обнаруживают вмерзшими в лед. Две женщины-детектива ведут расследование. Местные жители рассказывают о духах и привидениях, творящих зло. Но детектив Наварро считает, что преступление связано с давним убийством одной из жительниц.

Три причины посмотреть сериал «Настоящий детектив»

У создателя сериала сценариста Ника Пиццолатто, который участвовал в съемках трех первых сезонов, получилось уйти от шаблонов полицейского сериала и сделать микс детективного сюжета, мрачной атмосферы, прозы провинциальной жизни и местечковых суеверий и преданий;

Звезды Голливуда в главных ролях;

В сериале есть место для размышлений на философские темы: в чем заключается человеческая природа и почему мы живем в вечной борьбе света и тьмы.

«Мир Дикого Запада» (Westworld)

Жанр: фантастика, драма, триллер, приключения, вестерн;

Годы выхода: 2016 — 2022;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 8.5, «Кинопоиск» — 7.8;

Режиссеры: Джонатан Нолан, Ричард Дж. Льюис, Фред Туа, Винченцо Натали и др;

В ролях: Тандиве Ньютон, Джеффри Райт, Эд Харрис, Эван Рэйчел Вуд, Тесса Томпсон, Джеймс Марсден, Люк Хемсворт, Энтони Хопкинс, Аарон Пол;

Количество сезонов и серий: 4 сезона, 36 серий.

Научно-фантастический вестерн, действие которого происходит в футуристическом парке развлечений «Мир дикого Запада», населенном андроидами, которые выполняют любые желания гостей. Создатель парка доктор Роберт Форд постоянно работает над усовершенствованием роботов. За деньги богатые посетители могут воплотить в жизнь любую, даже самую дикую фантазию. После каждого визита роботам стирают память, они не помнят выходки посетителей. Но однажды система дает сбой, и андроиды перестают повиноваться.

Три причины посмотреть сериал «Мир Дикого Запада»

Сериал — современная адаптация одноименного фильма 1973 года. Автор оригинальной истории — известный писатель-фантаст, сценарист и режиссер Майкл Крайтон;

Джонатан Нолан в работе над проектом вдохновлялся компьютерными играми, в частности The Elder Scrolls V: Skyrim. В ней неигровые персонажи живут своей жизнью независимо от присутствия игрока. Эта идея легла в основу запрограммированных историй андроидов в сериале;

В телешоу много загадок и аллюзий. Оно дает пищу для размышлений о природе сознания, свободе выбора и границах между человеком и искусственном интеллектом.

«Прослушка» (The Wire)

Жанр: триллер, драма, криминал;

Годы выхода: 2002 — 2008;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 9.3, «Кинопоиск» — 8.5;

Режиссеры: Джо Чаппелль, Эрнест Р. Дикерсон, Кларк Джонсон и др;

В ролях: Доминик Уэст, Лэнс Реддик, Уэнделл Пирс, Кларк Питерс, Соня Сон, Дирдри Лавджой, Эйдан Гиллен, Сет Гиллиам, Идрис Эльба, Вуд Харрис;

Количество сезонов и серий: 5 сезонов, 60 серий.

Криминальная драма о борьбе полицейских с наркоторговлей в Балтиморе. Специальное подразделение с помощью технических средств для прослушивания и скрытой видеосъемки ведет расследование деятельности наркоимперии, которой руководит Эвон Барксдейл. Главная задача отдела — отправить наркодилеров за решетку. А для этого нужно собрать весомые улики.

Метод прослушки показывает свою эффективность и в расследовании других преступлений: контрабанда, убийства, коррупция, подлоги. Каждый сезон выявляет новые стороны криминальной жизни Балтимора.

Три причины посмотреть сериал «Прослушка»

Создатель и сценарист сериала — писатель и бывший криминальный репортер Дэвид Саймон. Сюжет во многом основан на журналистских наблюдениях Саймона и на опыте его друга, одного из продюсеров проекта Эда Бернса, который 20 лет проработал в полиции Балтимора и участвовал в расследованиях дел о наркотиках с использованием специальной аппаратуры. Вместе они написали книгу о криминальной жизни Балтимора, а ряд историй реальных людей послужил основой для разных сюжетных линий «Прослушки»;

Честность создателей в освещении проблем бедности, преступности, социального неравенства;

Сценарий удостоен многих престижных наград, в частности премии Эдгара По и премии Гильдии сценаристов США.

«Клан Сопрано» / «Сопрано» (The Sopranos)

Жанр: криминальная драма, трагикомедия;

Годы выхода: 1999 — 2007;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 9.2, «Кинопоиск» — 8.8;

Режиссеры: Тимоти Ван Паттен, Джон Паттерсон, Аллен Култер и др;

В ролях: Джеймс Гандольфини, Иди Фалько, Лоррейн Бракко, Майкл Империоли, Стив Ван Зандт, Роберт Айлер, Тони Сирико, Джэми-Линн Сиглер;

Количество сезонов и серий: 6 сезонов, 86 серий.

Криминальная драма о жизни главы мафиозного клана в Нью-Джерси Тони Сопрано. Он уверенно руководит своими подчиненными, преодолевая всевозможные трудности, находя гениальные решения и добиваясь своих целей. Но есть и другая сторона его жизни — огромная семья, где буквально каждый родственник — ходячая проблема. Тони постоянно ссорится с женой, мать вечно им недовольна. А еще у него напряженные отношения с дядей, так как тот считает, что Тони незаконно забрал бразды правления кланом.

На семейном пикнике Тони Сопрано теряет сознание. Выясняется, что причина обморока – не физическое, а психологическое состояние главы мафиозного клана. Тони, страдающий от приступов панических атак, тайком обращается к психотерапевту, но рассказать подробности — значит нарушить кодекс молчания — клятву, которая связывает всех членов преступной группировки.

Три причины посмотреть сериал «Сопрано»

Новый подход к описанию жизни мафии. Непредсказуемый и жестокий преступник испытывает личностный кризис и с помощью психотерапевта пытается разобраться, в чем смысл его существования. Сериал отличается глубокой психологической проработкой персонажей, юмором и драматизмом, и в то же время в нем полно шокирующих жестоких сцен;

Создатель сериала Дэвид Чейз взял за основу сюжета деятельность реальной мафиозной семьи Декавальканте — главной организованной преступной группировки Нью-Джерси. Кроме того, он опирался на личный опыт: у Чейза были сложные отношения с матерью, вследствие чего он также пользовался услугами психотерапевта;

В 2021 году вышел приквел «Клана Сопрано» — полнометражный фильм «Множественные святые Ньюарка», в котором рассказывается о юности Тони Сопрано.

«Наследники» (Succession)

Жанр: драма, комедия;

Годы выхода: 2018 — 2023;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 8.8, «Кинопоиск» — 8.1;

Режиссеры: Марк Майлод, Андрий Парекх, Шари Спрингер Берман и др;

В ролях: Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Мэттью Макфэдиен, Алан Рак, Николас Браун, Хиам Аббасс, Питер Фридман, Дж. Смит-Камерон;

Количество сезонов и серий: 4 сезона, 39 серий.

Напряженная и полная интриг драма о семье Рой, владеющей международным конгломератом СМИ и развлечений Waystar RoyCo. У главы семейства, властного и решительного Логана Роя, стремительно ухудшается здоровье. Его дети — Коннор от первого брака, Кендалл, Роман и Шивон от второго брака — вступают в борьбу за кресло президента конгломерата. У каждого из них свои амбиции и свои странности, а в борьбе за власть они готовы на любую подлость.

Коннор живет на ранчо в Нью-Мексико, он далек от семейного бизнеса, поэтому во всех вопросах принимает сторону братьев и сестры, однако он не лишен честолюбия. Кендалл — бывший наркоман, самый амбициозный из всех детей Логана, поскольку считает себя главным наследником. А потому он изо всех сил стремится показать всем свою значимость. Роман — инфантильный и избалованный младший брат, который раздражает окружающих своими поступками. Он соперничает со своими братьями и сестрой за внимание отца и тоже полон честолюбивых замыслов. Шив — единственная дочь Логана Роя, увлечена политикой и работает политическим консультантом, но как только заходит речь о дележе портфелей Waystar RoyCo — становится активной участницей семейных дрязг и интриг. Но есть еще третья жена олигарха — Марша Рой и другие заинтересованные родственники, да и сам Логан не намерен просто так отдавать свое кресло.

Три причины посмотреть сериал «Наследники»

Сериал в сатирическом ключе показывает темные стороны богатства и власти семейного клана, где каждый готов на все, чтобы получить желаемое. Шоу отличается сарказмом, юмором и отличной игрой актеров;

В основу сериала лег сценарий для фильма о медиамагнате Руперте Мердоке, который написал создатель сериала Джесси Армстронг за несколько лет до проекта. Фильм так и не был снят, зато многое из сценария было заимствовано для «Наследников»;

У проекта множество наград, в том числе премия Британской академии телевидения за лучшую международную программу, три премии «Золотой глобус» за лучший драматический телесериал. За четыре сезона «Наследники» получили 75 номинаций на премию «Эмми» и в 19-ти из них одержали победу.

«Барри» (Barry)

Жанр: драма, комедия, детектив;

Годы выхода: 2018 — 2023;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 8.3, «Кинопоиск» — 7.7;

Режиссеры: Билл Хейдер, Алек Берг, Хиро Мурай и др;

В ролях: Билл Хейдер, Стивен Рут, Сара Голдберг, Энтони Кэрриган, Генри Уинклер, Д'Арси Карден, Майкл Ирби, Райтор Дойл, Даррел Бритт-Гибсон, Энди Кэри;

Количество сезонов и серий: 4 сезона, 32 серии.

Бывший морской пехотинец Барри Беркман работает киллером. Куратор направляет его в Лос-Анджелес, чтобы выполнить очередной заказ. Свою жертву Беркман выслеживает в актерском классе, где преподает экспрессивный и харизматичный театральный тренер Джин Кузино. Барри впечатлен занятиями и новым кругом общения, он мечтает сменить карьеру наемного убийцы на театральные подмостки. Но развязаться со своим прошлым и начать новую жизнь не так-то просто. К тому же за Барри ведут слежку и заказчики, и куратор.

Три причины посмотреть сериал «Барри»

Сериал отличается нестандартным юмором, неожиданными поворотами сюжета и прекрасной игрой актеров;

Для актера, звезды известного комедийного шоу «Saturday Night Live» Билла Хейдера сериал стал режиссерским дебютом. Он же исполнил в нем главную роль. За эту актерскую работу Хейдер был удостоен премий Ассоциации телевизионных критиков, «Выбор телевизионных критиков» и «Спутник»;

«Барри» — не просто история о наемном убийце, но и своеобразная комедия о выгорании, поиске призвания, преодолении страхов и психологических барьеров и возможности исправить ошибки прошлого.

«Большая маленькая ложь» (Big Little Lies)

Жанр: драма, детектив, криминал;

Годы выхода: 2017 — 2019;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 8.4, «Кинопоиск» — 8.1;

Режиссеры: Жан-Марк Валле, Андреа Арнольд;

В ролях: Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли, Александр Скарсгард, Адам Скотт, Мэрил Стрип, Зои Кравиц, Лора Дерн, Джеймс Таппер, Джеффри Нордлинг;

Количество сезонов и серий: 2 сезона, 14 серий.

Драматический сериал, снятый на основе одноименного романа австралийской писательницы Лианы Мориарти. В небольшом калифорнийском городке на благотворительном балу в школе происходит жестокое убийство. Подробности преступления и даже имя жертвы неизвестны. Но каким-то образом с этим преступлением связаны пять семей, дети которых учатся в одной школе. Их матери что-то знают и им есть что скрывать.

Три причины посмотреть сериал «Большая маленькая ложь»

Голливудские звезды в главных ролях. Николь Кидман и Риз Уизерспун также выступили продюсерами сериала;

Сериал — прекрасное «пособие» для психологических разборов. Все героини разные, у каждой — свои травмы, боли и проблемы, скрытые за фасадом благополучия и счастливой жизни;

Множество наград и номинаций, в том числе «Золотой глобус» за лучший мини-сериал, лучшую женскую роль (Николь Кидман), восемь премий «Эмми» и премия за выдающиеся достижения в кино, сериале и специальном шоу от Ассоциации телевизионных критиков.

«Вице-президент» (Veep)

Жанр: комедия, политическая сатира;

Годы выхода: 2012 — 2019;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 8.4, «Кинопоиск» — 7.5;

Режиссеры: Бекки Мартин, Крис Эддисон, Армандо Ианнуччи и др;

В ролях: Джулия Луи-Дрейфус, Анна Кламски, Тони Хейл, Рейд Скотт, Тимоти С. Саймонс, Мэтт Уолш, Гэри Коул, Кевин Данн, Суфе Брэдшоу, Сара Сазерленд;

Количество сезонов и серий: 7 сезонов, 65 серий.

Комедийный сериал о жизни успешной женщины-политика Селины Майер. В 2012 году во время предвыборной гонки она входит в штаб будущего президента Стюарта Хьюза и становится вице-президентом. На этом посту ей предстоит решать огромное количество проблем и находить выход из самых сложных ситуаций, а заодно набирать политические очки. У Селины сложная личная жизнь и непростые отношения с дочерью Кэтрин. И к тому же расслабиться ей не дает собственная команда — то и дело Селине приходится исправлять ошибки подчиненных.

Три причины посмотреть сериал «Вице-президент»

Сатира на политическую систему с ее условностями, бюрократией, имитацией бурной деятельности и беспрерывной заботой о репутации и имидже высокопоставленных лиц;

Создатель сериала шотландский сценарист и режиссер Армандо Ианнуччи — дока в жанре политической сатиры. Он также известен работой над сериалом «Гуща событий» о деятельности чиновников британского правительства, фильмами «В петле» и «Смерть Сталина»;

У сериала 17 прайм-таймовых премий «Эмми» главная американская премия в области телевидения, ежегодно вручаемая Американской телевизионной академией.

«Настоящая кровь» (True Blood)

Жанр: драма, ужасы, фэнтези;

Годы выхода: 2008 — 2014;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 7.9, «Кинопоиск» — 7.7;

Режиссеры: Майкл Леманн, Скотт Уинант, Даниэль Минахан и др;

В ролях: Анна Пэкуин, Стивен Мойер, Александр Скарсгард, Сэм Трэммелл, Райан Квантен, Рутина Уэсли, Нелсан Эллис, Джим Пэррак, Дебора Энн Уолл, Денис О'Хэр;

Количество сезонов и серий: 7 сезонов, 80 серий.

Фантастическая драма, в которой вампиры благодаря изобретению искусственной крови вышли из тени и стали частью общества. Несмотря на то, что они официально отказались от употребления человеческой крови, многие к ним по-прежнему относятся враждебно, особенно в маленьких городах с консервативными устоями – таких как Бон-Там в штате Луизиана, где по сюжету встречаются главные герои.

Она — Сьюки Стэкхауз, официантка в местном баре, обладающая телепатическими способностями. Сьюки не разделяет негативного отношения к вампирам, так как сама с детства была изгоем. Он — Билл Комптон, 173-летний вампир с прекрасными манерами. Вместе им придется через многое пройти, прежде чем заслужить уважение и принятие в обществе. Все осложняется серией убийств, произошедших в городке. В жутких преступлениях все винят вампиров.

Три причины посмотреть сериал «Настоящая кровь»

Сериал основан на серии романов «Вампирские тайны» американской писательницы Шарлин Харрис и точно понравится любителям вампирских саг;

Проект внес свои поправки в вампирскую мифологию. Например, вампиру нужно приглашение, чтобы войти в дом к человеку, в сериале человек может приглашение отозвать. Или такой момент: оказывается, вампиры отражаются в зеркалах, на них не действует распятие, святая вода или чеснок. Согласно Биллу Комптону, эти мифы создали вампиры, чтобы обезопасить себя;

У каждого сезона свой захватывающий сюжет. Сквозной линией проходят отношения главных героев, перипетии которых точно заставят вас сопереживать.

«Рим» (Rome)

Жанр: историческая драма;

Годы выхода: 2005 — 2007;

Страна: США, Великобритания, Италия;

Рейтинг: IMDb — 8.7, «Кинопоиск» — 8.3;

Режиссеры: Майкл Аптед, Микаэл Саломон, Аллен Култер и др;

В ролях: Кевин МакКидд, Рэй Стивенсон, Полли Уокер, Керри Кондон, Джеймс Пьюрфой, Линдси Дункан, Тобайас Мензис, Индира Варма, Киран Хайндс, Кеннет Крэнэм;

Количество сезонов и серий: 2 сезона, 22 серии.

Историческая драма о жизни римлян во времена заката Римской республики. Действие начинается в 52 г. до н.э. Заканчивается восьмилетняя война против Галлии, и Гай Юлий Цезарь готовится с триумфом войти в Рим. Его популярность невероятно высока. И в Сенате очень опасаются этого и планируют заговор. Подстрекатели уговаривают консула Римской республики полководца Помпея Великого выступить с войском против Цезаря. В республике начинается гражданская война. В водоворот событий оказываются втянуты ветераны XIII легиона Луций Ворен и Тит Пуллон.

Три причины посмотреть сериал «Рим»:

Полное погружение в историческую атмосферу. Съемки проходили в окрестностях Рима, где были воссозданы многие постройки древней римской столицы — от форума до трущоб. В сериале отражены разные стороны жизни республики;

Реалистичность, великолепные визуальные эффекты, особое внимание деталям и быту той эпохи. Съемочная группа изучила много исторических и научных трудов, вплоть до того, как жестикулировали люди в Древнем Риме;

Бюджет каждой серии составил около 10 млн долларов. Благодаря популярности сериала стали развиваться другие подобные высокобюджетные телепроекты.

«Умерь свой энтузиазм» (Curb Your Enthusiasm)

Жанр: ситком;

Годы выхода: 2000 — 2024;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 8.8, «Кинопоиск» — 7.4;

Режиссеры: Джефф Шаффер, Роберт Б. Уайди, Ларри Чарльз и др;

В ролях: Ларри Дэвид, Джефф Гарлин, Шерил Хайнс, Сьюзи Эссман, Дж.Б. Смув, Ричард Льюис, Тед Дэнсон;

Количество сезонов и серий: 12 сезонов, 120 серий.

Комедийный сериал, в котором известный американский актер, сценарист и комик Ларри Дэвид разыгрывает истории из собственной жизни и играет самого себя. Он занят не только работой, но и склоками с женой, своим другом и агентом Джеффом Грином, а также с его женой и своими приятелями. Причины того, что главный герой попадает в нелепые и комические ситуации — его непростой характер. Ларри — весьма нервный тип, его натура — букет из тревожности, упрямства, прямолинейной откровенности и недопонимания людей.

Три причины посмотреть сериал «Умерь свой энтузиазм»

Постоянная актерская импровизация. Перед съемкой исполнители ролей получали лишь краткий обзор сцены и общие указания;

За 12 сезонов звездными камео в телешоу отметилось множество известных артистов, спортсменов и деятелей культуры. Среди них Мег Райан, Мартин Скорсезе, Мила Кунис, Шон Пенн;

У сериала две прайм-таймовых премии «Эмми» и премия «Золотой глобус».

«Двойка» (The Deuce)

Жанр: драма, криминал;

Годы выхода: 2017 — 2019;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 8.1, «Кинопоиск» — 7.8;

Режиссеры: Алекс Холл, Джеймс Франко, Роксанн Доусон и др;

В ролях: Джеймс Франко, Мэгги Джилленхол, Лоуренс Гиллиард мл., Маргарита Левиева, Эмили Мид, Дэниэл Саули, Кристофер Бауэр, Крис Кой;

Количество сезонов и серий: 3 сезона, 25 серий.

Драматический сериал о зарождении порноиндустрии. Действие происходит в 1970-х годах в Нью-Йорке. Рядом с Таймс-сквер есть злачное место, которое все называют «Двойка». Это квартал, расположенный на 42-й улице между 7-й и 8-й авеню. Здесь процветает торговля наркотиками и проституция, в бизнес втягивают наивных провинциалок, а в кинотеатрах крутят фильмы для взрослых. Не удивительно, что именно в этом месте произошел бурный расцвет порнографии, показанный через истории конкретных людей — проституток, барменов, сутенеров и бандитов.

Винсент Мартино трудится в баре, связанном с мафией и разными криминальными схемами. Он вынужден постоянно покрывать долги своего непутевого братца-близнеца Фрэнки. Местный мафиози Руди Пипило связывает Винсента с проститутками и сутенерами с Таймс-сквер. У одной из проституток — Эйлин «Кенди» Меррелл — амбиции простираются дальше работы на панели. Она участвует в съемках фильмов для взрослых. Так Винсент и Фрэнк оказываются у истоков становления порноиндустрии.

Три причины посмотреть сериал «Двойка»

Один из создателей «Двойки» — Дэвид Саймон, который также известен работой над такими проектами, как «Прослушка», «Убойный отдел» и «Поколение убийц»;

Главные роли в сериале исполнили Мэгги Джилленхол и Джеймс Франко, причем последний сыграл в сериале обоих близнецов;

Сериал не идеализирует порнобизнес, а показывает его темную сторону — эксплуатацию и жестокость. В то же время в нем рассказаны человеческие истории и подняты многие актуальные проблемы: феминизм, гендерные отношения, наркотики, преступность, ВИЧ.

«Винил» (Watchmen)

Жанр: музыкальная драма;

Год выхода: 2016;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 7.7, «Кинопоиск» — 7.8;

Режиссер: Мартин Скорсезе;

В ролях: Бобби Каннавале, Оливия Уайлд, Рэй Романо, Ато Эссандо, Макс Каселла, П. Дж. Бирн;

Количество сезонов и серий: 1 сезон, 10 серий.

Ретро-сериал о 1970-х, времени расцвета новых музыкальных групп и направлений. Владелец студии звукозаписи Ричи Финестра пытается сохранить свой убыточный бизнес, который вот-вот поглотят конкуренты. Но перезагрузка требует точных действий и понимания новых веяний в музыке. Однажды, отправившись за очередной дозой кокаина, Ричи случайно слышит молодой коллектив New York Dolls и думает, что это его шанс

В этот период кризис переживает не только бизнес главного героя, но и его личная жизнь. Его жена Дэвон, бывшая модель, актриса и фотограф, когда-то оставила богемную тусовку ради семьи, а теперь тихо ненавидит свое существование. Когда Ричи уходит в запой, она решает вернуть времена своей молодости.

Почему стоит посмотреть сериал «Винил»

Пройти мимо сериала, который сделали Мартин Скорсезе, рок-музыкант вокалист рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер и сценарист «Волка с Уолл-стрит» Теренс Уинтер, в принципе невозможно. В 2008 году Скорсезе снял документальный фильм «The Rolling Stones. Да будет свет», тогда у них с Джаггером и родилась идея сериала;

Много музыки. Выбором композиций занимался лично Скорсезе, и здесь тоже не обошлось без сюрпризов. Стилизованная музыка 1970-х вас наверняка впечатлит;

Прекрасно воссозданная эпоха: локации, среди которых особое место занимает клуб Max's New York City, фасоны одежды, машины и техника и, конечно, атмосфера — все соответствует тому времени.

«Дом дракона» (House of the Dragon)

Жанр: приключения, фэнтези, драма;

Год выхода: 2022 — по настоящее время;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 8.4, «Кинопоиск» — 8.1;

Режиссеры: Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник и др;

В ролях: Пэдди Консидайн, Мэтт Смит, Эмма Д'Арси, Рис Иванс, Стив Туссэн, Ив Бэст, Соноя Мидзуно, Фабьен Франкель, Оливия Кук, Эмили Кэри;

Количество сезонов и серий: 2 сезона, 18 серий.

Приквел сериала «Игра престолов», созданный по роману Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Действие происходит через сто лет после объединения Семи Королевств под властью Эйегона I Таргариена и за двести лет до событий «Игры престолов». В сериале освещаются события войны за престол, известные как «Пляска драконов».

После смерти короля Визериса I между его наследниками возникает конфликт. На Железный трон в равной степени претендуют дочь Визериса от первого брака принцесса Рейенира и сын от второго брака принц Эйегон Таргариен. Кроме того, у умершего короля есть младший брат Дейемон, который тоже не прочь взойти на престол и ведет свою игру. В Семи Королевствах начинается кровопролитная война, в которой драконы играют важную роль.

Три причины посмотреть сериал «Дом дракона»

В отличие от «Игры престолов» драконы в новом сериале становятся полноценными персонажами со своей историей и характерами. Битвы с их участием невероятно зрелищные и эффектные;

Сериал вновь отсылает нас к реальным историческим событиям. Прототипом конфликта между Рейенирой и Эйегоном II стала война за английский престол между племянником короля Генриха I Стефаном и дочерью Генриха Матильдой, длившаяся с 1135 по 1154 год;

На 2025 год запланированы съемки третьего сезона сериала, кроме того, продюсер Райан Кондал анонсировал и четвертый сезон, который станет последним.

«Молодой папа» (The Young Pope) и «Новый папа» (The New Pope)

Жанр: драма;

Год выхода: 2016 — 2020;

Страна: Италия, Испания, Франция, США, Великобритания;

Рейтинг: IMDb — 8.3, «Кинопоиск» — 8.2;

Режиссер: Паоло Соррентино;

В ролях: Джуд Лоу, Дайан Китон, Сильвио Орландо;

Количество сезонов и серий: 2 сезона, 19 серий.

В центре сюжета — история 47-летнего Ленни Белардо, который в ходе интриг опытных кардиналов становится папой Пием XIII. Надежды манипулировать новым понтификом развеялись у его покровителей с первых часов правления. Новый римский папа оказался своенравным, независимым и жестким, что стало для многих сюрпризом. Единственный человек, кому он доверяет — сестра Мэри, воспитавшая Ленни и подготовившая его к карьере священника. Когда-то родители-хиппи бросили их с Мэри, но Ленни не теряет надежды их найти.

Недоброжелатели пытаются скомпрометировать молодого папу, чтобы устроить скандал и сместить его, но их попытки терпят фиаско. Более того, новый понтифик проявляет необыкновенную твердость в своих решениях: он отказывается от публичности и объявляет войну гомосексуальности в Церкви.

Три причины посмотреть сериал «Молодой папа»

Священники, кардиналы и сам Папа Римский показаны обычными людьми со своими недостатками. Образ церкви оказывается неидеальным, как и мир вокруг;

Пий XIII — одна из лучших ролей Джуда Лоу в его актерской карьере;

Визуальная составляющая сериала и работа оператора Луки Бигацци со свойственным ему разнообразием ракурсов и вниманием к деталям.

«Что знает Оливия?» (Olive Kitteridge)

Жанр: драма;

Год выхода: 2014;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 8.3, «Кинопоиск» — 8.0;

Режиссер: Лиза Холоденко;

В ролях: Фрэнсис Макдорманд, Энн Дауд, Ричард Дженкинс, Кен Чизман;

Количество сезонов и серий: 1 сезон, 4 серии.

Мини-сериал по одноименному роману американской писательницы, обладательницы Пулитцеровской премии Элизабет Страут. Главная героиня — учительница математики Оливия Киттеридж — вместе с мужем Генри и сыном Кристофером в городе Кросби в штате Мэн. Оливия — человек с тяжелым характером: вечно недовольная, суровая, прямолинейная. И в то же время ранимая и по-своему мудрая. Ее депрессивная натура отравляет жизнь окружающим, в первую очередь ее мужу Генри, доброму и отзывчивому человеку.

Сериал охватывает 25-летний период жизни Оливии. Сериал начинается с попытки самоубийства героини. Что привело ее к этому? Каждая из четырех серий отражает определенное трагическое событие в жизни Оливии и показывает, как менялась она и ее окружение.

Три причины посмотреть сериал «Что знает Оливия?»

Психологический драматизм. Семейная драма рассказывает о тонкостях человеческих отношений, их сложности и противоречивости;

Главную роль исполнила Фрэнсис Макдорманд, звезда фильмов «Фарго», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», лауреат четырех премий «Оскар»;

Сериал — обладатель большого количества наград, в том числе восьми прайм-таймовых премий «Эмми».

«Байки из склепа» (Tales from the Crypt)

Жанр: фэнтези, ужасы, комедия, триллер;

Год выхода: 1989 — 1996;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 7.7, «Кинопоиск» — 7.7;

Режиссеры: Рассел Малкэхи, Эллиот Сильверстайн, Роберт Земекис;

Количество сезонов и серий: 7 сезонов, 93 серии.

Сериал-антология, снятый по мотивам комиксов Уильяма М. Гейнса. Короткие смешные истории рассказаны от лица Хранителя склепа и предваряются его едкими комментариями. Серии не связаны между собой, у каждой — свой сюжет и персонажи. Их объединяет только основная мысль: за плохие поступки всегда приходится расплачиваться. Так, в одном из эпизодов рассказывается о женщине, убившей мужа из-за страховки. В итоге ее преследует маньяк в облике Санта-Клауса. Герои другого сюжета — молодожены Пегги и Чарльз. Чарльз решает убить Пегги ради ее наследства, но выясняется, что Пегги — совсем не та, за кого себя выдает.

Три причины посмотреть сериал «Байки из склепа»

Один из авторов идеи адаптировать комиксы на экране — Роберт Земекис, режиссер таких фильмов, как «Назад в будущее» и «Форрест Гамп»;

Огромный список приглашенных звезд для участия в проекте — от Арнольда Шварценеггера до Деми Мур;

Особая атмосфера сериала — смешная, жуткая и одновременно поучительная.

«Секс в большом городе» (Sex and the City)

Жанр: комедийная драма;

Год выхода: 1998 — 2004;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 7.3, «Кинопоиск» — 8.2;

Режиссеры: Майкл Патрик Кинг, Аллен Култер, Майкл Энглер и др;

В ролях: Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, Дэвид Эйгенберг, Крис Нот, Уилли Гарсон;

Количество сезонов и серий: 6 сезонов, 94 серии.

Популярный культовый сериал о жизни в Нью-Йорке. Главные героини — четыре подруги, жительницы мегаполиса, которым чуть за 30. Это автор колонки «Секс в большом городе» в газете New York Star Кэрри Брэдшоу, PR-менеджер Саманта Джонс, адвокат Миранда Хоббс и арт-директор Шарлотта Йорк.

Все они придерживаются свободных взглядов и не отказывают себе в удовольствиях. Их личная жизнь насыщенна, поэтому подругам всегда есть что обсудить — вплоть до интимных подробностей. Но все они разные. Шарлотта ищет романтики и любви, Саманта относится к сексу потребительски и не стесняется разовых отношений и экспериментов, успешная в карьере Миранда ищет мужчину, который не будет бояться ее амбиций, а Кэрри неожиданно встречает Мужчину своей мечты и начинает строить с ним отношения.

Три причины посмотреть сериал «Секс в большом городе»

В сериале обсуждаются актуальные для своего времени вопросы, а порой и табуированные темы: роль женщины, феминизм, импотенция, безопасный секс и т.д;

Для многих поколений зрителей сериал стал гидом в вопросах моды, развлечений и образа жизни;

У сериала семь премий «Эмми» и восемь «Золотых глобусов», а также 36 других наград.

«Служба новостей» (The Newsroom)

Жанр: драма;

Год выхода: 2012 — 2014;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 8.6, «Кинопоиск» — 8.1;

Режиссеры: Алан Пол, Грег Моттола, Энтони Хемингуэй и др;

В ролях: Джефф Дэниелс, Эмили Мортимер, Джон Галлахер мл., Элисон Пилл, Томас Садоски, Дев Патель, Оливия Манн;

Количество сезонов и серий: 3 сезона, 25 серий.

Сериал рассказывает о закулисье новостного телевидения и о том, как делаются новостные сюжеты. Уилл Макэвой — популярный телеведущий вечерних новостей телеканала ACN, любимец зрителей, несколько утомленный славой. Его стратегия — нравиться всем, а для этого приходится избегать острых тем и высказываний. Программа превращается из новостной в развлекательную и постепенно «скисает». Поэтому его босс Чарли Скиннер объявляет об изменении формата новостного шоу. Он нанимает в качестве продюсера известную журналистку Маккензи Макхейл, бывшую возлюбленную Макэвоя, и дает ей карт-бланш.

Скиннер надеется таким образом расшевелить новостную программу и вдохнуть в нее новую жизнь. Макхейл — сторонница «честного шоу» без оглядки на рейтинги. Ей удается вдохновить этой идеей команду. Поначалу выпуски новостей поражают всех своей остротой и оперативностью, однако постепенно у канала начинает сокращаться аудитория, а учредители недовольны резкими высказываниями Макэвоя.

Три причины посмотреть сериал «Служба новостей»

Создатель сериала Аарон Соркин, получивший премию «Оскар» за сценарий фильма «Социальная сеть», со свойственной ему прямолинейностью поднял вопрос, что такое настоящая журналистика и как должны работать современные СМИ;

Чтобы достоверно передать обстановку, создатели сериала посещали телевизионные студии новостных программ и изучали новостные выпуски;

Хотя в реальности такого канала как ACN не существует, новости в эфир герои сериала выдавали реальные: взрыв нефтяной платформы в Мексиканском заливе, рост госдолга США, убийство Усамы бен Ладена, беспорядки в Египте.

«Белый лотос» (The White Lotus)

Жанр: комедийная драма;

Год выхода: 2021 — по настоящее время;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 8.0, «Кинопоиск» — 7.5;

Режиссер: Майк Уайт;

В ролях: Мюррэй Бартлетт, Конни Бриттон, Дженнифер Кулидж, Александра Даддарио, Фред Хекинджер, Джейк Лэси;

Количество сезонов и серий: 2 сезона, 13 серий.

В сериале рассказывается о постояльцах и сотрудниках сети курортов «Белый лотос». В первом сезоне действие происходит на Гавайях. Богатые отдыхающие роскошного отеля на острове Мауи — люди со своими странностями и тайнами. Среди них молодожены, приехавшие отметить медовый месяц, миллионерша, которая хочет развеять над океаном прах недавно скончавшейся матери, и семейство бизнесвумен с сыном-геймером и дочерью, имеющей свободные взгляды на секс. На гавайском курорте они пытаются расслабиться и забыть о своих проблемах. Но что-то странное начинает происходить между гостями и работниками отеля. Недельное пребывание гостей заканчивается смертью одного человека. Его имя до последнего момента остается неизвестным.

Во втором сезоне история повторяется, но уже с новыми персонажами и при новых обстоятельствах, а действие переносится на курорт «Белый лотос» в Италии.

Три причины посмотреть сериал «Белый лотос»

В райском месте собираются не слишком приятные люди. Их взаимоотношения порождают множество конфликтов. Вы станете свидетелями смешных разборок и споров. Но это хорошая возможность поразмышлять на актуальные темы и присмотреться повнимательнее к себе;

Несмотря на антураж роскоши, комфорта и беззаботного времяпрепровождения, с каждой серией все сильнее ощущается гнетущая и тревожная атмосфера неизвестности. Кто убит и при каких обстоятельствах — выяснится только в конце;

Красивые виды курортов, продуманные детали и декорации — визуальный ряд в сериале на высоте.

«Подпольная империя» (Boardwalk Empire)

Жанр: криминальная драма;

Год выхода: 2010 — 2014;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 8.6, «Кинопоиск» — 8.1;

Режиссеры: Мартин Скорсезе, Тим Ван Паттен;

В ролях: Стив Бушеми, Майкл Питт, Келли Макдоналд, Майкл Шеннон, Шей Уигэм, Алекса Палладино, Майкл Стулбарг;

Количество сезонов и серий: 5 сезонов, 56 серий.

Гангстерская сага о зарождении игорного бизнеса в Атлантик-Сити во времена «сухого закона» в Америке.

1920 год. За несколько часов до принятия «сухого закона» главный казначей и криминальный босс Атлантик-Сити Енох «Наки» Томпсон предвкушает баснословные прибыли с подпольной торговли алкоголем. У Томпсона обширные связи во властных структурах, он держит под контролем все дела в городе, а его младший брат — шериф Атлантик-Сити.

Но Наки не единственный, кто намерен нажиться на этой ситуации. Захватить новую нишу хотят главари преступных группировок Чикаго и финансист-махинатор из Нью-Йорка Арнольд Ротштейн. Кроме того, этот план вынашивает молодой помощник Томпсона Джимми Дармоди, который недавно вернулся с Первой мировой войны и жаждет карьеры в преступном мире. В дело он берет молодого гангстера Аль Капоне, помощника одного из чикагских боссов. Вместе они грабят грузовики с алкоголем, предназначенные для Ротштейна. Теперь кровопролитной войны между кланами не избежать.

Тем временем в Атлантик-Сити появляется подразделение, которое призвано бороться с незаконной торговлей алкоголем. Возглавляет его специальный агент Нельсон Ван Алден.

Три причины посмотреть сериал «Подпольная империя»

Сериал снят в лучших традициях классической гангстерской саги. К его созданию приложили руку такие мастера, как Теренс Уинтер, обладатель премии «Эмми» за сценарий к телесериалу «Клан Сопрано», и режиссеры Мартин Скорсезе и Тимоти Ван Паттен;

Мощный актерский состав. Стив Бушеми, сыгравший Наки Томпсона, удостоен награды «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драматическом телесериале;

Для съемок сериала в Бруклине был в точности восстановлен облик Атлантик-Сити 1920-х годов. Только на создание одного квартала со всеми интерьерами и дощатым настилом набережной ушло 5 млн долларов. Мартин Скорсезе был невероятно требователен к деталям и настаивал, чтобы доски для настила были точно такого же размера, как в Атлантик-Сити того периода.

«Эйфория» (Euphoria)

Жанр: драма, мелодрама;

Год выхода: 2019;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 8.3, «Кинопоиск» — 7.5;

Режиссеры: Сэм Левинсон, Пиппа Бьянко, Августин Фриззелл и др;

В ролях: Зендея, Хантер Шафер, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра, Алекса Деми, Элджи Смит, Сидни Суини;

Количество сезонов и серий: 2 сезона, 18 серий.

Подростковая драма о группе старшеклассников, которые в поисках себя проходят через опыт наркотиков, секса, травм и насилия. Главная героиня 17-летняя Ру Беннет возвращается домой после лечения в клинике для наркозависимых. Но она и не думает прощаться с наркотиками и вновь с головой ныряет в тусовку, ибо только это помогает ей забыть о тревожной реальности. Ее подруги тоже по-своему решают свои проблемы. Набравшая вес Кэт переживает из-за разрыва с парнем, но открывает для себя вебкам-бизнес. Мэдди встречается со школьной звездой футбола Нейтом, который в приступе агрессии готов задушить ее. А сама Ру знакомится с девушкой-трансгендером Джулс.

Три причины посмотреть сериал «Эйфория»

Тематика сериала, а также откровенный визуальный ряд с сексом, насилием и наркотиками вызывают непрекращающиеся споры. Одни считают, что создатели сериала попытались честно показать мир подростков изнутри, другие — что сериал поднял планку допустимого на экране лишь с одной целью — шокировать зрителей. Родительский телевизионный совет в США раскритиковал шоу за маркетинг «графического контента для взрослых» среди подростков;

Создатель сериала кинорежиссер, сценарист Сэм Левинсон в работе над проектом исходил из собственного подросткового опыта, в том числе борьбы с наркоманией;

Критики высоко оценили актерскую работу Зендеи, исполнившей в сериале главную роль.

«Силиконовая долина» (Silicon Valley)

Жанр: комедия;

Год выхода: 2014 — 2019;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 8.5, «Кинопоиск» — 8.4;

Режиссеры: Майк Джадж, Алек Берг, Джеми Бэббит и др;

В ролях: Томас Миддлдитч, Джош Бренер, Мартин Старр, Кумэйл Нанджиани, Аманда Крю, Зак Вудс, Мэтт Росс;

Количество сезонов и серий: 6 сезонов, 53 серии.

В Кремниевой долине инвестор Эрлих Бахман создает инкубатор для стартапов. Он набирает перспективных программистов с интересными идеями. Под одной крышей собирается разношерстная и странная компания гиков: программист Ричард Хендрикс, пакистанец Динеш Чугтай, канадец Бертрам Гилфойл и Нельсон «Башка» Бигетти.

Ричард, работающий в IT-корпорации Hooli, параллельно занимается разработкой приложения «Крысолов». Коллеги посмеиваются над ним, но однажды выясняется, что в ходе этой работы Хендрикс изобрел революционный алгоритм сжатия данных. И теперь крупная венчурная компания готова профинансировать его проект. Эрлих предлагает организовать стартап «Крысолов», над которым друзья начнут работать вместе. За новым алгоритмом гоняются потенциальные покупатели-инвесторы, один из которых — Hooli, но команда решает самостоятельно строить свой бизнес.

Три причины посмотреть сериал «Силиконовая долина»