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Эксперт считает, что российскому кино не стоит уходить с европейских площадок

Российским кинематографистам сложно пробиться на китайский и индийский кинорынки, поскольку они столкнутся с серьезной конкуренцией. Продвигать свой контент нужно на традиционных европейских площадках, сообщил ТАСС президент Академии Российского телевидения, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Почему российскому кино не стоит уходить с европейских площадок
© unsplash
"В этот [азиатский] рынок ворваться довольно сложно. Индийцы не ограничивают иностранное кино, они его просто не воспринимают, им достаточно своего кино. Индийская киноиндустрия производит 2,5 тыс. единиц игрового кино в год. Китайский рынок квотирует импортные картины. Он готов принимать нашу анимацию", - сказал собеседник агентства на площадке Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион", который проходит в Твери с 16 по 19 октября.

По его словам, для продвижения контента российские кинематографисты должны использовать традиционные площадки.

"Да, надо участвовать и в Шанхайском фестивале, и в фестивале в Нью-Дели, и в других фестивалях: Иранского кино, в Джакарте, в Ташкенте. Но это не значит, что надо уходить из площадок таких, как Каннский фестиваль, например", - сказал Швыдкой.

При этом, как сказал собеседник агентства, российские кинематографисты должны продолжать отстаивать свои позиции, свои взгляды не только в дружественных странах, но и недружественных.

"Для того, чтобы войти в рынки, нужно сначала потратить определенные деньги. А потом уже это принесет свой такой мультиплицированный доход. Непростая история, нужны специалисты, но я думаю, что все решаемо", - добавил Швыдкой.

"ТЭФИ-регион" - телевизионный конкурс для региональных журналистов, который проходит с 2001 года. Он проводится по 18 номинациям. Организатором конкурса выступает Фонд "Академия российского телевидения" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

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Михаил Швыдкой
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