Почему российскому кино не стоит уходить с европейских площадок

Российским кинематографистам сложно пробиться на китайский и индийский кинорынки, поскольку они столкнутся с серьезной конкуренцией. Продвигать свой контент нужно на традиционных европейских площадках, сообщил ТАСС президент Академии Российского телевидения, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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"В этот [азиатский] рынок ворваться довольно сложно. Индийцы не ограничивают иностранное кино, они его просто не воспринимают, им достаточно своего кино. Индийская киноиндустрия производит 2,5 тыс. единиц игрового кино в год. Китайский рынок квотирует импортные картины. Он готов принимать нашу анимацию", - сказал собеседник агентства на площадке Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион", который проходит в Твери с 16 по 19 октября.

По его словам, для продвижения контента российские кинематографисты должны использовать традиционные площадки.

"Да, надо участвовать и в Шанхайском фестивале, и в фестивале в Нью-Дели, и в других фестивалях: Иранского кино, в Джакарте, в Ташкенте. Но это не значит, что надо уходить из площадок таких, как Каннский фестиваль, например", - сказал Швыдкой.

При этом, как сказал собеседник агентства, российские кинематографисты должны продолжать отстаивать свои позиции, свои взгляды не только в дружественных странах, но и недружественных.

"Для того, чтобы войти в рынки, нужно сначала потратить определенные деньги. А потом уже это принесет свой такой мультиплицированный доход. Непростая история, нужны специалисты, но я думаю, что все решаемо", - добавил Швыдкой.

"ТЭФИ-регион" - телевизионный конкурс для региональных журналистов, который проходит с 2001 года. Он проводится по 18 номинациям. Организатором конкурса выступает Фонд "Академия российского телевидения" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.