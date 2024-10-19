Стоит посмотреть: четыре новинки кино и сериалов

Мария Шнайдер переживает кошмар с участием Марлона Брандо, маньяк-фотограф приходит на шоу знакомств, девушка из детдома попадает в ловушку мажора-пранкера, а офисная тихоня охотится на своих обидчиков. Планируйте свой вечер с нашей еженедельной киноподборкой.

© Кадр из трейлера фильма "Последнее танго Марии"

Последнее танго Марии (18+)

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Режиссёр: Джессика Палю;

Время: 1 час 40 минут.

О чём фильм

Режиссёр Бернардо Бертолуччи (Джузеппе Маджио) готовится к съёмкам фильма "Послядняя ночь в Париже". 19-летняя актриса Мария Шнайдер (Анамария Вартоломей) проходит собеседование на главную роль в этой драме в паре с капризным, но гениальным Марлоном Брандо (Мэтт Диллон). Бертолуччи и Брандо не говорят Шнайдер, что намерены снять сцену изнасилования, однако режиссёр предупреждает юную девушку: всё должно быть как в жизни. Лишь одна эта сцена в кино круто меняет жизнь Марии. Девушка испытывает ужас, унижение - на неё вешают клеймо старлетки. Она впадает в наркотическую зависимость и пытается свести счёты с жизнью - и это уже не кино, а её реальная жизнь.

Что интересного

Биографическая драма о трагической истории французской актрисы Марии Шнайдер. С её именем связан, пожалуй, один из самых страшных скандалов мирового кинематографа. Байопик основан на мемуарах "Тебя звали Мария Шнайдер" кузины актрисы Ванессы Шнайдер. "Последнее танго в Париже" (18+) - главная работа итальянского режиссёра Бернардо Бертолуччи и спасительная роль для Марлона Брандо. Фильм принёс мужчинам номинации на "Оскар", а Марии Шнайдер - психологическое расстройство и клеймо "девушки со сливочным маслом".

"Я думаю, она ненавидела меня и Марлона за то, что мы не сказали ей о масле. Чувствую себя виноватым, но я об этом не жалею", - рассказывал Бертолуччи в интервью.

Спустя несколько лет после премьеры Мария, столкнувшись с Бертолуччи, процитировала свою реплику из фильма:

"Я не знаю этого человека".

"Последнее танго в Париже" запрещали в Италии, Португалии, Сингапуре, Новой Зеландии, Республике Корея и прокляли в Ватикане.

Кому не понравится

Тем, кто не готов смотреть, как мужчины добились успеха на фоне слёз и отчаяния молодой женщины. Если у вас нет желания смотреть, как снимался самый скандальный фильм в истории кино и как жизнь перспективной юной актрисы пошла ко дну, то проигнорируйте этот байопик, напоминающий о страшной трагедии.

Свидание с монстром (18+)

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Режиссёр: Анна Кендрик;

Время: 1 час 35 минут.

О чём фильм

Актриса Шерил Брэдшоу (Анна Кендрик) сводит концы с концами. Её последняя надежда быть замеченной - популярное шоу "Игра в свидание". Она выбирает харизматичного фотографа Родни Алкала (Дэниел Зоватто), и теперь её ждёт свидание с ним. Но за внешним очарованием он скрывает кровожадность: Родни - серийный убийца в поиске новой жертвы.

Что интересного

Фильм - режиссёрский дебют актрисы Анны Кендрик. Номинантка на "Оскар" рассказывает реальную историю, произошедшую на американском ТВ в 1978 году. Родни Алкала - серийный маньяк, который притворялся фотографом и охотился на моделей, - принял участие в шоу The Dating Game (прообраз "Давай поженимся" (16+)). Ужасная трагедия чуть не развернулась на глазах у всей страны: Родни выиграл в шоу и участница Шерил Брэдшоу была обязана пойти с ним на свидание, но девушка отказалась, так как нашла мужчину "жутким" и "странным". На счету Родни Алкала семь доказанных жертв. Всего же маньяк может быть причастен к 130 преступлениям.

Кому не понравится

Тем, кто без содрагания не может смотреть фильмы о маньяках и тру-крайм-подкасты, которые последние годы набрали бешеную популярность. Если вы слишком эмоциональны и за каждым углом вам мерещатся герои ужастиков, то не щекотите нервы - посмотрите что-то миролюбивое.

Жвачка (18+)

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Режиссёр: Александр Цой;

Время: 8 серий по 45 минут.

О чём сериал

Рома (в сети - Ганс) (Антон Рогачёв), сын богатых родителей, развлекает себя пранками. Влюблённая в него Галя (Дарья Балабанова) - девушка из детдома, мечтающая поступить во ВГИК. Он запускает стрим с крыши высотного здания и заявляет о нежелании жить. Девушка находит его по геолокации, они знакомятся и быстро оказываются в одной постели. После этого любовь Гали к парню становится ещё сильнее, и она липнет к нему, как жвачка. Для мажора Ромы девушка - очередная лёгкая добыча, от которой он уже был бы не прочь избавиться. Рома просит друзей сказать Гале, что его убили. Придя в себя после такой ужасной новости, девушка решает найти преступника.

Что интересного

Из-за названия многие думали, что это спин-офф сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" (16+), но общего у них только слово "жвачка" и главные герои-подростки. Модные неоновые цвета, созависимые отношения, беспринципная золотая молодёжь, сцены насилия и неумолкающий хип-хоп - это, по мнению режиссёра проекта Александра Цоя, идеальный рецепт успеха.

Кому не понравится

Тем, кому поднадоел за время просмотра "Трудных подростков" (18+) неон, а также популярные сейчас в шоу наглые мажоры, родители, думающие только о себе, богатая жизнь и детдомовцы. Если вы устали от однообразия жанра, то выберите другой сериал для просмотра.

Дорогуша (18+)

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Режиссёр: Элла Джонс;

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.8;

Время: 6 серий по 43 минуты.

О чём сериал

Офисной тихоне, синему чулку Рианнон (Элла Пернелл) надоедает быть незаметной. Однажды девушка убивает взбесившего её незнакомца и входит во вкус. Рианнон составляет список людей, которые пренебрегают ею, обижают её и начинает им жестоко мстить.

Что интересного

Сериал основан на одноимённой серии романов британской писательницы С. Дж. Скьюз, опубликованных в 2017 году. Съёмки чёрной комедии проходили в Англии, а главную роль сыграла звезда "Фоллаута" (18+) Элла Пернелл.

Кому не понравится

Трансформация хорошенькой девочки в хладнокровную убийцу, которая мстит за обиды своим коллегам и бывшим одноклассникам, не каждому придётся по вкусу. Да и найти что-то весёлое в таком сюжете нужно постараться, а сериал заявлен как драма и комедия.

Ну а если вам не по душе ни один из предложенных сегодня вариантов, можете выбрать подходящий фильм или сериал из нашей еженедельной рубрики "Кино Здесь".