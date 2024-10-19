Анна Шатилова высказалась на тему ремейков советских фильмов

Российский диктор Анна Шатилова на Международном кинофестивале «Евразия-Кинофест» в беседе с NEWS.ru заявила, что создателям ремейков советских фильмов следует придумывать что-то свое. Она предложила режиссерам обратиться к классике, если у них не выходит придумывать оригинальные кинокартины.

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«Надо придумывать что-то свое. Если не можете придумывать, берите классику. Классика никогда вас не подведет, а вот эти ремейки — это расписываться в собственной несостоятельности», — подчеркнула Шатилова.

Ранее актриса Валентина Титова поделилась мнением о ремейках советских фильмов, назвав причиной их частого появления на экранах бездарность режиссеров. Впечатления от просмотра такого кино сравнимо с попаданием в самодеятельность после нормальной классической работы, резюмировала она.

До этого актер Эммануил Виторган посчитал, что в России снимают вполне адекватное количество ремейков советских фильмов, даже можно было бы больше. Не каждая из этих картин может похвастаться качеством, но тут уж ничего не поделать, признал он.

Кроме того, Титова рассказала на Международном кинофестивале «Евразия-Кинофест», что актер Олег Стриженов, которому в августе исполнилось 95 лет, являлся главным секс-символом СССР. По ее мнению, он считался эталоном мужской привлекательности.