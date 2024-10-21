В рамках «Золотой недели» китайского кино покажут фильм о Сицзане

В честь 75-летия образования КНР и начала дипломатических отношений между Россией и Китаем, а также в преддверии саммита БРИКС в Казани RG.RU запускает спецпроект. Мы покажем русскоязычным зрителям яркие документальные и телевизионные фильмы, созданные при поддержке Медиакорпорации Китая.

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Сицзан - так теперь в Пекине называют Тибет. Этот регион, расположившийся на высоте 4,5 км над уровнем моря, окутан атмосферой таинственности. Еще несколько десятков лет здесь жили как в Средневековье. Но Сицзан стремительно изменился. В 42-минутном документальном фильме - 4 истории из современной жизни тибетцев. Владелица кофейни в Лхасе рассказывает, почему местные жители так полюбили кофе; хозяин ресторана в Чамдо делится секретами приготовления традиционной тибетской пиццы. Мастер по традиционной вышивке тханка из Шигадзе показывает, как техника создания пейзажей из нитей передается из поколения в поколение, из XI века в XXI. А его землячки создают и демонстрируют на модных показах современную молодежную одежду из традиционной тибетской шерсти пулу. Новый взгляд на тибетскую культуру - в документальном фильме "Новые впечатления о Сицзане".

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