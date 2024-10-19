В Таджикистане планируют начать съемки фильма «Тишина в горах»

Съемки фильма с рабочим названием "Тишина в горах", производство которого ведется киностудией "Таджикфильм" совместно с российской студией "Лендок", планируется начать в ноябре в Таджикистане. Об этом сообщил ТАСС главный редактор "Таджикфильма" Назар Назаров.

© unsplash

"Мы с киностудией "Лендок" из Санкт-Петербурга на основании меморандума, который мы подписали несколько лет назад, занимаемся этой картиной. Они предложили нам сценарий. Пока идет подготовительный период, в ноябре намечаются съемки фильма. Творческие группы обеих стран уже работают над ним", - сказал он.

По словам Назарова, локации в Таджикистане для съемок ленты уже нашли. Когда планируется закончить работу над фильмом, он не уточнил.

В начале февраля директор "Таджикфильма" Махмадсаид Шохиён сообщил ТАСС, что совместно с "Лендоком" в 2024 году планируется снять фильм. Он отметил, что производством тизера картины уже занимались в республике. Рабочее название фильма "Тишина в горах", подробностей сюжета Шохиён раскрывать не стал. По словам директора, картина станет первым совместным проектом таджикской киностудии с Россией, которая будет отснята целиком в республике. В марте "Таджикфильм" объявил кастинг актеров, желающих сняться в "Тишине в горах".