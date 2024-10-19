В Музее Победы стартовали Дни кыргызского кино

В кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы 18 октября состоялась церемония открытия Дней кыргызского кино. Акция организована в рамках Дней культуры Кыргызской Республики в Российской Федерации, приуроченных к 100-летию со дня образования Кара-Кыргызской автономной области. В мероприятии приняли участие министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов.

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«У нас общая история: у кинематографа наших стран общий исток, уникальные кыргызские картины хранятся в Госфильмофонде. С другой стороны, всегда отрадно, когда появляются новые мастера. Мы рады, что сейчас в Щепкинском училище учатся очень талантливые ребята из Кыргызской Республики», — сказала Ольга Любимова.

Глава Минкультуры России также отметила, что открывавший Дни кино фильм «Рай под ногами матерей» режиссера Руслана Акуна стал сенсацией на пространстве СНГ.

В свою очередь Эдиль Байсалов поблагодарил российскую сторону за радушный прием и отметил, что «сегодня каждый член кыргызской делегации испытывает большую радость и гордость от сопричастности к той великой истории, которую мы храним и бережем».

Кроме этого, почетные гости мероприятия посетили в Музее Победы масштабную экспозицию «Подвиг народа» и тематическую фотовыставку.

Дни кыргызского кино продолжатся в Музее Победы до 20 октября. 19 октября в кинотеатре «Поклонка» представят картину «Эсимде» режиссера Актана Арыма Кубата, удостоенную Гран-при Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии APSA, а также исторический мюзикл «Дарак ыры» режиссера Айбека Дайырбекова. 20 октября все желающие могут увидеть драму «Белек» режиссера Дальмиры Тилепбергеновой, завоевавшую множество призов на кинофестивалях и показанную на Венецианском кинофестивале 2023 года вне конкурсной программы, и фильм-участник международных смотров «Акыркы коч» режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапара уулу.

Мероприятия проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Кыргызской Республики. Организатором выступает ФГБУК «Росконцерт».