В Национальной синематеке Никарагуа стартовал фестиваль российского кино

Фестиваль российского кино стартовал в Национальной синематеке Никарагуа, в рамках которого зрители страны впервые смогут ознакомиться с фильмом "Вызов", снятом в космосе. Об этом сообщили ТАСС в Россотрудничестве.

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"Фестиваль организован Русским домом в Никарагуа совместно с Национальной синематекой и Роскино при поддержке посольства России. Гостями мероприятия стали представители правительства Никарагуа, дипломатического корпуса, члены Ассоциации астрофизиков и астронавтов Никарагуа, учащиеся и преподаватели "Русского центра", наши соотечественники и все поклонники российского кино", - отметили в агентстве.

В Россотрудничестве рассказали, что впервые в Никарагуа состоялась премьера российского фильма "Вызов" (2023), снятого в космосе, также планируется показ лент "Чемпион мира" (2021) и "Снегирь" (2023).

"Наше кино пользуется большой популярностью и Русский дом в Никарагуа регулярно проводит различные кинофестивали. Знаковыми стали Неделя Мосфильма, Дни российского кино, Дни кино Леонида Гайдая, - добавили в агентстве. - Идания Кастильо, содиректор Национальной синематеки, высказала большую благодарность за сотрудничество с Российской Федерацией в деле укрепления киноиндустрии в Никарагуа".

В июне 2024 года никарагуанские киноленты были показаны в Санкт-Петербурге на кинофестивале "Никарагуа: наследие и новая культура". Мероприятие проводилось в рамках Соглашения о сотрудничестве между Национальной синематекой Никарагуа и "Росфото".