Том Харди попрощался с Веномом к премьере «Последнего танца»

Уже в конце октября состоится премьера фильма «Веном: Последний танец». Лента выступит третьей и последней частью в серии приключений мужчины по имени Эдди Брок, который делит одно тело вместе с инопланетной сущностью — Симбиотом. Франшиза полюбилась не только многим зрителям по всей планете, но и самому Тому Харди.

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В честь скорой премьеры актёр рассказал о своих ощущениях, ведь он сыграл своего персонажа в последний раз. Харди напомнил, что прошло уже семь лет, однако он воспринимает это как один длинный день, и теперь ему необходимо отправиться спать.

«Прошло семь лет, я как будто начал один день семь лет назад, а сейчас наступает ночь, и мне пора идти спать…. Мне очень понравилось играть Эдди и Венома».

События фильма «Веном: Последний танец» развернутся после финала второй части. Эдди Брок и его симбиот Веном пускаются в бега, пока за ними охотятся сразу два их мира. Премьера ленты состоится 25 октября в мировых кинотеатрах.