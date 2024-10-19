Представлен постер фильма ужасов «Пять ночей с Фредди 2»

Кинокомпания Blumhouse представила дебютный постер фильма «Пять ночей с Фредди 2». На нём изображён главный герой в фирменных для франшизы цветах вместе с датой премьеры — 5 декабря 2025 года. Съёмки картины стартуют уже в конце октября.

© Чемпионат.com

Сиквел продолжит события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Герой столкнулся с жуткими аниматрониками, в которых вселились души некогда убитых местных детей.

Фильм «Пять ночей с Фредди» вышел осенью 2023 года и при скромном бюджете в $ 20 млн собрал внушительную кассу в размере $ 290 млн. Ленту разгромили критики, а обычные зрители оценили её по достоинству, хваля авторов за бережный перенос лучших элементов серии видеоигр на большие экраны.