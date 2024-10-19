18 октября в Лос-Анджелесе прошла ранняя премьера фильма «Гладиатор 2» — продолжения исторического эпоса Ридли Скотта. События ленты развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинала, а главным героем выступит Луций, племянник Коммода из оригинальной картины.

Произведение показали членам Академии кинематографических искусств и наук и американского профсоюза SAG, которые по большей части остались в восторге. Первые зрители хвалят эпичные экшен-сцены, актёрскую игру Пола Мескаля и Дэнзела Вашингтона, музыку Гарри Грегсон-Уильямса и масштабность происходящего.

Что пишут в первых отзывах о «Гладиаторе 2»

«"Гладиатор 2" — это не просто лучший фильм года, это один из лучших фильмов в истории. Это один из тех фильмов, которые возрождают любовь к кино. Он превосходит ожидания, актёрская игра просто выдающаяся (Дэнзел Вашингтон явно получит ещё один "Оскар"), музыка столь же великолепная, как и в оригинале, сценарий невероятен, а экшен-сцены нереально эпичны».

«Эпическое продолжение, достойное своего оскароносного предшественника. Великолепный экшен, потрясающие визуальные эффекты, великолепная игра актёров во всех отношениях. Это возвращение в форму режиссёра Ридли Скотта! Я был развлечён!»

«Будьте спокойны, римляне. "Гладиатор 2" — это тот масштабный кинематографический шедевр, который мог снять только Ридли Скотт. Все в нём просто работает. Фильм напоминает "Топ Ган: Мэверик" своей способностью обращаться к прошлому, добавляя при этом что-то новое».

«"Гладиатор 2" невероятно эпичен! Пол Мескаль был харизматичным, а Дэнзел Вашингтон был таким интересным злодеем. Игры на арене были невероятно жестокими! Бабуины, акулы, носороги — просто безумие! Эпично и безжалостно. Ридли Скотт снова это сделал».

«Эпический по своим масштабам фильм с одними из величайших экшен-сцен в истории кино. Этот сиквел чтит наследие оригинала и рассказывает новую историю».

Премьера «Гладиатора 2» в мировых кинотеатрах состоится 15 ноября, а до США доберётся 22-го числа.