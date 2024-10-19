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В Петербурге представили новую киносказку "Огниво"

24 октября выходит в прокат фильм "Огниво". Снял его по мотивам одноименной сказки датского писателя Ганса Кристиана Андерсена режиссер Александр Войтинский. "От создателей "По щучьему велению" и "Конек-Горбунок" - видим на афише.

В Петербурге представили новую киносказку «Огниво»
© Российская Газета

На премьеру в петербургский кинотеатр "Великан Парк" приехал исполнитель главной роли - актер Роман Евдокимов. И хотя его Ваня - разгильдяй, как характеризует его - любя! - дядя Семен (артист Юрий Кузнецов), обаятельный прохиндей - сказали бы мы, но пройдя немало испытаний, он совершит добрые дела.

Корреспондент "РГ" побеседовала с актером.

Это первая сказка в вашей кинобиографии? Какие эмоции испытали, получив роль?

Роман Евдокимов: Да, сказка - первая. Предложение попробоваться на главную роль в "Огниве" было для меня весомым. Это сказочный блокбастер для всей семьи, масштабное кино. Пробы были довольно трудными, и их было много. Я пробовался на роль Ивана около месяца - с одним партнером, другим, но в итоге все благополучно сложилось, и меня утвердили. Конечно, я был рад. Классный сценарий, отличная команда, легкость и хулиганство, которые присутствуют в главном герое, меня очень подкупили. Еще больше рад тому, что мы подошли к премьере фильма, который делали в большой любви и заботе, и наконец люди могут посмотреть его.

Нередко можно услышать от актрис-красавиц, что мечтают сыграть Бабу Ягу, окунуться в детство. А у вас была мечта о сказочном герое?

Роман Евдокимов: С удовольствием сыграл бы Кощея. Конечно, все мечтают о сказке. И мне всегда хотелось поработать в таком жанре, который предполагает определенную легкость существования. Скажем так, определенный азарт, игру, степень иронии над персонажем и над собой.

Что нового вам пришлось освоить, снимаясь в "Огниве"?

Роман Евдокимов: Я никогда раньше не катался на искусственной лошади. Оказалось, нелегко. Например, у нас была сцена посреди Ладожского озера: мы с партнершей Тоней Бойко, которая играет царевну Дашу, плыли на этой нашей механической лошади Куда-Надо. Нас тянули за катером, а лошадка работала по принципу гироскутера - управлялась ногами. И такая задача была: ногами контролировать уровень погружения лошади, одной рукой управлять ее головой и ртом - потому что лошадь говорит, у нас с ней диалог по сюжету, а другой рукой - держать Тоню, которая сидит спереди. И надо было еще играть свою роль.

Компьютерная графика?

Роман Евдокимов: У нас ее не так много. На хромакее мы снимали сцену шторма, в котором терпел крушение корабль царя Берендея, но моего персонажа там не было.

Где проходили съемки?

Роман Евдокимов: В Санкт-Петербурге и окрестностях, в Великом Новгороде - в Кремле и в Знаменском подворье и в Карелии - невероятно красивые места.

С кем из артистов было интересно поработать?

Роман Евдокимов: Со всеми. И со всеми артистами этого фильма я работал впервые. За исключением Виктора Алексеевича Низового, который появляется в фильме в роли пушкаря. Это мой педагог, он преподавал у меня в институте, и это очень интересные чувства - сниматься вместе со своим учителем.

Кому из своих близких вы хотели бы показать "Огниво"?

Роман Евдокимов: Вся моя семья придет на премьеру в Москве: родители, братья - они оба старше меня.

А на каких сказках вы росли?

Роман Евдокимов: На разных, мне читали и классические русские народные сказки, и братьев Гримм, Андерсена, Шарля Перро. Но если говорить про любимую, то я из поколения, которое поглотил Гарри Поттер. Мне кажется, что он появился, когда мне было лет семь, мама мне его читала. И дальше это уже переросло в культурный код. Последнюю книгу я прочитал, когда учился в институте. А в кино в детстве обожал "Остров сокровищ", мультфильмы Норштейна, "Бременских музыкантов"…

Есть любимый фильм, книга?

Роман Евдокимов: Книг - множество. Фильмов - тоже, например, "Хороший год" Ридли Скотта, "Выживут только любовники" Джармуша, "Проверка на дорогах" Алексея Германа.

А музыку какую любите? Есть любимые группы?

Роман Евдокимов: "Пятница", Nirvana, Radiohead.

Кого вы сыграли в музыкальном байопике "Комбинация" Никиты Власова?

Роман Евдокимов: Отрицательного персонажа. Это не какой-то известный, конкретный человек, прототипа нет. Это человек, олицетворяющий ужас отвратительного мужского проявления - желания власти, ощущения вседозволенности.

Какой персонаж романа "Анна Каренина" вам предложили в сериале "Тайны Карениной"?

Роман Евдокимов: Это очень интересный проект, литературный детектив. Мне предложили сыграть молодого артиста, который пробуется на роль Константина Левина.

Какой новый фильм со своим участием ждете с нетерпением?

Роман Евдокимов: Очень хочется, чтобы хорошо прошел фильм "Огниво", чтобы он нашел отклик у зрителей. А жду… "Плагиатор" Антона Мегердичева, снявшего "Метро", "Движение вверх", "Сердце Пармы". Это романтическая комедия про молодого музыканта, талантливого, но не слишком удачливого. И про большую любовь. Этакое мюзикл-путешествие по волнам нашей популярной музыки от нулевых до настоящего дня. Я там буду петь и играть почти на всех музыкальных инструментах мира.

У вас есть музыкальное образование? Какими инструментами овладели?

Роман Евдокимов: Учился в музыкальной школе, но не закончил ее. Неплохо играю на гитаре, довольно посредственно - на фортепиано и на всем, на чем придется.

Справка "РГ"

Роман Евдокимов родился в Москве. В 2015 году окончил ВТУ им. Щепкина (мастерская Ю.М.Соломина и О.Н.Соломиной).

Снимался в сериалах "Актрисы", "ФК "Родина", "Лада Голд", "Неверные", "Пищеблок" и других.

Занят в спектакле Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой "Утиная охота" режиссера Евгения Марчелли.

Фильмы и сериалы
Неверная
Остров сокровищ
Конек-Горбунок
Проверка на дорогах
Хороший год
По щучьему веленью
Бременские музыканты
Анна Каренина
Метро
Выживут только любовники
Пятница
Движение вверх
Родина
Кристиан Андерсен
Константин Левин
Скотт Ридли
Антон Мегердичев
Роман Евдокимов
Шарль Перро
Александр Войтинский
Алексей Герман
Юрий Кузнецов
Евгений Марчелли
Гарри Поттер