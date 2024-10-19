В Петербурге представили новую киносказку "Огниво"

24 октября выходит в прокат фильм "Огниво". Снял его по мотивам одноименной сказки датского писателя Ганса Кристиана Андерсена режиссер Александр Войтинский. "От создателей "По щучьему велению" и "Конек-Горбунок" - видим на афише.

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На премьеру в петербургский кинотеатр "Великан Парк" приехал исполнитель главной роли - актер Роман Евдокимов. И хотя его Ваня - разгильдяй, как характеризует его - любя! - дядя Семен (артист Юрий Кузнецов), обаятельный прохиндей - сказали бы мы, но пройдя немало испытаний, он совершит добрые дела.

Корреспондент "РГ" побеседовала с актером.

Это первая сказка в вашей кинобиографии? Какие эмоции испытали, получив роль?

Роман Евдокимов: Да, сказка - первая. Предложение попробоваться на главную роль в "Огниве" было для меня весомым. Это сказочный блокбастер для всей семьи, масштабное кино. Пробы были довольно трудными, и их было много. Я пробовался на роль Ивана около месяца - с одним партнером, другим, но в итоге все благополучно сложилось, и меня утвердили. Конечно, я был рад. Классный сценарий, отличная команда, легкость и хулиганство, которые присутствуют в главном герое, меня очень подкупили. Еще больше рад тому, что мы подошли к премьере фильма, который делали в большой любви и заботе, и наконец люди могут посмотреть его.

Нередко можно услышать от актрис-красавиц, что мечтают сыграть Бабу Ягу, окунуться в детство. А у вас была мечта о сказочном герое?

Роман Евдокимов: С удовольствием сыграл бы Кощея. Конечно, все мечтают о сказке. И мне всегда хотелось поработать в таком жанре, который предполагает определенную легкость существования. Скажем так, определенный азарт, игру, степень иронии над персонажем и над собой.

Что нового вам пришлось освоить, снимаясь в "Огниве"?

Роман Евдокимов: Я никогда раньше не катался на искусственной лошади. Оказалось, нелегко. Например, у нас была сцена посреди Ладожского озера: мы с партнершей Тоней Бойко, которая играет царевну Дашу, плыли на этой нашей механической лошади Куда-Надо. Нас тянули за катером, а лошадка работала по принципу гироскутера - управлялась ногами. И такая задача была: ногами контролировать уровень погружения лошади, одной рукой управлять ее головой и ртом - потому что лошадь говорит, у нас с ней диалог по сюжету, а другой рукой - держать Тоню, которая сидит спереди. И надо было еще играть свою роль.

Компьютерная графика?

Роман Евдокимов: У нас ее не так много. На хромакее мы снимали сцену шторма, в котором терпел крушение корабль царя Берендея, но моего персонажа там не было.

Где проходили съемки?

Роман Евдокимов: В Санкт-Петербурге и окрестностях, в Великом Новгороде - в Кремле и в Знаменском подворье и в Карелии - невероятно красивые места.

С кем из артистов было интересно поработать?

Роман Евдокимов: Со всеми. И со всеми артистами этого фильма я работал впервые. За исключением Виктора Алексеевича Низового, который появляется в фильме в роли пушкаря. Это мой педагог, он преподавал у меня в институте, и это очень интересные чувства - сниматься вместе со своим учителем.

Кому из своих близких вы хотели бы показать "Огниво"?

Роман Евдокимов: Вся моя семья придет на премьеру в Москве: родители, братья - они оба старше меня.

А на каких сказках вы росли?

Роман Евдокимов: На разных, мне читали и классические русские народные сказки, и братьев Гримм, Андерсена, Шарля Перро. Но если говорить про любимую, то я из поколения, которое поглотил Гарри Поттер. Мне кажется, что он появился, когда мне было лет семь, мама мне его читала. И дальше это уже переросло в культурный код. Последнюю книгу я прочитал, когда учился в институте. А в кино в детстве обожал "Остров сокровищ", мультфильмы Норштейна, "Бременских музыкантов"…

Есть любимый фильм, книга?

Роман Евдокимов: Книг - множество. Фильмов - тоже, например, "Хороший год" Ридли Скотта, "Выживут только любовники" Джармуша, "Проверка на дорогах" Алексея Германа.

А музыку какую любите? Есть любимые группы?

Роман Евдокимов: "Пятница", Nirvana, Radiohead.

Кого вы сыграли в музыкальном байопике "Комбинация" Никиты Власова?

Роман Евдокимов: Отрицательного персонажа. Это не какой-то известный, конкретный человек, прототипа нет. Это человек, олицетворяющий ужас отвратительного мужского проявления - желания власти, ощущения вседозволенности.

Какой персонаж романа "Анна Каренина" вам предложили в сериале "Тайны Карениной"?

Роман Евдокимов: Это очень интересный проект, литературный детектив. Мне предложили сыграть молодого артиста, который пробуется на роль Константина Левина.

Какой новый фильм со своим участием ждете с нетерпением?

Роман Евдокимов: Очень хочется, чтобы хорошо прошел фильм "Огниво", чтобы он нашел отклик у зрителей. А жду… "Плагиатор" Антона Мегердичева, снявшего "Метро", "Движение вверх", "Сердце Пармы". Это романтическая комедия про молодого музыканта, талантливого, но не слишком удачливого. И про большую любовь. Этакое мюзикл-путешествие по волнам нашей популярной музыки от нулевых до настоящего дня. Я там буду петь и играть почти на всех музыкальных инструментах мира.

У вас есть музыкальное образование? Какими инструментами овладели?

Роман Евдокимов: Учился в музыкальной школе, но не закончил ее. Неплохо играю на гитаре, довольно посредственно - на фортепиано и на всем, на чем придется.

Справка "РГ"

Роман Евдокимов родился в Москве. В 2015 году окончил ВТУ им. Щепкина (мастерская Ю.М.Соломина и О.Н.Соломиной).

Снимался в сериалах "Актрисы", "ФК "Родина", "Лада Голд", "Неверные", "Пищеблок" и других.

Занят в спектакле Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой "Утиная охота" режиссера Евгения Марчелли.