Бюджет фильма «Миссия: невыполнима 8» превысил $300 млн

Издание World of Reel поделилось свежей информацией о фильме «Миссия: невыполнима 8». Картина должна выйти в прокат 23 мая 2025 года, однако съёмки картины продолжают уже больше года в Великобритании, а у ленты до сих пор нет ни одного промо-материала.

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Как стало известно журналистам, производственный бюджет ленты недавно превысил $ 300 млн. В эту сумму входят в том числе задержки из-за забастовки сценаристов и актёров, а также некие дополнительные затраты.

Ожидается, что первый трейлер ленты выйдет уже совсем скоро и будет показан перед премьерой «Гладиатора 2», которая состоится 15 ноября. Paramount делает большую ставку на новую «Миссию: невыполнима» после относительно небольших сборов седьмой части — «Смертельная расплата» собрала в прокате $ 570 млн.