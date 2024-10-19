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Продолжение сериала «Молодёжка» выйдет в эфир в ноябре

Телеканал СТС продолжает возвращать новую жизнь героям своих старых сериалов. Вслед за продолжением «Папиных дочек» и «Ворониных» на экраны спустя пять лет возвращаются герои «Молодёжки».

Продолжение сериала «Молодежка» выйдет в эфир в ноябре
© Нижегородская правда
«О продолжении проекта фанаты просили чуть ли не с момента выхода последней серии, забрасывали нас письмами и просьбами», – поделился продюсер «Молодёжки» Фёдор Бондарчук.

По сюжету, Вадим Казанцев воскрешает команду Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха». Став проректором вуза, он решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института. Тренером клуба он видит бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка (Влад Канопка). Чтобы вывести «Акул» на следующий уровень, Кисляку нужно не только найти общий язык с новым поколением спортсменов, но и измениться самому. И помогут ему в этом друзья из «Медведей».

Из полюбившихся звёзд в «Молодёжку. Новая смена» (18+) перекочевали Влад Канопка, Владимир Зайцев, Игорь Огурцов, Николай Добрынин, Иван Жвакин и другие. А вот Дениса Никифорова зрители в новой «Молодёжке» не увидят.

«Казанцев стал любимым персонажем, я вложил в него всю душу и фантазию. В какой-то момент понял, что он меня изменил. Не знаю, в лучшую сторону или в худшую, но этот его таран… В общем, научился бескомпромиссности. От прямолинейности я всегда страдал, но благодаря Казанцеву понял, что прав был тысячу раз в этом своём проявлении», – поделился Владимир Зайцев.

Сценарий продолжения писался больше года. Над ним работала прежняя команда – Леонид Купридо, Александр Булынко и Сергей Олехник.

«Когда прочёл сценарий продолжения, понял, что это написано потрясающе и с юмором. Герои повзрослели, теперь их, в том числе и нашу семейку Бакиных, ждут новые приключения», – делится Николай Добрынин.

Актёры, сыгравшие «Акул Политеха», полгода по три раза в неделю тренировались на льду под руководством профессиональных хоккеистов.

«Честно говоря, очень болели мышцы, о существовании которых я даже не подозревал», – вспоминает Даня Киселёв, сыгравший нападающего Олега Валенцова.

По словам режиссёра новой «Молодёжки» Андрея Головкова, авторы постарались сохранить стилистику и настроение сериала, которые так полюбились публике. И обещают, что интересных линий и историй станет больше.

Что из этого получилось, зрители смогут оценить сами 5 ноября, когда в эфир выйдет первая серия обновлённой «Молодёжки».

Ранее сайт Pravda-nn.ru сообщал, что Жора Крыжовников начал съемки ремейка фильма «Москва слезам не верит».

Фильмы и сериалы
Медведи
Медведь
Папина дочка
Москва слезам не верит
Сергей Олехник
Александр Булынко
Леонид Купридо
Андрей Головков
Иван Жвакин
Игорь Огурцов
Влад Канопка
Владимир Зайцев
Жора Крыжовников
Николай Добрынин
Денис Никифоров
Федор Бондарчук