Продолжение сериала «Молодежка» выйдет в эфир в ноябре

Телеканал СТС продолжает возвращать новую жизнь героям своих старых сериалов. Вслед за продолжением «Папиных дочек» и «Ворониных» на экраны спустя пять лет возвращаются герои «Молодёжки».

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«О продолжении проекта фанаты просили чуть ли не с момента выхода последней серии, забрасывали нас письмами и просьбами», – поделился продюсер «Молодёжки» Фёдор Бондарчук.

По сюжету, Вадим Казанцев воскрешает команду Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха». Став проректором вуза, он решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института. Тренером клуба он видит бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка (Влад Канопка). Чтобы вывести «Акул» на следующий уровень, Кисляку нужно не только найти общий язык с новым поколением спортсменов, но и измениться самому. И помогут ему в этом друзья из «Медведей».

Из полюбившихся звёзд в «Молодёжку. Новая смена» (18+) перекочевали Влад Канопка, Владимир Зайцев, Игорь Огурцов, Николай Добрынин, Иван Жвакин и другие. А вот Дениса Никифорова зрители в новой «Молодёжке» не увидят.

«Казанцев стал любимым персонажем, я вложил в него всю душу и фантазию. В какой-то момент понял, что он меня изменил. Не знаю, в лучшую сторону или в худшую, но этот его таран… В общем, научился бескомпромиссности. От прямолинейности я всегда страдал, но благодаря Казанцеву понял, что прав был тысячу раз в этом своём проявлении», – поделился Владимир Зайцев.

Сценарий продолжения писался больше года. Над ним работала прежняя команда – Леонид Купридо, Александр Булынко и Сергей Олехник.

«Когда прочёл сценарий продолжения, понял, что это написано потрясающе и с юмором. Герои повзрослели, теперь их, в том числе и нашу семейку Бакиных, ждут новые приключения», – делится Николай Добрынин.

Актёры, сыгравшие «Акул Политеха», полгода по три раза в неделю тренировались на льду под руководством профессиональных хоккеистов.

«Честно говоря, очень болели мышцы, о существовании которых я даже не подозревал», – вспоминает Даня Киселёв, сыгравший нападающего Олега Валенцова.

По словам режиссёра новой «Молодёжки» Андрея Головкова, авторы постарались сохранить стилистику и настроение сериала, которые так полюбились публике. И обещают, что интересных линий и историй станет больше.

Что из этого получилось, зрители смогут оценить сами 5 ноября, когда в эфир выйдет первая серия обновлённой «Молодёжки».

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