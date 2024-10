В городах России стартовал фестиваль фильмов об искусстве

Традиционный фестиваль фильмов об искусстве, который с 2017 года проводит газета The Art Newspaper Russia, в этом году меняет название и географию. Учредителями фестиваля остаются газета The Art Newspaper Russia (и ее издатель Ольга Ярутина) и фонд In Artibus (и его основатель Инна Баженова, положившая начало этому фестивалю в 2017-м). Фестиваль стартует уже 21 октября под новым брендом The ART Film Festival и продлится до 3 ноября в Москве и Петербурге, Владимире и Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Перми и Самаре.

Среди хитов программы - фильм о героях итальянского arte povera, "бедного искусства". Режиссер Андреа Беттинетти соединил давние интервью Джулио Паолини, Джузеппе Пеноне, Микеланджело Пистолетто с их сегодняшними комментариями в фильме "Арте повера. Заметки для истории" (2024). Заметки для истории тем более интересны, что наложение двух эпох, нынешней и бурных 1960-х, дает объемное видение творчества нынешних мэтров современного искусства, и того, как их искусство входило в музеи и становилось частью мировой истории искусства ХХ века.

Для многих открытием станет франко-индийский фильм Ила Бека и Луизы Лемуан "Чувство ритма" (2023), который представляет индийского архитектора Биджоя Джайна и его мастерскую Studio Mumbai. Биджой Джайн, архитектор и дизайнер, предстает в своем родном колоритном окружении, где йога, обед, прогулка с собакой и жизнь мастерской рифмуются с ритмом жизни огромного индийского мегаполиса Мумбай. Причем эта оптика в фильме удваивается: седой красавец Биджой Джайн, его мастерская, работы помогают понять Мумбай, а город, в свою очередь, дает ключ к источникам вдохновения архитектора.

К слову, в программе феста - несколько картин Ила Бека и Луизы Лемуан о известных архитекторах и их проектах. В частности, "Дом господина Мориямы" и "Бесконечное счастье". Это истории не только о зданиях, но скорее о том, что есть много способов жить в этом мире счастливо. Например, в доме, переносящем японскую деревню в центр Токио.

Если Биджой Джайна вдохновляет многоцветный яркий мир Индии, то для режиссера Александра Сокурова источником вдохновения становится Петербург, Эрмитаж, Рембрандт и его шедевр "Возвращение блудного сына". Эрмитаж уже представал в фильме Сокурова как "Русский ковчег". Диалог с Рембрандтом Сокуров положил в основу проекта, показанного в Павильоне России в Венеции на Венецианской биеннале 2019 года. Этот диалог современного мастера с художником XVII века стал основой фильма режиссера Андрея Кречетова, выпускника мастерской Сокурова. За съемками его фильма "Рембрандт. Посвящение LK 15: 11-32", стоит в свою очередь желание понять, как работает мастер. Но это и сюжет о том, как евангельская история о блудном сыне, в сущности, история о падении и поражении, история неудачника, как сейчас сказали бы, лузера, становится историей об умении прощать и любить.

Другой тип диалога мастеров представляет фильм Гленна Холстена "Глазами Джейми Уайета" (2023). Джейми Уайет - знаменитый американский портретист с не менее знаменитыми предками-художниками. Среди моделей Джейми Уайета были и Энди Уорхол, и Арнольд Шварцнеггер, и Рудольф Нуриев. Работа над портретом великого танцовщика продолжалась полтора года, и оказалась не столько встречей, сколько противостоянием творческих личностей. После этого, говорят, Джейми Уайет несколько лет и слышать не хотел ни о чьих портретах. Впрочем, фильм Холстена только разговором о портретах не ограничивается. Он отчасти и о том, что не только "каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит", но и о том, как непросто бывает услышать (да и увидеть) другого человека.

К художникам, которых долгое время "не видели" в упор, принадлежит и один из ключевых русских мастеров ХХ века, Павел Филонов. В 1929 году его выставка в Русском музее, полностью подготовленная, так и не открылась. После смерти художника от голода в Ленинграде зимой 1941 года его работы передала в Русский музей Е.Н.Глебова. Но первая большая выставка художника стала возможна благодаря перестройке в 1988 году. Название фильма Никиты Снегова "Филонов. Пропущенный художник" (2023) отсылает к этому периоду полувекового "умолчания". Сегодня оно выглядит красноречивым. Но именно молчание о творчестве Филонова, которое должно было стереть его имя из истории искусств, сделало возможным кражи его работ. Так байопик неожиданно превращается арт-детектив.

Сегодня без картин Филонова, как без произведений Малевича, Кандинского, Татлина, Розановой, Гончаровой и Ларионова, невозможно себе представить историю отечественного искусства ХХ века. Его выставки последнюю четверть века - среди самых востребованных зрителями. Достаточно вспомнить успех недавнего проекта, показанного Русским музеем в "Зарядье", "Павел Филонов. Художник мирового расцвета". Фильм Никиты Снегова, где о Филонове рассказывают историки искусства Евгения Петрова, Андрей Сарабьянов, Ирина Пронина, во многом выглядит если не послесловием, то дополнением к этому юбилейному проекту.

И все бы хорошо. Но хочется, чтобы слова из монолога Бориса Годунова "Они любить умеют только мертвых", наконец, стали неактуальны. По крайней мере, по отношению к художникам. О молодых художниках, работающих здесь и сейчас в разных регионах России, - фильм Майи Данилевской "Трагедия в углу". Так называлась отличная выставка в Музее Москвы, куратором которой была Диана Мачулина. О ее героях и их произведениях, о проекте в Музее Москвы - фильм Майи Данилевской.

Среди фестивальных фильмов, которые не оставят критиков равнодушными, картина … о критиках. Ее сняла Мэри Луиза Шумахер и назвала "Критика мертва. Да здравствует критика!" (2024). Даже если учесть, что среди ее героев - такие звезды, как обладатель Пулитцеровской премии Джерри Зальц, Каролина Миранда из Los Angeles Times, Джен Грейвз из Stranger, Джини Остерхельдт из Boston Globe, независимый критик Сеф Родни, название звучит вызывающе. Слишком прозрачен исходник: "Король умер! Да здравствует король!". Чего уж там! Критики давно не короли медиа. Их корона пошла по рукам, точнее - она украшает шевелюры популярных блогеров, кажется, рожденных с видеокамерой в руках. Но все же традиция, как и ее пыльная древность, имеет значение. В конце концов смерть критики в глуши соцсетей сама по себе неплохая тема для критики. И Мэри Луиза Шумахер делает из этого трагифарса арт-драму с хэппи-эндом. В общем, если перефразировать одного героя "Бриллиантовой руки", намекает, что не "все пропало, шеф".

P.S. Фильмов, разумеется, в программе много больше. Подробности о них и расписание Thе ART Film Festival - на сайте taff.ru

Кстати

Показы пройдут с 21 октября по 3 ноября в кинотеатре "Художественный", Центре "Зотов", Музее современного искусства "Гараж", Еврейском музее и центре толерантности, Кино&Театре в "Англетере", Ельцин Центре, Третьяковке в Самаре, Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, Пермской синематеке, в Центре культуры "Рекорд".