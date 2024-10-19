Расписание выхода сериала «Дюна: Пророчество» по саге Дени Вильнева

Расписание выхода сериала «Дюна: Пророчество» по саге Дени Вильнёва
Уже 17 ноября в онлайн-кинотеатре HBO Max состоится премьера сериала «Дюна: Пророчество», приквела «Дюны» Дени Вильнёва. События шоу развернутся за 10 тысяч лет до событий оригинального романа Фрэнка Герберта и расскажет о двух сёстрах Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту Бене Гессерит.
В первый сезон шоу войдёт шесть эпизодов. Премьера состоится в ночь с 17 на 18 ноября по Москве, остальные эпизоды будут выходить раз в неделю. Финал состоится 23 декабря.
Расписание выхода сериала «Дюна: Пророчество»
Эпизод Дата выхода
1-я серия 18 ноября
2-я серия 25 ноября
3-я серия 2 декабря
4-я серия 9 декабря
5-я серия 16 декабря
6-я серия 23 декабря