Расписание выхода сериала «Дюна: Пророчество» по саге Дени Вильнева

Уже 17 ноября в онлайн-кинотеатре HBO Max состоится премьера сериала «Дюна: Пророчество», приквела «Дюны» Дени Вильнёва. События шоу развернутся за 10 тысяч лет до событий оригинального романа Фрэнка Герберта и расскажет о двух сёстрах Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту Бене Гессерит.

В первый сезон шоу войдёт шесть эпизодов. Премьера состоится в ночь с 17 на 18 ноября по Москве, остальные эпизоды будут выходить раз в неделю. Финал состоится 23 декабря.

Расписание выхода сериала «Дюна: Пророчество»

Эпизод Дата выхода

1-я серия 18 ноября

2-я серия 25 ноября

3-я серия 2 декабря

4-я серия 9 декабря

5-я серия 16 декабря

6-я серия 23 декабря