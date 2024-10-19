Умер актер из «Одессы-мамы» и «Нюхача» Николай Седнев

Скончался советский и украинский артист кино и сериалов, режиссер и сценарист Николай Седнев, сообщение о его смерти появилось в социальных сетях от коллег. Ему было 73 года.

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Седнев начал свою кинокарьеру в 1951 году и окончил студию киноактера при Одесской киностудии, а затем в 1987 году учился на факультете кинорежиссуры КГИТИ имени Карпенко-Карого. Актер начал сниматься с конца 1990-х. Среди фильмов, где снялся Седнев, — «Нюхач», «Пляж», «Одесса-мама», «Заяц, жаренный по-берлински», «Стреляй немедленно!», «Дружная семейка» и другие.

Ранее умер советский и российский актер Александр Крючков. Обстоятельства и причина смерти пока не раскрываются. Российский телезритель запомнил актера по ролям в проектах «Помни имя свое», «Золотой туман», «Улицы разбитых фонарей — 6», «След».

Также 1 октября на 79-м году жизни скончался певец и композитор Вячеслав Добрынин. Предварительной причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. Осложнения могли возникнуть на фоне нарушения мозгового кровообращения.

До этого стало известно о смерти в возрасте 41 года актера Алексея Облакова. Артист известен по работам в таких фильмах, как «Сволочи» и «Молодая гвардия». Причины смерти не уточняются.