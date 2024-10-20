В новом выпуске «Закрытого показа» обсудят фильм «Чувства Анны»

В новом выпуске «Закрытого показа» эксперты и зрители смотрят и обсуждают фильм фильм «Чувства Анны» режиссера Анны Меликян.

© Ревизор - культура

Круг вопросов, обсуждаемых в студии: почему любовь так и не спасает мир, почему Анна так и не смогла использовать свой дар, чтобы спасти человечество и почему лишилась его. Кого на самом деле пытается спасти Анна себя или человечество, почему тексты, которые зачитывала героиня, никто кроме нее не слышал. Режиссер Анна Меликян не нашла надежду на спасение или намеренно оставила открытый финал. Почему общество поверило Анне, чему мы больше верим - сказкам или фактам, могут ли социальные сети формировать наше сознание и мечты, виртуальная реальность работает на развитие общества или его деградацию.

Участники дискуссии:

режиссер Анна Меликян,

актер Олег Ягодин

актриса Мария Бердинских,

актер Федор Бутин,

ведущая Первого канала Екатерина Андреева,

продюсер Екатерина Кононенко.

Эксперты: