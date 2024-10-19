Документальный фильм «Прохоровка» представили в Музее Победы

19 октября в Музее Победы состоялся предпремьерный показ документального фильма «Прохоровка». Кинолента раскрывает малоизвестные факты танкового сражения под Прохоровкой, проходившего с 8 по 16 июля 1943 года.

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— Фильм рассказывает о том, как в действительности развивались события под Прохоровкой и к каким результатам они привели. Документальная картина демонстрирует масштаб и многогранность танкового сражения, подчеркивая вклад пехоты, артиллерии и саперов в победу Красной Армии. Авторы фильма и съемочная группа побывали во всех значимых местах Прохоровского сражения, отсняли их с земли и воздуха, исследовали многочисленные документы в архивах, — отметили в Музее Победы.

Участниками мероприятия в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы стали около 100 человек. Зрители увидели уникальные кадры и документальные материалы, раскрывающие малоизвестные факты о битве под Прохоровкой.

После показа эксперты и историки в рамках дискуссии поделились своим взглядом на события Великой Отечественной войны, мнением о фильме, а также ответили на вопросы гостей. В обсуждении приняли участие сценарист Михаил Валерьевич Тимин, режиссер Владимир Петрович Морозов, исследователь боевых действий на южном фасе Курской дуги доктор исторических наук Валерий Николаевич Замулин, кандидат исторических наук Мирослав Эдуардович Морозов.