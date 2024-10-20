Чего ждать от третьего сезона сериала «Ищейка»

Жизнь подполковника Александры Кушнир постепенно возвращается в привычное русло. Кажется, она научилась выпутываться из самых сложных ситуаций, и её уже ничем не удивить. Но внезапно всего лишь один визит к врачу переворачивает всё с ног на голову. Расследования, быт Кушнир, её отношения с начальством, подчиненными и близкими - ничто уже не будет прежним....

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16 серия. В старом курятнике найдена мертвой девушка. На первый взгляд, кажется, что она cкончалась от передозировки запрещенных веществ – на животе следы от уколов, в руке шприц... Однако мать погибшей утверждает, что её дочь никогда не употребляла наркотических средств. Это подтверждает и экспертиза: девушка была больна диабетом, колола инсулин, но зависимой не была. Выясняется, что погибшая ушла из дома несколько лет назад и с матерью отношения не поддерживала. Кроме того, она работала в эскорте и незадолго до смерти, возможно, встречалась с клиентом. Теперь Александра стопроцентно уверена: девушку убили…

Дарья Лаврова, продюсер кинокомпании Star Media:

Жизнь нашей прекрасной героини не стоит на месте. Она натура страстная, азартная, никогда не теряет надежды на личное счастье. Кроме того, в слаженной полицейской команде Ищейки появится новый сотрудник. И Александра далеко не сразу найдет с ним общий язык. Если придет стабильность и покой, то зрителям будет скучно. Поэтому, конечно, мы еще чуточку «помучаем» нашу Ищейку и заставим поразмышлять над своей личной жизнью. Но в итоге, все, конечно, образуется, и Александра найдет свое личное счастье. А как именно оно выглядит, зрители узнают в финале третьего сезона.

Анна Банщикова (роль - следователь Александра Кушнир):

С любовью и отношениями в третьем сезоне все непросто, впрочем, как и всегда у моей героини. У нее не ладятся отношения с мужчинами, потому что она любит только свою работу. Как сказала одна известная актриса: «Мы сами стали теми крутыми парнями, за которых в молодости мечтали выйти замуж». Если бы она захотела, у нее бы все было: и муж, и свадьба, и семья. Но она боится потерять свободу. Я получаю огромное количество писем от зрителей, которые любят наш сериал, многие смотрели «Ищейку» по несколько раз. Сочетание ума, интеллигентности и чувства юмора - все, благодаря чему у нас все это получилось!

Влад Павлов (роль - лейтенант Валентин Широков):

Александра Ивановна — женщина, которая находятся в гармонии со своими комплексами, она сформировавшаяся личность и не гоняется за стандартами так называемой красоты. Поэтому она и привлекает внимание лиц противоположного пола. Кушнир обладает личной харизмой, она очень женственная. Это всегда нравится мужчинам. У Ани получился отличный персонаж, трогательный и забавный. Она совершенно непредсказуема и нетипична для женщины-следователя.

Эдуард Чекмазов (роль— капитан Александр Абашев)

Помимо детективной линии в третьем сезоне начали раскрываться характеры наших персонажей. Оказалось, что мы не просто какие-то опера, но и живые люди (смеется). У моего Абашева вдруг появилась 20-летняя дочка.

В фильме появляется новая героиня. Ева Смолич (актриса Ольга Литвинова) – полковник и новый начальник Кушнир.

Ольга Литвинова

Евгения Смолич — обычная женщина со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. Просто должность у нее настолько важная и серьезная, что на работе приходится нажимать на кнопки, которые отключают женские качества и включают мужество и строгость.

В новом сезоне любовные коллизии будут связаны и с экспертом-криминалистом Маратом Хайдаровым, чья выдержка и самообладание в предыдущих сезонах не раз удивляли зрителей.

Денис Бургазлиев (роль капитана, эксперта-криминалиста Марата Хайдарова):

У моего героя будет роман, который доказывает, что любовь не знает границ и рангов. С этим заболеванием сердца невозможно бороться. Наша пара долго и тщательно скрывает свои отношения, но о них все же становится известно.

На протяжении всего сезона судмедэксперт Марат Хайдаров не перестает удивлять: он также предстает перед зрителями в неожиданном амплуа профессионального байкера.

Денис Бургазлиев (роль капитана, эксперта-криминалиста Марата Хайдарова):

Я настоящий байкер, окончил даже школу езды на мотоцикле. Когда я начал работать над ролью Хайдарова, я захотел наделить его какими-то интересными качествами. Чтобы за пределами серых стен морга у него была совершенно противоположная, яркая жизнь. Поэтому мой персонаж слушает соответствующую музыку, носит определенную одежду, ездит на мотоциклах. Для съемок по моей просьбе мне достали чудный мотоцикл — переделанный Suzuki Intruder. Я еще попросил, чтобы он непременно был нарядным, и реквизиторы нашли для меня настолько нарядный мотоцикл, что на нем ездишь, как на новогодней елке.

Преступления совершаются одно за одним, отделу все чаще приходится работать ночи напролет, однако для его сотрудников работа является неотъемлемой частью жизни, и без нее они себя уже не представляют.

Николенко Владимир (роль — капитан Игорь Васильевич Бирюков):

В первом сезоне мой герой собирался уйти на пенсию и завести натуральное хозяйство. Однако с появлением нового начальства он понял, что не представляет себя без работы, и пенсия для него - это самое страшное, что может случиться в жизни.

О Дмитрии Владимировиче Брусникине

С особенной теплотой и заботой актеры и съемочная группа вспоминают работу с режиссером трех сезонов сериала - Дмитрием Брусникиным. Для Дмитрия Брусникина «Ищейка 3 - его последняя режиссерская работа:

Анна Банщикова (роль - следователь Александра Кушнир):

Дмитрий Владимирович был совершенно невероятный человек! Человек, с которым рядом все обретало смысл. Мы огромное количество времени провели на площадке и за ее пределами. Человек с бешенной совершенно энергетикой, человек - мотор! Нам его очень не хватает. В фильме благодаря Дмитрию Владимировичу много юмора и самоиронии. Он говорил: «У нас с тобой такое чувство юмора, которое всегда спасает». В любой ситуации мы могли придумать что-то смешное, мы столько импровизировали на площадке, дурачились.

Денис Бургазлиев (роль капитана, эксперта-криминалиста Марата Хайдарова):

В течение многих лет мы сотрудничали с Дмитрием Владимировичем Брусникиным. Он был педагогом на моем курсе, когда я учился в школе-студии МХАТ. Когда-то мы сделали с ним огромный проект «Бигль»: 24 серии - я играл главную роль. Мы с ним часто пересекались не только в театре, но и на телевидении. С ним было очень интересно, потому что он был всегда открыт для новых предложений и интересных ходов.

Факты со съемок