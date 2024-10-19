В Душанбе дали старт Дням белорусского кино

Дни белорусского кино стартовали в Душанбе с показа комедии "Киношники" режиссера Кирилла Халецкого в столичном кинотеатре "Ватан", передает корреспондент ТАСС.

Зрителей, которые заранее начали собираться перед кинотеатром, встречали красная ковровая дорожка и девушки в красочных нарядах, исполнившие танец под звуки национальной музыки. Любители кино, среди которых были в том числе представители дипломатического корпуса и творческой интеллигенции, заняли большую часть зрительного зала.

Перед показом к ним обратились директор студии "Таджикфильм" Махмадсаид Шохиён, посол Белоруссии в Душанбе Виктор Денисенко, а также генеральный директор киностудии "Беларусьфильм" Юрий Алексей.

В своем обращении Шохиён процитировал жившего в IX-X вв. поэта и основоположника персидско-таджикской классической литературы Абуабдулло Рудаки:

"Нет в мире радости сильней, чем лицезрение близких и друзей". "Приятно, что мы активно развиваем сотрудничество не только в торгово-экономической сфере, но и в ряде гуманитарных отраслей, ставших важной составляющей международного общения", - в свою очередь сказал посол Белоруссии, поблагодарив присутствовавших в зале за участие в открытии и организации Дней белорусского кино.

В конце сеанса зрители оценили труд авторов фильма и актеров, снявшихся в нем, продолжительными аплодисментами.

Три фильма в Душанбе

Помимо посвященной белорусскому кинематографу комедии "Киношники", которая рассказывает об испытаниях, выпавших на долю молодых людей при съемках их дебютного фильма, в Душанбе покажут еще две киноленты, произведенные в республике, - "На другом берегу" и "Лист ожидания".

Сюжет исторической драмы "На другом берегу" постановщика Андрея Хрулева посвящен теме борьбы во имя свободы и независимости родины. Картина повествует о событиях 1920-х годов в Западной Белоруссии, когда ее народ отстаивал свой язык, культуру и веру в условиях культурной экспансии Польши на территорию соседних государств.

Драма "Лист ожидания" режиссера Александра Ефремова рассказывает о судьбах белорусских кардиологов, их сложной профессии, непростых взаимоотношениях с коллегами и в кругу семьи.

Специальные показы фильмов приурочены ко Второй национальной премии "Тоджи Сомон", которая проходила в Душанбе с 15 по 18 октября. Ранее в рамках кинофестиваля прошли Дни российского кино, зрители могли оценить фильмы "Поехавшая", "Культурная комедия" и "Я делаю шаг".