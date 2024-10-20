Netflix повысил цены на фонe роста выручки

Netflix повышает цены в ключевых регионах, включая Японию, некоторые страны Европы и Африки, в рамках «стратегии поддержания роста» после начала борьбы с совместным использованием паролей.

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Несмотря на привлечение 5,1 миллиона новых подписчиков в прошлом квартале, что стало наименьшим приростом за более чем год, выручка компании выросла на 15% в годовом исчислении до $ 9,8 миллиарда. Прибыль также выросла до $ 2,3 миллиарда по сравнению с $ 1,6 миллиарда годом ранее.

С 282 миллионами подписчиков по всему миру Netflix сталкивается с проблемой привлечения новых пользователей, особенно по мере расширения охвата рынка. Компания даже запустила более дешевую подписку с рекламой, и он уже составил 50% от всех новых подписок в регионах, где он был доступен в прошлом квартале.

Хотя Netflix ожидает, что реклама станет важным источником дохода, компания признает, что «переход» на такую модель только начинается.